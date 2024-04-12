Наймодніший манікюр літа 2024 — ТОП-5 головних трендів з фото

Жінка на манікюрі в салоні краси. Фото: Decorexpro

Літо — це час яскравих кольорів в одязі, взутті та, зокрема, нігтях, але щоб бути в тренді цього сезону, краще знати, що слід зробити. Зокрема, варто знати, який жіночий манікюр буде наймоднішим влітку 2024 року, щоб мати неймовірний вигляд на публіці.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями манікюру на літо.

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Прозорий френч

Французький манікюр — це справжня класика, яка щосезону не покидає головні сходинки в рейтингу найактуальніших. Проте, влітку цього року особливо модним будуьб напівпрозорі нігті. Замість звичайної бази варто акцентувати увагу на блідий кінець нігтя. Якщо ви любите короткі нігті, можна попросити в майстра на один або два тони світліший лак.

Стильний прозорий френч на короткі нігті. Фото: Pinterest

Зелений акцент

Цього сезону будуть модними всі відтінки зеленого кольору, причому, в різному форматі. Якщо ви не любите класичний зелений колір, можете зробити собі пастельний м’ятний або пікантний лаймовий. А якщо ви є фанаткою темних відтінків, можете взяти насичений хвойний. До речі, можна використати цей колір у педикюрі.

Красивий зелений френч на квадратні нігті. Фото: Pinterest

Кристальний розсип

Цей манікюр має неймовірно красивий вигляд, а ще його можна зробити в домашніх умовах. Не обов’язково малювати якісь складні візерунки на нігтях, достатньо підпиляти їх, покрити базою, наклеїти якісь стрази і зверху нанести топ, щоб закріпити це все.

Кристальний розсип на нігтях. Фото: Pinterest

Хромовані нігті

Вже давно такий манікюр закріпився на перших сходинках у рейтингу найкрасивіших і, судячи з усього, покидати їх явно не планує. Проте, навесні цього року варто максимально виділити свій манікюр. Можна на свій смак використовувати серебро, райдугу або пастель.

Стильний хромований манікюр. Фото: Pinterest

Різнокольоровий френч

Якщо французький манікюр для вас здається занадто сумним, змініть звичайний білий лак на різнокольоровий. На кінчики нігтів можна нанести яскраво-помаранчевий, кремово-жовтий або небесно-блакитний відтінок. Щоб погратися з нігтиками, нанесіть на кожен ніготь різний колір лаків.

Яскравий різнокольоровий френч на довгі нігті. Фото: Pinterest

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