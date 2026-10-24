Крышка на бутылке не отрывается. Фото: Pinterest

Наверное, большинство украинцев заметили, что магазины и супермаркеты переполнены пластиковыми бутылками с неотрывными крышками. И для многих это вызывало определенный дискомфорт. А вот европейцы уже давно привыкли к такой норме. Ее ввели ради защиты окружающей среды. Оказывается, маленькая пластиковая перемычка имеет гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

Новини.LIVE рассказывают, почему крышки на пластиковых бутылках больше не отрываются полностью, обязательны ли они в Украине и какую пользу на самом деле приносят.

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Почему крышки оставляют прикрепленными к бутылкам

С 3 июля 2024 года в Евросоюзе действует требование Директивы 2019/904: пластиковые крышки на одноразовых емкостях для напитков объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными во время использования. То есть полностью снять их без дополнительных усилий нельзя.

Это правило призвано защитить окружающую среду. Ведь маленькую крышечку легко потерять на пляже, в парке или по дороге домой. Она попадает в реки и моря, а птицы и другие животные могут принять ее за пищу. Если же крышка остается на бутылке, больше шансов, что и бутылка, и крышка попадут в систему сбора отходов, а не в природу. При этом бутылка и крышка могут быть изготовлены из разных видов пластика. На перерабатывающих предприятиях их сортируют.

Обязаны ли так поступать производители в Украине

В Украине распространению таких бутылок способствует импорт напитков из Евросоюза. На фоне полномасштабной войны и российских обстрелов, которые затрудняют работу украинских предприятий, уничтожают склады и логистику, европейская продукция по-прежнему заметна на полках магазинов.

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По состоянию на октябрь 2026 года общеобязательной нормы о неотрывных крышках еще нет. Европейская директива не распространяется на наш рынок автоматически.

Однако есть украинские компании, которые самостоятельно переходят на европейский формат упаковки. Например, производитель соков Jaffa, компания "Витмарк-Украина", сообщила о таком переходе еще в июле 2024 года. Это помогает использовать общие стандарты для украинского и экспортного рынков.

Станут ли такие крышки обязательными

Такую инициативу уже готовят. В июне 2026 года Минэкономики обнародовало проект закона "Об уменьшении воздействия пластиковой продукции на окружающую среду". Он предусматривает, что соответствующие емкости с пластиковыми крышками можно будет вводить в оборот только при условии, что крышки будут оставаться прикрепленными.

19 октября министерство представило доработанный документ для обсуждения. Однако законопроект — это еще не закон, поэтому называть такую упаковку обязательной для всех украинских производителей пока рано.

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