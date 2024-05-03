Со Страстной пятницей 2024 года — открытки и искренние поздравления с важным днем

Верующие в церкви на богослужении. Фото: google.com

Страстная пятница — один из важнейших дней Пасхи. Именно в этот день Иисус Христос был распят на кресте на Голгофе. Традиционно эта пятница проводится в тишине и молитвах. Также верующие обмениваются трогательными поздравлениями и открытками, чтобы напомнить об этом важном событии.

Новини.LIVE сделал подборку красивых и искренних поздравлений со Страстной пятницей в стихах, прозе и открытках.

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Поздравление со Страстной пятницей в прозе

Сегодня Страстная пятница — день, когда Иисус Христос сошел на Голгофу, чтобы пожертвовать собой ради спасения всего человечества. Я желаю тебе духовного очищения. Пусть сердце твое наполнится миром и любовью.

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Поздравляю со Страстной пятницей! Желаю, заглянув в собственное сердце, покаяться и искренне попросить прощения. Пусть сердце будет наполнено любви и надежды на светлое будущее.

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В Страстную пятницу желаю стать крепче верой, добрыми душой и чуткими сердцем. Пусть этот день принесет гармонию и мир в вашу жизнь.

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Пусть кругом будет мир и благодать, за которые Иисус без жалости отдал свою жизнь, пусть каждый день приносит радость, счастье и любовь. Со Страстной пятницей!

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В Страстную пятницу желаю мира и покоя, здоровья и гармонии. Пусть в семье будет порядок, а за окном цветут сады счастья.

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Со Страстной пятницей поздравляю! Желаю отпустить все обиды, печали, злобу и сомнения. Пусть сердце наполнится любовью, а душа надеждой и верой в мир и светлое будущее.

Страстная пятница 2024 — поздравления в стихах на украинском языке

За вікном уже весна,

Нині — П'ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

Доброти вам всім багато,

Щоб здоров'я лиш кріпшало,

А смирення - вистачало.

З Богом в серці вам завжди

Жити довгії роки!

***

Страсна П'ятниця настала,

Щоб в серці віра панувала!

Тож надій Вам і смирення,

І небесного благословення!

***

У Страсну П’ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп’ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

Страстная пятница 2024 — поздравление в красивых и трогательных открытках

Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Страстной пятницей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления со Страстной пятницей 2024 года

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в Страстную пятницу во избежание бед и несчастий.

Напомним, мы рассказывали, какие продукты ни в коем случае нельзя святить на Пасху и почему.

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