Який манікюр зробити на Великдень 2024 — найцікавіші ідеї з фото

Жінка, яка робить манікюр в салоні краси. Фото: ClassPass

Наближається Великдень п’ятого травня, тому до цього світлого свята варто підготувати не тільки писанки, паски і святкові кошики, а й красивий зовнішній вигляд. Зокрема, слід подумати над тим, який красивий манікюр зробити до цього свята, щоб вразити оточуючих і створити святковий аутфіт.

Новини.LIVE розповідає про найкращі ідеї манікюру до Великодня.

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Смачні морквини

Якщо ви хочете виділитися серед натовпу, можете створити незвичайний манікюр з наліпками морквинок. Вкрийте нігті ніжним кольором, нанесіть наліпки морквинки і закріпіть все це матовим лаком. Вуаля, ви створили святковий і дуже незвичайний манікюр до Великодня!

Манікюр до Великодня з морквинками. Фото: Nail Designs Daily

Квіткові акценти

Як щодо класичного френчу? Тільки на Великдень можна дещо розбавити звичайний французький манікюр. Використайте замість стандартного білого кольору ніжний бежевий, намалюйте маленькі квіточки і додайте дрібні камінці.

Красивий французький манікюр з квітами. Фото: Pinterest

Яєчний дизайн

Хочете створити щось дійсно незвичайне, але дуже круто? Тоді ця ідея саме для вас! Зробіть звичайні матові нігті, але намалюйте на них маленькі різнокольорові яйця у вигляді невеликих квітів.

Незвичайний манікюр з яєчними мотивами. Фото: Nail Designs Daily

Квітковий нейл-арт

Якщо ви любите, коли нігті виділяються, намалюйте на них багато квітів, створивши ніби галявину. Але щоб не перебільшити, зробіть самі нігті прозорими.

Квітковий нейл-арт на коротких нігтях. Фото: Zoodmall

Різнокольоровий горошок

Ще однією крутою ідеєю до світлого свята Великодню є багато різнокольорового горошку. Зробіть самі нігті прозорими, а зверху намалюйте по краях маленькі горошинки. Так манікюр матиме незвичайний вигляд, і його точно помітять оточуючі.

Манікюр з різнокольоровими горошинками. Фото: Nail Designs Daily

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