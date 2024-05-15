Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow В Україні святкують День сім'ї — красива проза і душевні побажання у листівках arrow

В Україні святкують День сім'ї — красива проза і душевні побажання у листівках

15 травня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем сім'ї 2024 в Україні — красиві побажання у прозі та листівках до свята
Щаслива молода українська родина. Фото: murga.com.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю середу, 15 травня, українці разом з усім світом святкують Міжнародний день сім'ї. У світлу дату заведено збиратися усією родиною і звичайно вітати один одного теплими словами. Особливо актуальні привітання під час війни, коли родини вимушені бути в розлуці. 

Новини.LIVE підготували зворушливі та душевні привітання у прозі, віршах та листівках до свята родини. 

Читайте також:

Міжнародний день сім'ї 2024 — привітання у прозі та своїми словами

У День сім’ї я хочу нагадати тобі, що ми любитимемо тебе завжди, ти можеш розраховувати на нашу підтримку не зважаючи ні на що. Нехай у твоєму серці завжди живе мир та надія. Зі святом!

***

День сім’ї — особливе свято! Бажаю щоби домівка була повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вашій владі! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!

***

Щиро вітаю з Днем Сім'ї! Нехай кожен день вашого життя буде наповнений любов'ю, турботою та радістю!

***

Саме сім’я є найбільшим багатством. Тож зичимо Вам любити та цінувати один одного. Нехай кохання та щастя завжди панує у вашій затишній оселі, а небо буде завжди мирним! З Днем сім'ї!

***

Вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи та уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!

***

Вітаю тебе з Днем сім'ї! Бажаю безмежної любові та вірності! Нехай сім'я оберігає, підтримує і зігріває своїм теплом. Любов нехай приносить щастя, а вірність дає впевненість у тому, що так буде завжди!

***

Сім'я — це найбільше щастя, яке людина може створити сама. Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу побажати, щоб дитячий сміх лунав усюди, а рідні були вірною опорою. 

***

Щиро вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Нехай вас завжди зігріває тепло любові. Бажаю вашій родині бути квітучою, дружною і згуртованою!

***

Дорога родина! Сьогодні — свято нашої найбільшої цінності. Хай нас завжди супроводжують тепло, злагода та взаєморозуміння!

***

Справжня цінність в житті — це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім'ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Зі святом!

***

Щиро вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!

***

Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу вам побажати здоров'я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.

***

Нехай ваша сім'я буде невичерпним джерелом тепла, любові й радості. Вітаю з Днем Сім'ї!

З Днем сім'ї 15 травня — красиві вірші до свята українською мовою

Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!
Посмішок вам і сонця.
Нехай завжди добрі промені
Сяють вам у віконце!

***

Родину вашу у святковий час 
Ми хочем щирим серцем привітати,
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас!
З Днем сім'ї!

Красиві привітання з Днем сім'ї у листівках 2024 року

Красиві привітання з Днем сім'ї у листівках 2024 року
Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: google.com
З Днем сім'ї 15 травня — красиві листівки
Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний день сім'ї 2024 — привітання
Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний день сім'ї 2024 — привітання у листівках
Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День сім'ї 2024 — привітання у листівках
Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День сім'ї 2024 — привітання у картинках
Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Днем сім'ї 2024 року у картинках
Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE
В Україні святкують День сім'ї — красиві листівки до 15 травня
Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний день сім'ї 2024 — листівки до свята 15 травня
Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем сім'ї 2024 року 

 

 

 

Раніше ми розповідали, коли українці святкують День батька 2024 року. 

Також радимо дізнатися, коли відзначаємо Івана Купала за новим календарем, які існують традиції, обряди, прикмети та важливі заборони на свято. 

свята
привітання
листівки
побажання
День сім'ї

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників