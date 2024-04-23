Какой маникюр сделать на Пасху 2024 — самые интересные идеи с фото

Женщина, которая делает маникюр в салоне красоты. Фото: ClassPass

Приближается Пасха пятого мая, поэтому к этому светлому празднику стоит подготовить не только писанки, куличи и праздничные корзины, но и красивый внешний вид. В частности, следует подумать о том, какой красивый маникюр сделать к этому празднику, чтобы поразить окружающих и создать праздничный аутфит.

Новини.LIVE рассказывает о самых лучших идеях маникюра к Пасхе.

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Вкусные морковки

Если вы хотите выделиться среди толпы, можете создать необычный маникюр с наклейками морковок. Покройте ногти нежным цветом, нанесите наклейки морковки и закрепите все это матовым лаком. Вуаля, вы создали праздничный и очень необычный Пасхальный маникюр!

Пасхальный маникюр с морковками. Фото: Nail Designs Daily

Цветочные акценты

Как насчет классического френча? Только на Пасху можно несколько разбавить обычный французский маникюр. Используйте вместо стандартного белого цвета нежный бежевый, нарисуйте маленькие цветочки и добавьте мелкие камешки.

Красивый французский маникюр с цветами. Фото: Pinterest

Яичный дизайн

Хотите создать что-то действительно необычное, но очень крутое? Тогда эта идея для вас! Сделайте обычные матовые ногти, но изобразите на них маленькие разноцветные яйца в виде небольших цветов.

Необычный маникюр с яичными мотивами. Фото: Nail Designs Daily

Цветочный нейл-арт

Если вы любите, когда ногти выделяются, нарисуйте на них много цветов, создав будто лужайку. Но чтобы не преувеличить, сделайте сами ногти прозрачными.

Цветочный нейл-арт на коротких ногтях. Фото: Zoodmall

Разноцветный горошек

Еще одной крутой идеей к светлому празднику Пасхи является много разноцветного горошка. Сделайте сами ногти прозрачными, а сверху нарисуйте по краям маленькие горошинки. Так маникюр будет выглядеть необычно, и его точно заметят окружающие.

Маникюр с разноцветными горошинками. Фото: Nail Designs Daily

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