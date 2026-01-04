Скрытая польза кофе и шоколада — способны замедлить старение

Кофе, печенье и шоколад. Фото: Freepik

Кофе и шоколад обладают уникальным свойством. Они напрямую влияют на процесс старения и могут его замедлять. Все благодаря полезному соединению, которое сказывается на активности генов.

Об этом пишет The Washington Post.

Как кофе и шоколад влияют на процесс старения

Ученые проанализировали ДНК более 1,5 тысячи мужчин и женщин из Великобритании и Германии. Гены проверяли с помощью модели, оценивающей старение на основе молекулярных биомаркеров. Ученые измерили количество теобромина в крови участников исследования.

Выяснилось, что чем выше уровень теобромина в крови, тем медленнее будет процесс старения. Больше всего его содержится в темном шоколаде и кофе. Также таким природным алкалоидом богаты чаи и какао.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что теобромин может влиять на активность генов. А это способствует старению", — пояснила автор исследования Джордана Белл.

Однако ученые не смогли определить, какое именно количество таких продуктов и напитков следует употреблять, чтобы замедлить старение, ведь удалось установить ассоциацию, а не причинно-следственную связь.

При этом, как отмечают ученые, на старение могут влиять и другие факторы. В частности, образ жизни, гены, питание и окружающая среда. Шоколад действительно может способствовать тому, чтобы вы чувствовали себя лучше и энергичнее. Однако важно помнить о рекомендациях по норме употребления в день. Не стоит злоупотреблять таким продуктом.

