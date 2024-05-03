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Украинцы встречают Страстную пятницу — трогательные открытки и пожелания мира

3 мая 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Со Страстной пятницей 2024 года — открытки и искренние поздравления с важным днем
Верующие в церкви на богослужении. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Страстная пятница — один из важнейших дней Пасхи. Именно в этот день Иисус Христос был распят на кресте на Голгофе. Традиционно эта пятница проводится в тишине и молитвах. Также верующие обмениваются трогательными поздравлениями и открытками, чтобы напомнить об этом важном событии.

Новини.LIVE сделал подборку красивых и искренних поздравлений со Страстной пятницей в стихах, прозе и открытках.

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Поздравление со Страстной пятницей в прозе

Сегодня Страстная пятница — день, когда Иисус Христос сошел на Голгофу, чтобы пожертвовать собой ради спасения всего человечества. Я желаю тебе духовного очищения. Пусть сердце твое наполнится миром и любовью.

***

Поздравляю со Страстной пятницей! Желаю, заглянув в собственное сердце, покаяться и искренне попросить прощения. Пусть сердце будет наполнено любви и надежды на светлое будущее.

***

В Страстную пятницу желаю стать крепче верой, добрыми душой и чуткими сердцем. Пусть этот день принесет гармонию и мир в вашу жизнь.

***

Пусть кругом будет мир и благодать, за которые Иисус без жалости отдал свою жизнь, пусть каждый день приносит радость, счастье и любовь. Со Страстной пятницей!

***

В Страстную пятницу желаю мира и покоя, здоровья и гармонии. Пусть в семье будет порядок, а за окном цветут сады счастья.

***

Со Страстной пятницей поздравляю! Желаю отпустить все обиды, печали, злобу и сомнения. Пусть сердце наполнится любовью, а душа надеждой и верой в мир и светлое будущее.

Страстная пятница 2024 — поздравления в стихах на украинском языке

За вікном уже весна,
Нині — П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення - вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!

***

Страсна П'ятниця настала,
Щоб в серці віра панувала!
Тож надій Вам і смирення,
І небесного благословення!

***

У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!

Страстная пятница 2024 — поздравление в красивых и трогательных открытках

Страстная пятница 2024 —
Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Страстная пятница 2024 — поздравление в красивых и трогательных открытках
Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Страстная пятница 2024 — поздравление в красивых открытках
Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Страстная пятница 2024 — поздравление в трогательных открытках
Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления со Страстной пятницей в открытках 2024 года
Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления со Страстной пятницей 2024 года

 

 

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в Страстную пятницу во избежание бед и несчастий.

Напомним, мы рассказывали, какие продукты ни в коем случае нельзя святить на Пасху и почему.

Также советуем узнать, чем отличаются писанки от крашанок и какие еще бывают пасхальные яйца в Украине.

поздравления
открытки
религия
Страстная неделя
Пасха-2024
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