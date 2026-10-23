Череп древнего животного. Иллюстративное фото: Bournemouth University

В пещере на юге Сибири ученые обнаружили обломки костей, которые таили неожиданную тайну — они принадлежали крупному животному ледникового периода. Это до сих пор неизвестное науке существо было настоящим гигантом и жило рядом с мамонтами и носорогами. А определить его удалось по ДНК.

Об открытии сообщило издание Reuters со ссылкой на исследование в журнале Current Biology.

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Что нашли исследователи в Сибири

Останки обнаружили в Денисовой пещере в Алтайских горах. Это место уже стало всемирно известным после того, как в 2008 году там нашли кость пальца, которая помогла ученым идентифицировать денисовцев — вымершую группу древних людей.

Теперь ученые исследовали 20 мелких обломков костей: 14 происходили из Денисовой пещеры, остальные шесть были найдены в других местах региона. Самым древним останкам примерно 200–250 тысяч лет, а самым молодым — около 27 тысяч лет.

Внешне они не имели признаков, по которым можно было бы распознать неизвестный вид. Однако из фрагментов удалось получить 20 древних геномов. Анализ показал, что кости принадлежали отдельному виду семейства быковых, близкому к современным якам. Его эволюционная линия отделилась от предков нынешних яков не менее 400 тысяч лет назад.

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Пока что исследователи называют животное "як X". Официального научного названия оно не получило. Ведь одних генетических данных для этого недостаточно. Нужны кости, по которым можно будет подробнее изучить его строение.

Как выглядел загадочный гигант

Эволюционный генетик Лав Дален предполагает, что внешне древний обитатель Сибири был больше похож на яка, чем на бизона. Современные яки имеют массивное тело, густую шерсть, рога и характерный горб на плечах. Самые крупные самцы могут весить около тонны. Однако точных размеров и внешности "яка X" ученые пока не знают.

Современный як (Bos grunniens) в Гималаях, Непал. Фото: Daniel Prudek/stock.adobe.com

В ледниковый период эти земли были частью мамонтовой степи — огромных открытых пространств. Рядом с неизвестным животным жили мамонты, шерстистые носороги, лошади, степные бизоны и дикие предки коров. А охотились в этих краях пещерные гиены и медведи.

Почему животное исчезло и видели ли его древние люди

Исследование показало, что численность "яка X" могла сократиться во время потепления примерно 120 тысяч лет назад. Генетическое разнообразие популяции также уменьшалось. Самые молодые обнаруженные останки этого вида имеют возраст около 27 тысяч лет. Когда и почему он окончательно вымер, неизвестно.

А еще "як X" мог быть добычей денисовцев, обитавших в том же регионе. Но прямых доказательств охоты именно на этого зверя пока не найдено.

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