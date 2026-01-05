Відео
Головна Life В молодості чи старості — коли найчастіше зраджують чоловіки

В молодості чи старості — коли найчастіше зраджують чоловіки

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 16:57
У скільки років чоловіки найчастіше зраджують — вчені відповіли
Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що чоловіки починають зраджувати найчастіше під час кризи середнього віку. Однак насправді це не так. Вчені назвали роки, в які партнери зважуються на зраду у стосунках частіше.

Про це йдеться у дослідженнях, опублікованих в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте також:

У якому віці найчастіше зраджують чоловіки

Науковці пояснюють, що у віці 40-45 років, під час кризи середнього віку, чоловіки та жінки справді можуть зважуватися на зраду. Таким чином багато хто прагне урізноманітнити інтимне життя та розважитись. Однак такий рубіж — це не єдиний період, коли у стосунках можуть статися зради.

Психологи з'ясували, що чоловіки частіше за все починають шукати кохання на стороні, коли наближаються до свого нового десятиліття — у 29, 39, 49 років. Подібні дати підштовхують партнера до змін у житті та часто це стосується саме стосунків.

"30, 40, 50 років — ці цифри лякають людей, які намагаються часом робити відчайдушні кроки. Наприклад, змінити свого партнера", — пояснюють автори дослідження.

Крім того, найчастіше чоловіки починають зраджувати у 25-30 років. Це період, коли вони мають більшу потребу у певному "емоційному струсу". Вже після 30 років партнери шукають тривалі та стабільні стосунки. Вони цінують кохання та прагнуть пов'язати майбутнє з однією єдиною жінкою.

Науковці додали, що ризик зради зростає тоді, коли у стосунках чоловік заробляє менше за жінку. Таким чином він намагається компенсувати різницю в успіху.  

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли найчастіше зраджують жінки. Вчені розкрили вік.

Також ми розповідали про те, коли під час інтиму спалюється найбільше калорій. Названо три пози.

жінки цікаві факти зрада чоловіки стосунки
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
