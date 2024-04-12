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Модный маникюр этого лета 2024 – главные тренды дизайна

12 апреля 2024 17:23
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Самый модный маникюр лета 2024 — ТОП-5 главных трендов с фото
Женщина на маникюре в салоне красоты. Фото: Decorexpro
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Лето — это время ярких цветов в одежде, обуви и, в частности, ногтях, но чтобы быть в тренде этого сезона, лучше знать, что нужно сделать. В частности, стоит знать, какой женский маникюр будет самым модным летом 2024 года, чтобы выглядеть невероятно на публике.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями маникюра на лето.

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Прозрачный френч

Французский маникюр — это настоящая классика, которая каждый сезон не покидает главные ступеньки в рейтинге самых актуальных. Тем не менее, летом этого года особенно модным будут полупрозрачные ногти. Вместо обычной базы следует акцентировать внимание на бледном конце ногтя. Если вы любите короткие ногти, можно попросить у мастера на один или два тона более светлый лак.

Стильный прозрачный френч на короткие ногти.
Стильный прозрачный френч на короткие ногти. Фото: Pinterest

Зеленый акцент

В этом сезоне будут модными все оттенки зеленого цвета, причем, в разном формате. Если вы не любите классический зеленый цвет, можете сделать пастельный мятный или пикантный лаймовый. А если вы являетесь фанаткой темных оттенков, можете взять насыщенный хвойный. Кстати, можно использовать этот цвет в педикюре.

Красивый зеленый френч на квадратные ногти.
Красивый зеленый френч на квадратные ногти. Фото: Pinterest

Кристальная россыпь

Этот маникюр выглядит невероятно красиво, а еще его можно сделать в домашних условиях. Не обязательно рисовать какие-то сложные узоры на ногтях, достаточно подпилить их, покрыть базой, наклеить какие-то стразы и сверху нанести топ, чтобы закрепить это все.

Кристальная россыпь на ногтях
Кристальная россыпь на ногтях. Фото: Pinterest

Хромированные ногти

Уже давно такой маникюр закрепился на первых строчках в рейтинге самых красивых и, судя по всему, покидать их явно не планирует. Тем не менее, весной этого года следует максимально выделить свой маникюр. Можно по своему вкусу использовать серебро, радугу или пастель.

Стильный хромированный маникюр
Стильный хромированный маникюр. Фото: Pinterest

Разноцветный френч

Если французский маникюр вам кажется слишком грустным, смените обычный белый лак на разноцветный. На кончики ногтей можно нанести ярко-оранжевый, кремово-желтый или небесно-голубой оттенок. Чтобы поиграть с ноготками, нанесите на каждый ноготь разный цвет лаков.

Разноцветный френч на длинные ногти.
Яркий разноцветный френч на длинные ногти. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой женский маникюр считается самым стильным в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, какие женские платья будут самыми модными весной-летом 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие женские сумки являются самыми стильными в 2024 году.

лето
маникюр
ногти
мода-2024

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