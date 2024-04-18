Модный масляный маникюр 2024 — трендовые варианты с фото

Женщина, которая делает маникюр в салоне красоты. Фото: MSN

Настоящие модницы постоянно следят за главными трендами того или иного сезона, в частности, за актуальностью маникюра. Чтобы быть самой модной и в этом сезоне, следует знать, какое покрытие на ногтях считается самым трендовым весной 2024 года.

Самый модный оттенок ногтей этого сезона показал американский мастер по маникюру Том Бачик на своей странице в Instagram.

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"Масляный" маникюр

Этот маникюр имеет такое название из-за того, что очень похож на цвет сливочного масла. Масляный маникюр — это приглушенный оттенок желтого цвета с глянцевым покрытием на ногтях, из-за чего издалека они напоминают маленькие кусочки масла.

Масленый маникюр на ногтях Селены Гомес. Фото: Instagram Тома Бачика

Если обычный однотонный маникюр кажется вам слишком унылым, можно добавить на ноготки мелкий рисунок, который разнообразит этот маникюр. Также, чтобы сделать его более интересным, можно покрыть несколько ногтей желтым, а несколько сделать прозрачными с пастельным рисунком.

Масляный маникюр с мелким дизайном. Фото: Pinterest

Масляный маникюр с прозрачными ногтями. Фото: Pinterest

К тому же, можно попробовать вариант с желтым френчем, где вместо стандартного белого цвета нанести цвет этого сезона. Не менее стильный вид имеет обратный маникюр, а также комбинация французского со сплошным покрытием.

Масляный французский маникюр. Фото: Pinterest

Также можно сделать блестящий маникюр и нанести на него чуть-чуть перламутра, а можно сделать омбре бело-желтого оттенка.

Перламутровый масляный маникюр. Фото: Pinterest

Преимущества "масляного" маникюра

Такой нежный оттенок на ногтях в любом виде будет выглядеть довольно красиво. Его можно делать как однотонным, так и с разнообразными дизайнами. К тому же, такой маникюр подходит девушкам с длинными и короткими ногтями, а также с разной формой ногтей.

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