Череп стародавньої тварини. Ілюстративне фото: Bournemouth University

У печері на півдні Сибіру вчені виявили уламки кісток, які приховували несподівану таємницю — вони належали великій тварині льодовикового періоду. Ця досі невідома науці істота була справжнім велетнем і жила поруч із мамонтами та носорогами. А визначити її вдалося за ДНК.

Про відкриття повідомило видання Reuters із посиланням на дослідження в Current Biology.

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Що знайшли дослідники в Сибіру

Рештки виявили в Денисовій печері в Алтайських горах. Це місце вже стало всесвітньо відомим після того, як у 2008 році там знайшли кістку пальця, що допомогла вченим ідентифікувати денисівців — вимерлу групу давніх людей.

Тепер науковці дослідили 20 дрібних уламків кісток: 14 походили з Денисової печери, решту шість знайшли в інших місцях регіону. Найдавнішим решткам приблизно 200–250 тисяч років, а наймолодшим — близько 27 тисяч років.

Зовні вони не мали ознак, за якими можна було б розпізнати невідомий вид. Проте з фрагментів вдалося отримати 20 давніх геномів. Аналіз показав, що кістки належали окремому виду родини бикових, близькому до сучасних яків. Його еволюційна лінія відокремилася від предків нинішніх яків щонайменше 400 тисяч років тому.

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Поки що дослідники називають тварину "як X". Офіційної наукової назви вона не отримала. Адже лише генетичних даних для цього недостатньо. Потрібні кістки, за якими можна буде докладніше вивчити її будову.

Який вигляд мав загадковий велетень

Еволюційний генетик Лав Дален припускає, що зовні давній мешканець Сибіру був більше схожий на яка, ніж на бізона. Сучасні яки мають масивне тіло, густу шерсть, роги та характерний горб на плечах. Найбільші самці можуть важити близько тонни. Однак точних розмірів і зовнішності "яка X" учені поки що не знають.

Сучасний як (Bos grunniens) у Гімалаях, Непал. Фото: Daniel Prudek/stock.adobe.com

У льодовиковий період ці землі були частиною мамонтового степу — величезних відкритих просторів. Поруч із невідомою твариною жили мамонти, шерстисті носороги, коні, степові бізони й дикі предки корів. А полювали в цих краях печерні гієни та ведмеді.

Чому тварина зникла та чи бачили її давні люди

Дослідження показало, що чисельність "яка X" могла скоротитися під час потепління приблизно 120 тисяч років тому. Генетична різноманітність популяції теж зменшувалася. Наймолодші виявлені рештки цього виду мають вік близько 27 тисяч років. Коли і чому він остаточно вимер, невідомо.

А ще "як X" міг бути здобиччю денисівців, які мешкали в тому самому регіоні. Але прямих доказів полювання саме на цього звіра поки не знайдено.

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