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Масляный маникюр — самый модный цвет этого сезона

18 апреля 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Модный масляный маникюр 2024 — трендовые варианты с фото
Женщина, которая делает маникюр в салоне красоты. Фото: MSN
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Настоящие модницы постоянно следят за главными трендами того или иного сезона, в частности, за актуальностью маникюра. Чтобы быть самой модной и в этом сезоне, следует знать, какое покрытие на ногтях считается самым трендовым весной 2024 года.

Самый модный оттенок ногтей этого сезона показал американский мастер по маникюру Том Бачик на своей странице в Instagram.

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"Масляный" маникюр

Этот маникюр имеет такое название из-за того, что очень похож на цвет сливочного масла. Масляный маникюр — это приглушенный оттенок желтого цвета с глянцевым покрытием на ногтях, из-за чего издалека они напоминают маленькие кусочки масла.

Масленый маникюр на ногтях.
Масленый маникюр на ногтях Селены Гомес. Фото: Instagram Тома Бачика

Если обычный однотонный маникюр кажется вам слишком унылым, можно добавить на ноготки мелкий рисунок, который разнообразит этот маникюр. Также, чтобы сделать его более интересным, можно покрыть несколько ногтей желтым, а несколько сделать прозрачными с пастельным рисунком.

Масляный маникюр с мелким дизайном.
Масляный маникюр с мелким дизайном. Фото: Pinterest
Масляный маникюр с прозрачными ногтями.
Масляный маникюр с прозрачными ногтями. Фото: Pinterest

К тому же, можно попробовать вариант с желтым френчем, где вместо стандартного белого цвета нанести цвет этого сезона. Не менее стильный вид имеет обратный маникюр, а также комбинация французского со сплошным покрытием.

Масляный французский маникюр
Масляный французский маникюр. Фото: Pinterest

Также можно сделать блестящий маникюр и нанести на него чуть-чуть перламутра, а можно сделать омбре бело-желтого оттенка.

Перламутровый масляный маникюр.
Перламутровый масляный маникюр. Фото: Pinterest

Преимущества "масляного" маникюра

Такой нежный оттенок на ногтях в любом виде будет выглядеть довольно красиво. Его можно делать как однотонным, так и с разнообразными дизайнами. К тому же, такой маникюр подходит девушкам с длинными и короткими ногтями, а также с разной формой ногтей.

Напомним, мы писали о том, какой маникюр считается полным антитрендом в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, какие платья считается самыми модными весной-летом 2024 года.

Также мы сообщали о том, какая женская обувь будет самой актуальной в 2024 году.

тренды
маникюр
ногти
мода-2024

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