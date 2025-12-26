Відео
Головна Life Затишні мультфільми для усієї сім'ї — добірка під новорічні свята

Затишні мультфільми для усієї сім'ї — добірка під новорічні свята

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 22:22
Добірка кращих новорічних мультфільмів — запасайтесь пледом і мандаринами
Головний герой мультфільму "Різдвяна історія". Фото: кадр з відео

Якщо настрою перед святами зовсім немає, варто спробувати простий, але дієвий спосіб, який все виправить. Інструкція не складна: закутайтесь у плед, запасіться мандаринами та гарячим шоколадом і увімкніть новорічний мультфільм.

Новини.LIVE діляться підбіркою кращих мультиків зі святковою атмосферою.

Читайте також:

Які мультфільми подивитися під час новорічних свят

"Різдвяна історія" (2009)

Скнара Скрудж просто ненавидить Різдво. Єдині радощі, що є в його житті, — це багатство. Однак все змінюється однієї ночі, коли до чоловіка приходять три духи: Минулого, Теперішнього і Майбутнього. Таке різдвяне диво стає шансом для Скруджа змінити життя на краще та зрозуміти власні помилки.

"Полярний експрес" (2004)

Маленький хлопчик Стівен не вірить в те, що Санти не існує. Він переконаний, що рано чи пізно його вдасться побачити на власні очі. У ніч перед Різдвом у дворі дитини раптово з'являється величезний чарівний поїзд "Полярний експрес". Стівен потрапляє на борт та у компанії інших дітей вирушає в незвичайну подорож на Північний полюс.

"Місія "Різдвяний порятунок" (2011)

Це історія про молодшого сина Санта Клауса, Артура, який вирішує будь-що врятувати Різдво. Його старший брат Стів вирішив доставляти подарунки за допомогою спеціального новітнього літаючого корабля. Однак система дає збій і один з адресатів так й не отримує довгоочікуваного презенту. Артур вирішує будь-що доставити бажану посилку дівчинці Гвен, аби вона не втратила свою віру в Різдво та Санту.

"Місія "Врятувати Санту" (2013)

Добрий та милий ельф Бернард вирішує врятувати Санту та його машину часу, коли їх викрадає злий генерал. Саме з цього розпочинається приголомшлива, але дуже небезпечна пригода ельфа. Він переміщається у часі та намагається зупинити армію генерала, врятувати Новий рік і стати справжнім героєм.

Ці мультфільми додають новорічного настрою. Вони не тільки захопливі, а й повчальні та щемливі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які різдвяні фільми варто подивитися. Вони вийшли нещодавно.

Також ми розповідали про те, які серіали схожі на "Дивні дива". Вони точно сподобаються фанатам стрічки.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
