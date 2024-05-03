Зі Страсною п'ятницею 2024 — листівки та щирі привітання з важливим днем

Українці зустрічають Страсну п'ятницю — зворушливі листівки та побажання миру
Страсна п'ятниця — один з найважливіших днів Великого тижня перед Великоднем. Саме цього дня Ісуса Христа було розп'ято на хресті на Голгофі. Традиційно цю п'ятницю проводять у тиші та молитвах. Також віряни обмінюються зворушливими привітаннями та листівками, щоб нагадати про цю важливу подію.
Новини.LIVE зробив добірку красивих та щирих привітань зі Страсною п'ятницею у віршах, прозі та листівках.
Привітання зі Страсною п'ятницею у прозі
Сьогодні Страсна п'ятниця — день, коли Ісус Христос зійшов на Голгофу, щоб пожертвувати собою заради спасіння усього людства. Я бажаю тобі духовного очищення. Нехай твоє серце наповниться миром та любов'ю.
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Вітаю зі Страсною п’ятницею! Бажаю, заглянувши у власне серце, покаятися і щиро попросити прощення. Нехай серце буде сповнене любові та надією на світле майбутнє.
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У Страсну п’ятницю бажаю стати міцнішими вірою, добрими душею та чуйними серцем. Нехай цей день принесе гармонію та мир у ваше життя.
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Нехай кругом буде мир і благодать, за які Ісус без краплі жалю віддав своє життя, нехай кожен день приносить радість, щастя і кохання. Зі Страсною п'ятницею!
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У Страсну п’ятницю бажаю миру і спокою, здоров’я і гармонії. Нехай в родині буде лад, а за вікном цвітуть сади щастя.
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Зі Страсною п’ятницею вітаю! Бажаю відпустити всі образи, печалі, злість і сумніви. Нехай серце наповниться любов'ю, а душа надією та вірою у мир та світле майбутнє.
Страсна п'ятниця 2024 — привітання у віршах українською мовою
За вікном уже весна,
Нині — П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення - вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!
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Страсна П'ятниця настала,
Щоб в серці віра панувала!
Тож надій Вам і смирення,
І небесного благословення!
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У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!
Страсна п'ятниця 2024 — привітання у красивих та зворушливих листівках
Відеопривітання зі Страсною п'ятницею 2024 року
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