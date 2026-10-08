В Виннице коту поставили коронки за 45 тысяч гривен: ветеринары объяснили, для чего

Маленький домашний кот зевает в саду. Фото: pexels.com

В Виннице трехлетний кот стал настоящей звездой соцсетей после необычного визита к ветеринарному стоматологу. Теперь у животного два блестящих "золотых" клыка. Больше всего людей шокировала стоимость процедуры — 45 тысяч гривен. Но за эффектной внешностью скрывается серьезная история лечения, которое длилось полгода.

Новини.LIVE рассказывают, зачем же коту в Виннице установили металлические коронки.

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История кота из Винницы

Необычным случаем в своем Instagram поделилась ветеринарный стоматолог Эля Журавель из винницкого центра L'vet.

Как объяснила специалистка, трехлетнему коту потребовалось серьезное стоматологическое лечение после травмы. Ветеринары решили попробовать сохранить поврежденные клыки, а после лечения дополнительно защитить их коронками.

Лечение проходило в несколько этапов:

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Сначала коту провели эндодонтическое лечение, то есть обработали внутренние каналы поврежденных зубов. Через шесть месяцев ветеринары сделали контрольные рентгеновские снимки, чтобы оценить состояние клыков. После этого подготовили зубы к установке коронок, сняли оттиски и передали их зубному технику. На завершающем этапе готовые конструкции примерили и надежно зафиксировали.

В целом лечение длилось около полугода и обошлось владельцам в 45 тысяч гривен.

Коронки на зубах кота из Винницы. Кадры из видео: instagram.com/elya.zhuravel/

Почему ветеринары выбрали металлические коронки

Блестящие клыки кота вызвали большой интерес у пользователей социальных сетей. Некоторые даже предположили, что животному установили настоящие золотые зубы. Однако стоматолог объяснила, что коронки изготовлены из металла золотистого оттенка, а не из чистого золота.

Материал выбрали из практических соображений. Металлическую конструкцию можно сделать тоньше, чем металлокерамическую. Это особенно важно, если после травмы осталось мало здоровых тканей зуба. Кроме того, металл хорошо выдерживает нагрузки и менее подвержен сколам.

Когда кошкам действительно нужны коронки на зубы

Установка коронок животным — это не косметическая процедура, а один из способов лечения. Сложные переломы зубов, при которых обнажается пульпа, требуют обязательного медицинского вмешательства. В зависимости от состояния зуба ветеринар может предложить лечение корневых каналов или удаление.

Коронки могут быть полезны, когда зуб удалось сохранить после лечения, но его собственные ткани нуждаются в дополнительной защите. В то же время такая процедура подходит не каждому животному. Если зуб имеет серьезные повреждения корня, воспаление или патологическое рассасывание тканей, удаление иногда остается самым безопасным решением.

Как понять, что у кошки проблемы с зубами

Самое опасное в том, что животные часто скрывают боль. Даже с поврежденным клыком кот может продолжать есть и вести себя почти как обычно.

Специалисты Корнелльского университета советуют обращать внимание на следующие изменения:

кошка отказывается от твердого корма или жует только одной стороной;

появляются неприятный запах изо рта и чрезмерное слюноотделение;

животное трется мордочкой, становится раздражительным или избегает прикосновений;

на зубах заметны трещины, сколы или изменение цвета.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, стоит показать питомца ветеринару.

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