Как проходит кастинг в "ВИА Гру" — известная украинская актриса раскрыла правду

Украинская актриса Елена Лавренюк. Фото: кадр из видео

Украинская актриса Елена Лавренюк рассказала правду о кастинге в группу "ВИА Гра" Константина Меладзе. Знаменитость призналась, что получила неприличный намек.

Об этом Елена Лавренюк рассказала в интервью Алине Доротюк.

Реклама

Читайте также:

Как проходил кастинг в "ВИА Гру"

Как призналась Лавренюк, ее пригласили на кастинг после того, как менеджер Меладзе заметил фотографии девушки. Фотографии развешивала в помещении собственного отеля мама Лавренюк.

"Мне было 18 лет. Встреча прошла в машине. Константин Меладзе спросил, умею ли я петь и танцевать. Я ответила, что да", — вспомнила актриса.

Лавренюк добавила, что в то время работала в подтанцовке у артистки Оксаны Билозир. Меладзе также поинтересовался, где училась девушка. После разговора с Константином, менеджер продюсера сделал Елене неоднозначное предложение. Он намекнул, что дальше кастинг стоит продолжать в другом месте, чтобы он завершился успешно.

"Вечером у меня был поезд, но менеджер намекнул, что мне стоит остаться. Думала, может, надо показать, как я пою, танцую. Он сказал: "Понимаешь, сегодня будет сауна, и тебе стоит туда пойти", — рассказала Лавренюк.

На такое предложение девушка не согласилась. Она призналась, что уехала домой в тот же вечер. Актриса отметила, что ее удивил разговор с продюсером в автомобиле, однако непристойных намеков со стороны Меладзе не было. Впоследствии кастинг в группу "ВИА Гра" прошла другая девушка.

Напомним, ранее мы писали о том, какой подарок сделал Сергей Середа жене MamaRika. Певица похвасталась дорогим презентом от любимого.

Также мы рассказывали о том, что Тарас Цимбалюк засветился с бывшей. Пользователи сети подозревают, что между парой снова завязались отношения.