Во сколько лет мужчины чаще всего изменяют — ученые ответили

Многие считают, что мужчины начинают изменять чаще всего во время кризиса среднего возраста. Однако на самом деле это не так. Ученые назвали годы, в которые партнеры решаются на измену в отношениях чаще.

Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В каком возрасте чаще всего изменяют мужчины

Ученые объясняют, что в возрасте 40-45 лет, во время кризиса среднего возраста, мужчины и женщины действительно могут решаться на измену. Таким образом многие стремятся разнообразить интимную жизнь и развлечься. Однако такой рубеж — это не единственный период, когда в отношениях могут произойти измены.

Психологи выяснили, что мужчины чаще всего начинают искать любовь на стороне, когда приближаются к своему новому десятилетию — в 29, 39, 49 лет. Подобные даты подталкивают партнера к изменениям в жизни и часто это касается именно отношений.

"30, 40, 50 лет — эти цифры пугают людей, которые пытаются порой делать отчаянные шаги. Например, изменить своего партнера", — объясняют авторы исследования.

Кроме того, чаще всего мужчины начинают изменять в 25-30 лет. Это период, когда они имеют большую потребность в определенной "эмоциональной встряске". Уже после 30 лет партнеры ищут длительные и стабильные отношения. Они ценят любовь и стремятся связать будущее с одной единственной женщиной.

Ученые добавили, что риск измены возрастает тогда, когда в отношениях мужчина зарабатывает меньше женщины. Таким образом он пытается компенсировать разницу в успехе.

