Модний масляний манікюр 2024 — трендові варіанти з фото

Масляний манікюр — наймодніший колір цього сезону
Справжні модниці постійно стежать за головними трендами того чи іншого сезону, зокрема, за актуальністю манікюру. Щоб бути наймоднішою і в цьому сезоні, варто знати, яке покриття на нігтях вважається найтрендовішим навесні 2024 року.
Наймодніший відтінок нігтів цього сезону показав американський майстер з манікюру Том Бачик на своїй сторінці в Instagram.
Наймодніший манікюр весни 2024 року
"Масляний" манікюр
Цей манікюр має таку назву через те, що дуже схожий на колір вершкового масла. Масляний манікюр — це приглушений відтінок жовтого кольору з глянцевим покриттям на нігтях, через що здалеку вони нагадують маленькі шматочки масла.
Якщо звичайний однотонний манікюр здається вам занадто сумним, можна додати на нігтики дрібний малюнок, який урізноманітнить цей манікюр. Також, щоб зробити його цікавішим, можна покрити декілька нігтів жовтим, а декілька зробити прозорими з пастельним малюнком.
До того ж, можна спробувати варіант з жовтим френчем, де замість стандартного білого кольору нанести колір цього сезону. Не менш стильний вигляд має зворотний манікюр, а також комбінація французького із суцільним покриттям.
Також можна зробити блискучий манікюр і нанести на нього трохи перламутру, а можна зробити омбре біло-жовтого відтінку.
Переваги "масляного" манікюру
Такий ніжний відтінок на нігтях у будь-якому вигляді матиме доволі гарний вигляд. Його можна робити як однотонним, так і з різноманітними дизайнами. До того ж, такий манікюр підходить дівчатам з довгими і короткими нігтями, а також з різною формою нігтів.
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