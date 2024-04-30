Маникюр выцветшая пастель 2024 — модные идеи с фото

Мастер, которая делает маникюр клиентке. Фото: Grupovina

Если вы хотите создать нежный и женственный маникюр весной, предлагаем выбрать пастельные оттенки. В этом сезоне самыми стильными оттенками будут тона "выцветшей" пастели, которые можно сделать в любом виде, начиная с френча, заканчивая монохромным маникюром.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями маникюра весной 2024 года.

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Весной этого года настоящим модницам советуют обратить внимание на более приглушенные и тусклые оттенки ногтей. Например, можно сделать мягкий оттенок сиреневого, нежный серо-голубой цвет или другие оттенки "выцветшей" пастели.

Чтобы иметь более весенний вид, стоит понимать, в каких стилях можно сделать обычный однотонный маникюр. Существует несколько интересных идей, которые помогут впечатлить окружающих своими ноготками.

Самые лучшие идеи выполнения маникюра "выцветшая пастель"

Приглушенные тона

Чтобы иметь более изысканный маникюр, можно воспользоваться приглушенными тонами, способными превратить классическую пастель в нечто элегантное. Блеклые цвета сделают любой ваш аутфит более сдержанным, но очень женственным.

Приглушенный оттенок на ногтях у девушки. Фото: Pinterest

"Масляный" маникюр

Маникюр "выцветшая пастель" этого сезона считается одним из самых модных, поэтому его можно смело делать в разных оттенках. К примеру, можно его выполнить с оттенком желтого, как это сделал мастер по маникюру Том Бачик на ногтях Селены Гомес.

Селена Гомес с "масляным" маникюром. Фото: Instagram Тома Бачика

Комбинирование френча и однотонного

Если обычный однотонный маникюр вы считаете слишком скучным, его можно разбавить френчем. Попробуйте нанести на два ногтя однотонный блеклый оттенок, а другие сделайте в стиле французского маникюра. Так этот нейл-арт обязательно украсит ваш образ весной.

Комбинирование френча с приглушенными оттенками. Фото: Pinterest

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