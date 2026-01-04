Відео
Головна Life Вчені з'ясували, чи справді шоколад може уповільнити старіння

Вчені з'ясували, чи справді шоколад може уповільнити старіння

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 08:06
Прихована користь кави та шоколаду — здатні уповільнити старіння
Кава, печиво та шоколад. Фото: Freepik

Кава та шоколад мають унікальну властивість. Вони напряму впливають на процес старіння та можуть його уповільнювати. Все завдяки корисній сполуці, яка позначається на активності генів.

Про це пише The Washington Post.

Читайте також:

Як кава та шоколад впливають на процес старіння

Науковці проаналізували ДНК понад 1,5 тисячі чоловіків і жінок з Великої Британії та Німеччини. Гени перевіряли за допомогою моделі, що оцінює старіння на основі молекулярних біомаркерів. Вчені виміряли кількість теоброміну у крові учасників дослідження.

З'ясувалося, що чим вищий рівень теоброміну у крові, тим повільнішим буде процес старіння. Найбільше його міститься у темному шоколаді та каві. Також на такий природний алкалоїд багаті чаї та какао.

"Наші результати свідчать про те, що теобромін може впливати на активність генів. А це сприяє старінню", — пояснила авторка дослідження Джордана Белл.

Однак вчені не змогли визначити, яку саме кількість таких продуктів та напоїв варто вживати, аби уповільнити старіння, адже вдалося встановити асоціацію, а не причинно-наслідковий зв'язок.

При цьому, як наголошують науковці, на старіння можуть впливати й інші фактори. Зокрема, спосіб життя, гени, харчування та навколишнє середовище. Шоколад справді може сприяти тому, щоб ви почувалися краще та енергійніше. Однак важливо пам'ятати про рекомендації щодо норми вживання на день. Не варто зловживати таким продуктом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому віці жінки зраджують найчастіше. Науковці здивували результатами дослідження.

Також ми розповідали про те, у чому жінки більш вправні, ніж чоловіки. Вони краще справляються з п'ятьма речами.

