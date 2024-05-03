Зі Страсною п'ятницею 2024 — листівки та щирі привітання з важливим днем

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: google.com

Страсна п'ятниця — один з найважливіших днів Великого тижня перед Великоднем. Саме цього дня Ісуса Христа було розп'ято на хресті на Голгофі. Традиційно цю п'ятницю проводять у тиші та молитвах. Також віряни обмінюються зворушливими привітаннями та листівками, щоб нагадати про цю важливу подію.

Новини.LIVE зробив добірку красивих та щирих привітань зі Страсною п'ятницею у віршах, прозі та листівках.

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Привітання зі Страсною п'ятницею у прозі

Сьогодні Страсна п'ятниця — день, коли Ісус Христос зійшов на Голгофу, щоб пожертвувати собою заради спасіння усього людства. Я бажаю тобі духовного очищення. Нехай твоє серце наповниться миром та любов'ю.

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Вітаю зі Страсною п’ятницею! Бажаю, заглянувши у власне серце, покаятися і щиро попросити прощення. Нехай серце буде сповнене любові та надією на світле майбутнє.

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У Страсну п’ятницю бажаю стати міцнішими вірою, добрими душею та чуйними серцем. Нехай цей день принесе гармонію та мир у ваше життя.

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Нехай кругом буде мир і благодать, за які Ісус без краплі жалю віддав своє життя, нехай кожен день приносить радість, щастя і кохання. Зі Страсною п'ятницею!

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У Страсну п’ятницю бажаю миру і спокою, здоров’я і гармонії. Нехай в родині буде лад, а за вікном цвітуть сади щастя.

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Зі Страсною п’ятницею вітаю! Бажаю відпустити всі образи, печалі, злість і сумніви. Нехай серце наповниться любов'ю, а душа надією та вірою у мир та світле майбутнє.

Страсна п'ятниця 2024 — привітання у віршах українською мовою

За вікном уже весна,

Нині — П'ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

Доброти вам всім багато,

Щоб здоров'я лиш кріпшало,

А смирення - вистачало.

З Богом в серці вам завжди

Жити довгії роки!

***

Страсна П'ятниця настала,

Щоб в серці віра панувала!

Тож надій Вам і смирення,

І небесного благословення!

***

У Страсну П’ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп’ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

Страсна п'ятниця 2024 — привітання у красивих та зворушливих листівках

Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Страсною п'ятницею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі Страсною п'ятницею 2024 року

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Страсну п'ятницю, щоб уникнути бід та нещасть.

Нагадаємо, ми розповідали, які продукти у жодному разі не можна святити на Великдень та чому.

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