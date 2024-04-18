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Масляний манікюр — наймодніший колір цього сезону

18 квітня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Модний масляний манікюр 2024 — трендові варіанти з фото
Жінка, яка робить манікюр в салоні краси. Фото: MSN
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Справжні модниці постійно стежать за головними трендами того чи іншого сезону, зокрема, за актуальністю манікюру. Щоб бути наймоднішою і в цьому сезоні, варто знати, яке покриття на нігтях вважається найтрендовішим навесні 2024 року.

Наймодніший відтінок нігтів цього сезону показав американський майстер з манікюру Том Бачик на своїй сторінці в Instagram.

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"Масляний" манікюр

Цей манікюр має таку назву через те, що дуже схожий на колір вершкового масла. Масляний манікюр — це приглушений відтінок жовтого кольору з глянцевим покриттям на нігтях, через що здалеку вони нагадують маленькі шматочки масла.

Масленый маникюр на ногтях Селены Гомес
Масляний манікюр на нігтях Селени Гомес. Фото: Instagram Тома Бачика

Якщо звичайний однотонний манікюр здається вам занадто сумним, можна додати на нігтики дрібний малюнок, який урізноманітнить цей манікюр. Також, щоб зробити його цікавішим, можна покрити декілька нігтів жовтим, а декілька зробити прозорими з пастельним малюнком. 

Масляный маникюр с мелким дизайном
Масляний манікюр з дрібним дизайном. Фото: Pinterest
Масляный маникюр с прозрачными ногтями
Масляний манікюр з прозорими нігтями. Фото: Pinterest

До того ж, можна спробувати варіант з жовтим френчем, де замість стандартного білого кольору нанести колір цього сезону. Не менш стильний вигляд має зворотний манікюр, а також комбінація французького із суцільним покриттям.

Масляный французский маникюр
Масляний французький манікюр. Фото: Pinterest

Також можна зробити блискучий манікюр і нанести на нього трохи перламутру, а можна зробити омбре біло-жовтого відтінку. 

Перламутровый масляный маникюр
Перламутровий масляний манікюр. Фото: Pinterest

Переваги "масляного" манікюру

Такий ніжний відтінок на нігтях у будь-якому вигляді матиме доволі гарний вигляд. Його можна робити як однотонним, так і з різноманітними дизайнами. До того ж, такий манікюр підходить дівчатам з довгими і короткими нігтями, а також з різною формою нігтів.

Нагадаємо, ми писали про те, який манікюр вважається повним антитрендом 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які сукні вважається наймоднішими навесні-влітку 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, яке жіноче взуття буде найактуальнішим у 2024 році.

тренди
манікюр
нігті
мода-2024

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