Кришка на пляшці не відривається. Фото: Pinterest

Певно більшість українців помітили, що магазини та супермаркети переповнені пластиковими пляшками з невідривними кришечками. І для багатьох це створювало певний дискомфорт. А от європейці вже давно звикли до такої норми. Її запровадили заради захисту довкілля. Виявляється, маленька пластикова перемичка має значно більше значення, ніж здається на перший погляд.

Новини.LIVE розповідає, чому кришки на пластикових пляшках більше не відриваються повністю, чи обов'язкові вони в Україні та яку користь насправді приносять.

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Чому кришки залишають прикріпленими до пляшок

Із 3 липня 2024 року в Євросоюзі діє вимога Директиви 2019/904: пластикові кришки на одноразових ємностях для напоїв об'ємом до трьох літрів мають залишатися прикріпленими під час використання. Тобто повністю зняти без додаткового зусилля їх не можна.

Це правило має захищати довкілля. Адже маленьку кришечку легко загубити на пляжі, в парку чи дорогою додому. Вона потрапляє в річки та моря, а птахи й інші тварини можуть сприймати її за їжу. Якщо ж кришка залишається на пляшці, більше шансів, що обидві потраплять до системи збирання відходів, а не в природу. При цьому пляшка й кришка можуть бути виготовлені з різних видів пластику. На переробних підприємствах їх розділяють.

Чи зобов'язані так робити виробники в Україні

В Україні поширенню таких пляшок сприяє імпорт напоїв із Євросоюзу. На тлі повномасштабної війни та російських обстрілів, які ускладнюють роботу українських підприємств, знищують склади і логістику, європейська продукція залишається помітною на полицях магазинів.

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Станом на жовтень 2026 року загальнообов'язкової норми про невідривні кришки ще немає. Європейська директива не поширюється на наш ринок автоматично.

Однак є українські компанії, які самостійно переходять на європейський формат упаковки. Наприклад, виробник соків Jaffa, компанія "Вітмарк-Україна", повідомив про такий перехід ще в липні 2024 року. Це допомагає використовувати спільні стандарти для українського та експортного ринків.

Чи стануть такі кришки обов'язковими

Таку ініціативу вже готують. У червні 2026 року Мінекономіки оприлюднило проєкт закону "Про зменшення впливу пластикової продукції на довкілля". Він передбачає, що відповідні ємності з пластиковими кришками можна буде вводити в обіг лише за умови, що кришки залишатимуться прикріпленими.

19 жовтня міністерство представило доопрацьований документ для обговорення. Проте законопроєкт — ще не закон, тому називати таке пакування обов'язковим для всіх українських виробників зарано.

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