Со Страстной пятницей 2024 года — открытки и искренние поздравления с важным днем

Украинцы встречают Страстную пятницу — трогательные открытки и пожелания мира
Страстная пятница — один из важнейших дней Пасхи. Именно в этот день Иисус Христос был распят на кресте на Голгофе. Традиционно эта пятница проводится в тишине и молитвах. Также верующие обмениваются трогательными поздравлениями и открытками, чтобы напомнить об этом важном событии.
Новини.LIVE сделал подборку красивых и искренних поздравлений со Страстной пятницей в стихах, прозе и открытках.
Поздравление со Страстной пятницей в прозе
Сегодня Страстная пятница — день, когда Иисус Христос сошел на Голгофу, чтобы пожертвовать собой ради спасения всего человечества. Я желаю тебе духовного очищения. Пусть сердце твое наполнится миром и любовью.
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Поздравляю со Страстной пятницей! Желаю, заглянув в собственное сердце, покаяться и искренне попросить прощения. Пусть сердце будет наполнено любви и надежды на светлое будущее.
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В Страстную пятницу желаю стать крепче верой, добрыми душой и чуткими сердцем. Пусть этот день принесет гармонию и мир в вашу жизнь.
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Пусть кругом будет мир и благодать, за которые Иисус без жалости отдал свою жизнь, пусть каждый день приносит радость, счастье и любовь. Со Страстной пятницей!
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В Страстную пятницу желаю мира и покоя, здоровья и гармонии. Пусть в семье будет порядок, а за окном цветут сады счастья.
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Со Страстной пятницей поздравляю! Желаю отпустить все обиды, печали, злобу и сомнения. Пусть сердце наполнится любовью, а душа надеждой и верой в мир и светлое будущее.
Страстная пятница 2024 — поздравления в стихах на украинском языке
За вікном уже весна,
Нині — П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення - вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!
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Страсна П'ятниця настала,
Щоб в серці віра панувала!
Тож надій Вам і смирення,
І небесного благословення!
***
У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!
Страстная пятница 2024 — поздравление в красивых и трогательных открытках
Видеопоздравления со Страстной пятницей 2024 года
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