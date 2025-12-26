Подборка лучших новогодних мультфильмов — запасайтесь пледом и мандаринами

Главный герой мультфильма "Рождественская история". Фото: кадр из видео

Если настроения перед праздниками совсем нет, стоит попробовать простой, но действенный способ, который все исправит. Инструкция не сложная: закутайтесь в плед, запаситесь мандаринами и горячим шоколадом и включите новогодний мультфильм.

Новини.LIVE делятся подборкой лучших мультиков с праздничной атмосферой.

Реклама

Читайте также:

Какие мультфильмы посмотреть во время новогодних праздников

"Рождественская история" (2009)

Скнара Скрудж просто ненавидит Рождество. Единственные радости, что есть в его жизни, — это богатство. Однако все меняется одной ночью, когда к мужчине приходят три духа: Прошлого, Настоящего и Будущего. Такое рождественское чудо становится шансом для Скруджа изменить жизнь к лучшему и понять собственные ошибки.

"Полярный экспресс" (2004)

Маленький мальчик Стивен не верит в то, что Санты не существует. Он убежден, что рано или поздно его удастся увидеть собственными глазами. В ночь перед Рождеством во дворе ребенка внезапно появляется огромный волшебный поезд "Полярный экспресс". Стивен попадает на борт и в компании других детей отправляется в необычное путешествие на Северный полюс.

"Миссия "Рождественское спасение" (2011)

Это история о младшем сыне Санта Клауса, Артуре, который решает во что бы то ни стало спасти Рождество. Его старший брат Стив решил доставлять подарки с помощью специального новейшего летающего корабля. Однако система дает сбой и один из адресатов так и не получает долгожданного презента. Артур решает во что бы то ни стало доставить желанную посылку девочке Гвен, чтобы она не потеряла свою веру в Рождество и Санту.

"Миссия "Спасти Санту" (2013)

Добрый и милый эльф Бернард решает спасти Санту и его машину времени, когда их похищает злой генерал. Именно с этого начинается потрясающее, но очень опасное приключение эльфа. Он перемещается во времени и пытается остановить армию генерала, спасти Новый год и стать настоящим героем.

Эти мультфильмы добавляют новогоднего настроения. Они не только увлекательные, но и поучительные и щемящие.

Напомним, ранее мы писали о том, какие рождественские фильмы стоит посмотреть. Они вышли недавно.

Также мы рассказывали о том, какие сериалы похожи на "Очень странные дела". Они точно понравятся фанатам ленты.