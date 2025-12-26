Добірка кращих новорічних мультфільмів — запасайтесь пледом і мандаринами

Головний герой мультфільму "Різдвяна історія". Фото: кадр з відео

Якщо настрою перед святами зовсім немає, варто спробувати простий, але дієвий спосіб, який все виправить. Інструкція не складна: закутайтесь у плед, запасіться мандаринами та гарячим шоколадом і увімкніть новорічний мультфільм.

Новини.LIVE діляться підбіркою кращих мультиків зі святковою атмосферою.

Які мультфільми подивитися під час новорічних свят

"Різдвяна історія" (2009)

Скнара Скрудж просто ненавидить Різдво. Єдині радощі, що є в його житті, — це багатство. Однак все змінюється однієї ночі, коли до чоловіка приходять три духи: Минулого, Теперішнього і Майбутнього. Таке різдвяне диво стає шансом для Скруджа змінити життя на краще та зрозуміти власні помилки.

"Полярний експрес" (2004)

Маленький хлопчик Стівен не вірить в те, що Санти не існує. Він переконаний, що рано чи пізно його вдасться побачити на власні очі. У ніч перед Різдвом у дворі дитини раптово з'являється величезний чарівний поїзд "Полярний експрес". Стівен потрапляє на борт та у компанії інших дітей вирушає в незвичайну подорож на Північний полюс.

"Місія "Різдвяний порятунок" (2011)

Це історія про молодшого сина Санта Клауса, Артура, який вирішує будь-що врятувати Різдво. Його старший брат Стів вирішив доставляти подарунки за допомогою спеціального новітнього літаючого корабля. Однак система дає збій і один з адресатів так й не отримує довгоочікуваного презенту. Артур вирішує будь-що доставити бажану посилку дівчинці Гвен, аби вона не втратила свою віру в Різдво та Санту.

"Місія "Врятувати Санту" (2013)

Добрий та милий ельф Бернард вирішує врятувати Санту та його машину часу, коли їх викрадає злий генерал. Саме з цього розпочинається приголомшлива, але дуже небезпечна пригода ельфа. Він переміщається у часі та намагається зупинити армію генерала, врятувати Новий рік і стати справжнім героєм.

Ці мультфільми додають новорічного настрою. Вони не тільки захопливі, а й повчальні та щемливі.

