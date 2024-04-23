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Писанки, горошинки або квіточки — найкращі ідеї манікюру до Великодня-2024

23 квітня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Який манікюр зробити на Великдень 2024 — найцікавіші ідеї з фото
Жінка, яка робить манікюр в салоні краси. Фото: ClassPass
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Наближається Великдень п’ятого травня, тому до цього світлого свята варто підготувати не тільки писанки, паски і святкові кошики, а й красивий зовнішній вигляд. Зокрема, слід подумати над тим, який красивий манікюр зробити до цього свята, щоб вразити оточуючих і створити святковий аутфіт.

Новини.LIVE розповідає про найкращі ідеї манікюру до Великодня.

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Смачні морквини

Якщо ви хочете виділитися серед натовпу, можете створити незвичайний манікюр з наліпками морквинок. Вкрийте нігті ніжним кольором, нанесіть наліпки морквинки і закріпіть все це матовим лаком. Вуаля, ви створили святковий і дуже незвичайний манікюр до Великодня!

Пасхальный маникюр с морковками
Манікюр до Великодня з морквинками. Фото: Nail Designs Daily

Квіткові акценти

Як щодо класичного френчу? Тільки на Великдень можна дещо розбавити звичайний французький манікюр. Використайте замість стандартного білого кольору ніжний бежевий, намалюйте маленькі квіточки і додайте дрібні камінці.

Красивый французский маникюр с цветами
Красивий французький манікюр з квітами. Фото: Pinterest

Яєчний дизайн

Хочете створити щось дійсно незвичайне, але дуже круто? Тоді ця ідея саме для вас! Зробіть звичайні матові нігті, але намалюйте на них маленькі різнокольорові яйця у вигляді невеликих квітів.

Необычный маникюр с яичными мотивами
Незвичайний манікюр з яєчними мотивами. Фото: Nail Designs Daily

Квітковий нейл-арт

Якщо ви любите, коли нігті виділяються, намалюйте на них багато квітів, створивши ніби галявину. Але щоб не перебільшити, зробіть самі нігті прозорими. 

Цветочный нейл-арт на коротких ногтях
Квітковий нейл-арт на коротких нігтях. Фото: Zoodmall

Різнокольоровий горошок

Ще однією крутою ідеєю до світлого свята Великодню є багато різнокольорового горошку. Зробіть самі нігті прозорими, а зверху намалюйте по краях маленькі горошинки. Так манікюр матиме незвичайний вигляд, і його точно помітять оточуючі.

Маникюр с разноцветными горошинками
Манікюр з різнокольоровими горошинками. Фото: Nail Designs Daily

Нагадаємо, ми писали про те, який манікюр буде найтрендовішим влітку 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, який манікюр в жодному разі не можна робити у 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, який манікюр вважається наймоднішим у 2024 році.

манікюр
краса
мода-2024
Великдень-2024

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