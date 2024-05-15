З Днем сім'ї 2024 в Україні — красиві побажання у прозі та листівках до свята

Щаслива молода українська родина. Фото: murga.com.ua

У цю середу, 15 травня, українці разом з усім світом святкують Міжнародний день сім'ї. У світлу дату заведено збиратися усією родиною і звичайно вітати один одного теплими словами. Особливо актуальні привітання під час війни, коли родини вимушені бути в розлуці.

Новини.LIVE підготували зворушливі та душевні привітання у прозі, віршах та листівках до свята родини.

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Міжнародний день сім'ї 2024 — привітання у прозі та своїми словами

У День сім’ї я хочу нагадати тобі, що ми любитимемо тебе завжди, ти можеш розраховувати на нашу підтримку не зважаючи ні на що. Нехай у твоєму серці завжди живе мир та надія. Зі святом!

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День сім’ї — особливе свято! Бажаю щоби домівка була повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вашій владі! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!

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Щиро вітаю з Днем Сім'ї! Нехай кожен день вашого життя буде наповнений любов'ю, турботою та радістю!

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Саме сім’я є найбільшим багатством. Тож зичимо Вам любити та цінувати один одного. Нехай кохання та щастя завжди панує у вашій затишній оселі, а небо буде завжди мирним! З Днем сім'ї!

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Вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи та уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!

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Вітаю тебе з Днем сім'ї! Бажаю безмежної любові та вірності! Нехай сім'я оберігає, підтримує і зігріває своїм теплом. Любов нехай приносить щастя, а вірність дає впевненість у тому, що так буде завжди!

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Сім'я — це найбільше щастя, яке людина може створити сама. Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу побажати, щоб дитячий сміх лунав усюди, а рідні були вірною опорою.

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Щиро вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Нехай вас завжди зігріває тепло любові. Бажаю вашій родині бути квітучою, дружною і згуртованою!

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Дорога родина! Сьогодні — свято нашої найбільшої цінності. Хай нас завжди супроводжують тепло, злагода та взаєморозуміння!

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Справжня цінність в житті — це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім'ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Зі святом!

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Щиро вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!

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Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу вам побажати здоров'я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.

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Нехай ваша сім'я буде невичерпним джерелом тепла, любові й радості. Вітаю з Днем Сім'ї!

З Днем сім'ї 15 травня — красиві вірші до свята українською мовою

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді — завжди і всюди двоє,

Щоби добробут — повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!

Посмішок вам і сонця.

Нехай завжди добрі промені

Сяють вам у віконце!

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати,

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас!

З Днем сім'ї!

Красиві привітання з Днем сім'ї у листівках 2024 року

Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: google.com

Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем сім'ї 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем сім'ї 2024 року

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