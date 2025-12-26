Подборка лучших новогодних мультфильмов — запасайтесь пледом и мандаринами

Уютные мультфильмы для семьи — подборка под новогодние праздники
Если настроения перед праздниками совсем нет, стоит попробовать простой, но действенный способ, который все исправит. Инструкция не сложная: закутайтесь в плед, запаситесь мандаринами и горячим шоколадом и включите новогодний мультфильм.
Новини.LIVE делятся подборкой лучших мультиков с праздничной атмосферой.
Какие мультфильмы посмотреть во время новогодних праздников
"Рождественская история" (2009)
Скнара Скрудж просто ненавидит Рождество. Единственные радости, что есть в его жизни, — это богатство. Однако все меняется одной ночью, когда к мужчине приходят три духа: Прошлого, Настоящего и Будущего. Такое рождественское чудо становится шансом для Скруджа изменить жизнь к лучшему и понять собственные ошибки.
"Полярный экспресс" (2004)
Маленький мальчик Стивен не верит в то, что Санты не существует. Он убежден, что рано или поздно его удастся увидеть собственными глазами. В ночь перед Рождеством во дворе ребенка внезапно появляется огромный волшебный поезд "Полярный экспресс". Стивен попадает на борт и в компании других детей отправляется в необычное путешествие на Северный полюс.
"Миссия "Рождественское спасение" (2011)
Это история о младшем сыне Санта Клауса, Артуре, который решает во что бы то ни стало спасти Рождество. Его старший брат Стив решил доставлять подарки с помощью специального новейшего летающего корабля. Однако система дает сбой и один из адресатов так и не получает долгожданного презента. Артур решает во что бы то ни стало доставить желанную посылку девочке Гвен, чтобы она не потеряла свою веру в Рождество и Санту.
"Миссия "Спасти Санту" (2013)
Добрый и милый эльф Бернард решает спасти Санту и его машину времени, когда их похищает злой генерал. Именно с этого начинается потрясающее, но очень опасное приключение эльфа. Он перемещается во времени и пытается остановить армию генерала, спасти Новый год и стать настоящим героем.
Эти мультфильмы добавляют новогоднего настроения. Они не только увлекательные, но и поучительные и щемящие.
