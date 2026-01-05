У скільки років чоловіки найчастіше зраджують — вчені відповіли

Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що чоловіки починають зраджувати найчастіше під час кризи середнього віку. Однак насправді це не так. Вчені назвали роки, в які партнери зважуються на зраду у стосунках частіше.

Про це йдеться у дослідженнях, опублікованих в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

У якому віці найчастіше зраджують чоловіки

Науковці пояснюють, що у віці 40-45 років, під час кризи середнього віку, чоловіки та жінки справді можуть зважуватися на зраду. Таким чином багато хто прагне урізноманітнити інтимне життя та розважитись. Однак такий рубіж — це не єдиний період, коли у стосунках можуть статися зради.

Психологи з'ясували, що чоловіки частіше за все починають шукати кохання на стороні, коли наближаються до свого нового десятиліття — у 29, 39, 49 років. Подібні дати підштовхують партнера до змін у житті та часто це стосується саме стосунків.

"30, 40, 50 років — ці цифри лякають людей, які намагаються часом робити відчайдушні кроки. Наприклад, змінити свого партнера", — пояснюють автори дослідження.

Крім того, найчастіше чоловіки починають зраджувати у 25-30 років. Це період, коли вони мають більшу потребу у певному "емоційному струсу". Вже після 30 років партнери шукають тривалі та стабільні стосунки. Вони цінують кохання та прагнуть пов'язати майбутнє з однією єдиною жінкою.

Науковці додали, що ризик зради зростає тоді, коли у стосунках чоловік заробляє менше за жінку. Таким чином він намагається компенсувати різницю в успіху.

