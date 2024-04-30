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Тренд весни 2024 року "Вицвіла пастель" — найвишуканіший манікюр

30 квітня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Манікюр вицвіла пастель 2024 — модні ідеї з фото
Майстриня, яка робить манікюр клієнтці. Фото: Grupovina
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви хочете створити ніжний і жіночний манікюр навесні, пропонуємо вам обрати пастельні відтінки. Цього сезону найстильнішими відтінками буде тони "вицвілої" пастелі, які можна зробити в будь-якому вигляді, починаючи з френчу, закінчуючи монохромним манікюром.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями манікюру на весну 2024 року.

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Навесні цього року справжнім модницям радять звернути увагу на більш приглушені і бляклі відтінки нігтів. Наприклад, можна зробити м’який відтінок бузкового, ніжний сіро-блакитний колір або інші відтінки "вицвілої" пастелі.

Щоб мати більш весняний вигляд, варто розуміти, в яких стилях можна зробити звичайний однотонний манікюр. Існує декілька цікавих ідей, які допоможуть вам вразити оточуючих своїми нігтиками.

Найкращі ідеї виконання манікюру "вицвіла пастель"

Приглушені тони

Щоб мати більш вишуканий манікюр, можна скористатися приглушеними тонами, які здатні перетворити класичну пастель на щось елегантне. Бліклі кольори зроблять будь-який ваш аутфіт більш стриманим, але дуже жіночним.

Приглушенный оттенок на ногтях у девушки
Приглушений відтінок на нігтях у дівчини. Фото: Pinterest

"Масляний" манікюр

Манікюр "вицвіла пастель" цього сезону вважається одним з наймодніших, тому його можна сміливо робити в різних відтінках. Наприклад, можна його виконати з відтінком жовтого, як це зробив майстер з манікюру Том Бачик на нігтях Селени Гомес.

Селена Гомес с "масляным" маникюром
Селена Гомес з "масляним" манікюром. Фото: Instagram Тома Бачика

Комбінування френчу і однотонного 

Якщо звичайний однотонний манікюр ви вважаєте занадто нудним, то його можна розбавити френчем. Спробуйте нанести на два нігті однотонний бліклий відтінок, а інші зробіть у стилі французького манікюру. Так цей нейл-артист обов'язково прикрасить ваш образ навесні.

Комбинирование френча с приглушенными тонами
Комбінування френчу з приглушеними тонами. Фото: Pinterest 

Нагадаємо, ми писали про те, який жіночий манікюр буде модним влітку 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, який манікюр вважається наймоднішим у 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, який манікюр є повним антитрендом 2024 року. 

тренди
манікюр
краса
нігті

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