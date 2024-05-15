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В Украине отмечают День семьи — красивая проза и душевные пожелания в открытках

15 мая 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем семьи 2024 в Украине — красивые пожелания в прозе и открытках к празднику
Счастливая молодая украинская семья. Фото: murga.com.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту среду, 15 мая, украинцы вместе со всем миром отмечают Международный день семьи. В светлую дату принято собираться всей семьей и конечно поздравлять друг друга теплыми словами. Особенно актуальны поздравления во время войны, когда семьи вынуждены быть в разлуке.

Новини.LIVE подготовили трогательные и душевные поздравления в прозе, стихах и открытках к празднику семьи.

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Международный день семьи 2024 — поздравление в прозе и своими словами

В День семьи я хочу напомнить тебе, что мы будем любить тебя всегда, ты можешь рассчитывать на нашу поддержку, несмотря ни на что. Пусть в сердце твоем всегда живет мир и надежда. С праздником!

***

День семьи — особый праздник! Желаю, чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет в вашей власти! Терпение, счастья и сил бороться с любыми невзгодами!

***

Поздравляю с Днем Семьи! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен любовью, заботой и радостью!

***

Именно семья является самым большим богатством. Так что желаем Вам любить и ценить друг друга. Пусть любовь и счастье всегда царит в вашем уютном доме, а небо будет всегда мирным! С Днем семьи!

***

Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

***

Поздравляю тебя с Днем семьи! Желаю безграничной любви и верности! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!

***

Семья — это величайшее счастье, которое человек может создать сам. Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать, чтобы детский смех раздавался всюду, а родные были верной опорой.

***

Поздравляю с Международным днем семьи! Пусть вас всегда согревает тепло любви. Желаю вашей семье быть цветущей, дружной и сплоченной!

***

Дорогая семья! Сегодня праздник нашей наибольшей ценности. Пусть нас всегда сопровождают тепло, согласие и взаимопонимание!

***

Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. С праздником!

***

Поздравляю с Международным днем семьи! Любви, красоты, хорошего будущего, достатка и совместного развития!

***

Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать вам здоровья и счастья. Пусть ваш семейный костер всегда горит и дарит тепло. Взаимопонимания и поддержки, терпения, силы, любви и счастливых дней.

***

Пусть ваша семья станет неиссякаемым источником тепла, любви и радости. Поздравляю с Днем Семьи!

С Днем семьи 15 мая — красивые стихи к празднику на украинском языке

Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!
Посмішок вам і сонця.
Нехай завжди добрі промені
Сяють вам у віконце!

***

Родину вашу у святковий час 
Ми хочем щирим серцем привітати,
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас!
З Днем сім'ї!

Красивые поздравления с Днем семьи в открытках 2024 года

Красивые поздравления с Днем семьи в открытках 2024 года.
Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: google.com
С Днем семьи 15 мая — красивые открытки
Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Международный день семьи 2024 — приветствие
Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Международный день семьи 2024 — поздравления в открытках
Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День семьи 2024 — поздравления в открытках
Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День семьи 2024 — поздравления в картинках
Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Днем семьи 2024 в картинках
Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
В Украине празднуют День семьи — красивые открытки к 15 мая
Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Международный день семьи 2024 – открытки к празднику 15 мая
Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем семьи 2024 года

 

 

 

Раньше мы рассказывали, когда украинцы празднуют День отца в 2024 году.

Также советуем узнать, когда отмечаем Ивана Купала по новому календарю, какие существуют традиции, обряды, приметы и важные запреты на праздник.

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