С Днем семьи 2024 в Украине — красивые пожелания в прозе и открытках к празднику

Счастливая молодая украинская семья. Фото: murga.com.ua

В эту среду, 15 мая, украинцы вместе со всем миром отмечают Международный день семьи. В светлую дату принято собираться всей семьей и конечно поздравлять друг друга теплыми словами. Особенно актуальны поздравления во время войны, когда семьи вынуждены быть в разлуке.

Новини.LIVE подготовили трогательные и душевные поздравления в прозе, стихах и открытках к празднику семьи.

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В День семьи я хочу напомнить тебе, что мы будем любить тебя всегда, ты можешь рассчитывать на нашу поддержку, несмотря ни на что. Пусть в сердце твоем всегда живет мир и надежда. С праздником!

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День семьи — особый праздник! Желаю, чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет в вашей власти! Терпение, счастья и сил бороться с любыми невзгодами!

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Поздравляю с Днем Семьи! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен любовью, заботой и радостью!

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Именно семья является самым большим богатством. Так что желаем Вам любить и ценить друг друга. Пусть любовь и счастье всегда царит в вашем уютном доме, а небо будет всегда мирным! С Днем семьи!

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Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

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Поздравляю тебя с Днем семьи! Желаю безграничной любви и верности! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!

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Семья — это величайшее счастье, которое человек может создать сам. Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать, чтобы детский смех раздавался всюду, а родные были верной опорой.

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Поздравляю с Международным днем семьи! Пусть вас всегда согревает тепло любви. Желаю вашей семье быть цветущей, дружной и сплоченной!

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Дорогая семья! Сегодня праздник нашей наибольшей ценности. Пусть нас всегда сопровождают тепло, согласие и взаимопонимание!

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Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. С праздником!

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Поздравляю с Международным днем семьи! Любви, красоты, хорошего будущего, достатка и совместного развития!

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Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать вам здоровья и счастья. Пусть ваш семейный костер всегда горит и дарит тепло. Взаимопонимания и поддержки, терпения, силы, любви и счастливых дней.

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Пусть ваша семья станет неиссякаемым источником тепла, любви и радости. Поздравляю с Днем Семьи!

С Днем семьи 15 мая — красивые стихи к празднику на украинском языке

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді — завжди і всюди двоє,

Щоби добробут — повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!

Посмішок вам і сонця.

Нехай завжди добрі промені

Сяють вам у віконце!

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати,

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас!

З Днем сім'ї!

Красивые поздравления с Днем семьи в открытках 2024 года

Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: google.com

Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем семьи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем семьи 2024 года

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