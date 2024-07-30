Головоломка для всей семьи — найдите три отличия за 12 секунд

Видите три отличия? Рисунок: dumapp

Прогулка друзей — мальчика и собачки, хотя наличие футбольного мяча предполагает напряженный матч. Но вам нужно найти три отличия между рисунками, что почти невозможно.

Задание предложил канал Dumapp.

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Попытайтесь найти три отличия, хотя это сложно, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Двухэтажный дом, красивый забор, лужайка, мальчик с мячом и маленькая собака. Но на каждом элементе изображения хватает нюансов.

Для детей время на выполнение задания – 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и производятся полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А вы попробуйте себя в других головоломках.

Правильный ответ

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