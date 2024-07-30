Головоломка для всієї родини — знайдіть три відмінності за 12 секунд

Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp

Прогулянка друзів — хлопчика та собачки, хоча наявність футбольного м'яча передбачає напружений матч. Але вам потрібно знайти три відмінності між малюнками, що майже неможливо.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Спробуйте знайти три відмінності, хоча це складно, з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Двоповерховий будинок, гарний паркан, галявинка, хлопчик з м'ячем та маленький собака. Але на кожному елементі зображення вистачає нюансів.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

кмітливість;

уважність;

потяг до пізнання миру;

логіка;

розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А ви спробуйте себе в інших головоломках.

Правильна відповідь

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