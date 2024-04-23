Какой маникюр сделать на Пасху 2024 — самые интересные идеи с фото

Писанки, горошинки или цветочки — самые лучшие идеи маникюра к Пасхе-2024
Приближается Пасха пятого мая, поэтому к этому светлому празднику стоит подготовить не только писанки, куличи и праздничные корзины, но и красивый внешний вид. В частности, следует подумать о том, какой красивый маникюр сделать к этому празднику, чтобы поразить окружающих и создать праздничный аутфит.
Новини.LIVE рассказывает о самых лучших идеях маникюра к Пасхе.
Какой маникюр можно сделать на Пасху
Вкусные морковки
Если вы хотите выделиться среди толпы, можете создать необычный маникюр с наклейками морковок. Покройте ногти нежным цветом, нанесите наклейки морковки и закрепите все это матовым лаком. Вуаля, вы создали праздничный и очень необычный Пасхальный маникюр!
Цветочные акценты
Как насчет классического френча? Только на Пасху можно несколько разбавить обычный французский маникюр. Используйте вместо стандартного белого цвета нежный бежевый, нарисуйте маленькие цветочки и добавьте мелкие камешки.
Яичный дизайн
Хотите создать что-то действительно необычное, но очень крутое? Тогда эта идея для вас! Сделайте обычные матовые ногти, но изобразите на них маленькие разноцветные яйца в виде небольших цветов.
Цветочный нейл-арт
Если вы любите, когда ногти выделяются, нарисуйте на них много цветов, создав будто лужайку. Но чтобы не преувеличить, сделайте сами ногти прозрачными.
Разноцветный горошек
Еще одной крутой идеей к светлому празднику Пасхи является много разноцветного горошка. Сделайте сами ногти прозрачными, а сверху нарисуйте по краям маленькие горошинки. Так маникюр будет выглядеть необычно, и его точно заметят окружающие.
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