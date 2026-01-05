Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life В молодости или старости — когда чаще всего изменяют мужчины

В молодости или старости — когда чаще всего изменяют мужчины

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 16:57
Во сколько лет мужчины чаще всего изменяют — ученые ответили
Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Freepik

Многие считают, что мужчины начинают изменять чаще всего во время кризиса среднего возраста. Однако на самом деле это не так. Ученые назвали годы, в которые партнеры решаются на измену в отношениях чаще.

Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Реклама
Читайте также:

В каком возрасте чаще всего изменяют мужчины

Ученые объясняют, что в возрасте 40-45 лет, во время кризиса среднего возраста, мужчины и женщины действительно могут решаться на измену. Таким образом многие стремятся разнообразить интимную жизнь и развлечься. Однако такой рубеж — это не единственный период, когда в отношениях могут произойти измены.

Психологи выяснили, что мужчины чаще всего начинают искать любовь на стороне, когда приближаются к своему новому десятилетию — в 29, 39, 49 лет. Подобные даты подталкивают партнера к изменениям в жизни и часто это касается именно отношений.

"30, 40, 50 лет — эти цифры пугают людей, которые пытаются порой делать отчаянные шаги. Например, изменить своего партнера", — объясняют авторы исследования.

Кроме того, чаще всего мужчины начинают изменять в 25-30 лет. Это период, когда они имеют большую потребность в определенной "эмоциональной встряске". Уже после 30 лет партнеры ищут длительные и стабильные отношения. Они ценят любовь и стремятся связать будущее с одной единственной женщиной.

Ученые добавили, что риск измены возрастает тогда, когда в отношениях мужчина зарабатывает меньше женщины. Таким образом он пытается компенсировать разницу в успехе.

Напомним, ранее мы писали о том, когда чаще всего изменяют женщины. Ученые раскрыли возраст.

Также мы рассказывали о том, когда во время интима сжигается больше всего калорий. Названы три позы.

женщины интересные факты измена мужчины отношения
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации