Головоломка для всей семьи — найдите три отличия за 12 секунд

Три отличия за 12 секунд — веселая головоломка для всей семьи
Прогулка друзей — мальчика и собачки, хотя наличие футбольного мяча предполагает напряженный матч. Но вам нужно найти три отличия между рисунками, что почти невозможно.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Мяч"
Попытайтесь найти три отличия, хотя это сложно, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Двухэтажный дом, красивый забор, лужайка, мальчик с мячом и маленькая собака. Но на каждом элементе изображения хватает нюансов.
Для детей время на выполнение задания – 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.
Польза от головоломок с отличиями
Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.
С каждой головоломкой тренируются и производятся полезные качества:
- сообразительность;
- внимательность;
- тяга к познанию мира;
- логика;
- умственные способности.
Уже нашли три отличия?
Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А вы попробуйте себя в других головоломках.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.
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