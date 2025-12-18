Відео
Головна Life "У сауні" — акторка розповіла, як проходив кастинг у "ВІА Гру"

"У сауні" — акторка розповіла, як проходив кастинг у "ВІА Гру"

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:02
Як проходить кастинг у "ВІА Гру" — відома українська акторка розкрила правду
Українська акторка Олена Лавренюк. Фото: кадр з відео

Українська акторка Олена Лавренюк розповіла правду про кастинг до гурту "ВІА Гра" Костянтина Меладзе. Знаменитість зізналася, що отримала непристойний натяк.

Про це Олена Лавренюк розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Читайте також:

Як проходив кастинг у "ВІА Гру"

Як зізналася Лавренюк, її запросили на кастинг після того, як менеджер Меладзе помітив фотографії дівчини. Світлини розвішувала в приміщенні власного готелю мама Лавренюк.

"Мені було 18 років. Зустріч пройшла в машині. Костянтин Меладзе запитав, чи вмію я співати та танцювати. Я відповіла, що так", — пригадала акторка.

Лавренюк додала, що на той час працювала у підтанцьовці в артистки Оксани Білозір. Меладзе також поцікавився, де навчалась дівчина. Після розмови з Костянтином, менеджер продюсера зробив Олені неоднозначну пропозицію. Він натякнув, що далі кастинг варто продовжувати в іншому місці, аби він завершився успішно.

"Увечері в мене був поїзд, але менеджер натякнув, що мені варто залишитися. Думала, може, треба показати, як я співаю, танцюю. Він сказав: "Розумієш, сьогодні буде сауна, і тобі варто туди піти", — розповіла Лавренюк.

На таку пропозицію дівчина не погодилася. Вона зізналася, що поїхала додому в той же вечір. Акторка зазначила, що її здивувала розмова з продюсером в автомобілі, однак непристойних натяків з боку Меладзе не було. Згодом кастинг у гурт "ВІА Гра" пройшла інша дівчина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який подарунок зробив Сергій Середа дружині MamaRika. Співачка похвалилася дорогим презентом від коханого.

Також ми розповідали про те, що Тарас Цимбалюк засвітився з колишньою. Користувачі мережі підозрюють, що між парою знову зав'язалися стосунки.

ВІА Гра Костянтин Меладзе шоу-бізнес акторка кастинг
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
