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Українці зустрічають Страсну п'ятницю — зворушливі листівки та побажання миру

3 травня 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Зі Страсною п'ятницею 2024 — листівки та щирі привітання з важливим днем
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Страсна п'ятниця — один з найважливіших днів Великого тижня перед Великоднем. Саме цього дня Ісуса Христа було розп'ято на хресті на Голгофі. Традиційно цю п'ятницю проводять у тиші та молитвах. Також віряни обмінюються зворушливими привітаннями та листівками, щоб нагадати про цю важливу подію. 

Новини.LIVE зробив добірку красивих та щирих привітань зі Страсною п'ятницею у віршах, прозі та листівках. 

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Привітання зі Страсною п'ятницею у прозі

Сьогодні Страсна п'ятниця — день, коли Ісус Христос зійшов на Голгофу, щоб пожертвувати собою заради спасіння усього людства. Я бажаю тобі духовного очищення. Нехай твоє серце наповниться миром та любов'ю. 

***

Вітаю зі Страсною п’ятницею! Бажаю, заглянувши у власне серце, покаятися і щиро попросити прощення. Нехай серце буде сповнене любові та надією на світле майбутнє. 

***

У Страсну п’ятницю бажаю стати міцнішими вірою, добрими душею та чуйними серцем. Нехай цей день принесе гармонію та мир у ваше життя. 

***

Нехай кругом буде мир і благодать, за які Ісус без краплі жалю віддав своє життя, нехай кожен день приносить радість, щастя і кохання. Зі Страсною п'ятницею!

***

У Страсну п’ятницю бажаю миру і спокою, здоров’я і гармонії. Нехай в родині буде лад, а за вікном цвітуть сади щастя. 

***

Зі Страсною п’ятницею вітаю! Бажаю відпустити всі образи, печалі, злість і сумніви. Нехай серце наповниться любов'ю, а душа надією та вірою у мир та світле майбутнє. 

Страсна п'ятниця 2024 — привітання у віршах українською мовою

За вікном уже весна,
Нині — П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення - вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!

***

Страсна П'ятниця настала,
Щоб в серці віра панувала!
Тож надій Вам і смирення,
І небесного благословення!

***

У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!

Страсна п'ятниця 2024 — привітання у красивих та зворушливих листівках 

Страсна п'ятниця 2024 — привітання
Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Страсна п'ятниця 2024 — привітання у красивих та зворушливих листівках
Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Страсна п'ятниця 2024 — привітання у красивих листівках
Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Страсна п'ятниця 2024 — привітання у зворушливих листівках
Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання зі Страсною п'ятницею у листівках 2024 року
Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі Страсною п'ятницею 2024 року

 

 

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Страсну п'ятницю, щоб уникнути бід та нещасть.

Нагадаємо, ми розповідали, які продукти у жодному разі не можна святити на Великдень та чому. 

Також радимо дізнатися, чим відрізняються писанки від крашанок та які ще бувають великодні яйця в Україні.

привітання
листівки
релігія
Страсний тиждень
Великдень-2024
Страсна п'ятниця

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