Як проходить кастинг у "ВІА Гру" — відома українська акторка розкрила правду

Українська акторка Олена Лавренюк розповіла правду про кастинг до гурту "ВІА Гра" Костянтина Меладзе. Знаменитість зізналася, що отримала непристойний натяк.

Про це Олена Лавренюк розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Як проходив кастинг у "ВІА Гру"

Як зізналася Лавренюк, її запросили на кастинг після того, як менеджер Меладзе помітив фотографії дівчини. Світлини розвішувала в приміщенні власного готелю мама Лавренюк.

"Мені було 18 років. Зустріч пройшла в машині. Костянтин Меладзе запитав, чи вмію я співати та танцювати. Я відповіла, що так", — пригадала акторка.

Лавренюк додала, що на той час працювала у підтанцьовці в артистки Оксани Білозір. Меладзе також поцікавився, де навчалась дівчина. Після розмови з Костянтином, менеджер продюсера зробив Олені неоднозначну пропозицію. Він натякнув, що далі кастинг варто продовжувати в іншому місці, аби він завершився успішно.

"Увечері в мене був поїзд, але менеджер натякнув, що мені варто залишитися. Думала, може, треба показати, як я співаю, танцюю. Він сказав: "Розумієш, сьогодні буде сауна, і тобі варто туди піти", — розповіла Лавренюк.

На таку пропозицію дівчина не погодилася. Вона зізналася, що поїхала додому в той же вечір. Акторка зазначила, що її здивувала розмова з продюсером в автомобілі, однак непристойних натяків з боку Меладзе не було. Згодом кастинг у гурт "ВІА Гра" пройшла інша дівчина.

