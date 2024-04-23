Який манікюр зробити на Великдень 2024 — найцікавіші ідеї з фото

Писанки, горошинки або квіточки — найкращі ідеї манікюру до Великодня-2024
Наближається Великдень п’ятого травня, тому до цього світлого свята варто підготувати не тільки писанки, паски і святкові кошики, а й красивий зовнішній вигляд. Зокрема, слід подумати над тим, який красивий манікюр зробити до цього свята, щоб вразити оточуючих і створити святковий аутфіт.
Новини.LIVE розповідає про найкращі ідеї манікюру до Великодня.
Який манікюр можна зробити на Великдень
Смачні морквини
Якщо ви хочете виділитися серед натовпу, можете створити незвичайний манікюр з наліпками морквинок. Вкрийте нігті ніжним кольором, нанесіть наліпки морквинки і закріпіть все це матовим лаком. Вуаля, ви створили святковий і дуже незвичайний манікюр до Великодня!
Квіткові акценти
Як щодо класичного френчу? Тільки на Великдень можна дещо розбавити звичайний французький манікюр. Використайте замість стандартного білого кольору ніжний бежевий, намалюйте маленькі квіточки і додайте дрібні камінці.
Яєчний дизайн
Хочете створити щось дійсно незвичайне, але дуже круто? Тоді ця ідея саме для вас! Зробіть звичайні матові нігті, але намалюйте на них маленькі різнокольорові яйця у вигляді невеликих квітів.
Квітковий нейл-арт
Якщо ви любите, коли нігті виділяються, намалюйте на них багато квітів, створивши ніби галявину. Але щоб не перебільшити, зробіть самі нігті прозорими.
Різнокольоровий горошок
Ще однією крутою ідеєю до світлого свята Великодню є багато різнокольорового горошку. Зробіть самі нігті прозорими, а зверху намалюйте по краях маленькі горошинки. Так манікюр матиме незвичайний вигляд, і його точно помітять оточуючі.
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