У Вінниці коту поставили коронки за 45 тисяч гривень: ветеринари пояснили, для чого

Маленький домашній кіт у саду позіхає. Фото: pexels.com

У Вінниці трирічний кіт став справжньою зіркою соцмереж після незвичайного візиту до ветеринарного стоматолога. Тепер тварина має два блискучі "золоті" ікла. Найбільше людей шокувала вартість процедури — 45 тисяч гривень. Але за ефектною зовнішністю ховається серйозна історія лікування, яке тривало пів року.

Новини.LIVE розповідає, навіщо ж коту у Вінниці встановили металеві коронки.

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Історія кота з Вінниці

Незвичайним випадком у своєму Instagram поділилася ветеринарна стоматологиня Еля Журавель із вінницького центру L'vet.

Як пояснила фахівчиня, трирічний кіт потребував серйозного стоматологічного лікування після травми. Ветеринари вирішили спробувати зберегти пошкоджені ікла, а після лікування додатково захистити їх коронками.

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Лікування проходило у кілька етапів:

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Спочатку коту провели ендодонтичне лікування, тобто обробили внутрішні канали пошкоджених зубів. Через шість місяців ветеринари зробили контрольні рентгенівські знімки, щоб оцінити стан іклів. Після цього підготували зуби до встановлення коронок, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. На завершальному етапі готові конструкції приміряли та надійно зафіксували.

Загалом лікування тривало близько пів року та обійшлося власникам у 45 тисяч гривень.

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Коронки на зубах кота з Вінниці. Кадри з відео: instagram.com/elya.zhuravel/

Чому ветеринари обрали металеві коронки

Блискучі ікла кота викликали неабияке зацікавлення у людей в соцмережах. Дехто навіть припустив, що тварині встановили справжні золоті зуби. Проте стоматологиня пояснила, що коронки виготовлені з металу золотистого відтінку, а не з чистого золота.

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Матеріал обрали з практичних міркувань. Металеву конструкцію можна зробити тоншою за металокерамічну. Це особливо важливо, якщо після травми залишилося мало здорових тканин зуба. Крім того, метал добре витримує навантаження та менш схильний до сколів.

Коли котам справді потрібні коронки на зуби

Встановлення коронок тваринам — це не косметична процедура, а один зі способів лікування. Складні переломи зубів, за яких оголюється пульпа, потребують обов'язкового лікарського втручання. Залежно від стану зуба ветеринар може запропонувати лікування кореневих каналів або видалення.

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Коронки можуть бути корисними, коли зуб вдалося зберегти після лікування, але його власні тканини потребують додаткового захисту. Водночас така процедура підходить не кожній тварині. Якщо зуб має серйозні пошкодження кореня, запалення або патологічне розсмоктування тканин, видалення іноді залишається найбезпечнішим рішенням.

Як зрозуміти, що у кота проблеми із зубами

Найнебезпечніше те, що тварини часто приховують біль. Навіть із пошкодженим іклом кіт може продовжувати їсти та поводитися майже як зазвичай.

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Фахівці Корнелльського університету радять звертати увагу на такі зміни:

кіт відмовляється від твердого корму або жує лише одним боком;

з'являються неприємний запах із рота та надмірне слиновиділення;

тварина треться мордочкою, стає дратівливою або уникає дотиків;

на зубах помітні тріщини, відколи чи зміна кольору.

Якщо ви помітили хоча б одну з ознак, варто показати улюбленця ветеринару.

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