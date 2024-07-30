Головоломка для всієї родини — знайдіть три відмінності за 12 секунд

Три відмінності за 12 секунд — весела головоломка для всієї родини
Прогулянка друзів — хлопчика та собачки, хоча наявність футбольного м'яча передбачає напружений матч. Але вам потрібно знайти три відмінності між малюнками, що майже неможливо.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Матч"
Спробуйте знайти три відмінності, хоча це складно, з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Двоповерховий будинок, гарний паркан, галявинка, хлопчик з м'ячем та маленький собака. Але на кожному елементі зображення вистачає нюансів.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.
Користь від головоломок з відмінностями
Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.
З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:
- кмітливість;
- уважність;
- потяг до пізнання миру;
- логіка;
- розумові здібності.
Вже знайшли три відмінності?
Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А ви спробуйте себе в інших головоломках.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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