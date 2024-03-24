Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Вербное воскресенье 2024 — самые душевные поздравления в открытках, прозе, стихах arrow

Вербное воскресенье 2024 — самые душевные поздравления в открытках, прозе, стихах

24 марта 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года — красивые картинки и открытки
Римо-католики Черновцов празднуют Вербное воскресенье. Фото: shpalta.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 24 марта, католики Украины отмечают один из двенадцати самых больших праздников — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В этот день принято освящать вербу, радоваться, молиться и желать друг другу здоровья, счастья, мира и благополучия.

Новини.LIVE собрал самые красивые и душевные поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года в прозе, стихах и открытках.

Читайте также:

С Вербным воскресеньем 24 марта — поздравление в прозе

В этот светлый день поздравляю тебя с Вербным воскресеньем! Пусть верба подарит крепкое здоровье на весь год. Пусть все тревоги и печали уйдут, а в сердце поселятся любовь и вера.

***

Желаю легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг. С Вербным воскресеньем!

***

Не могу не поздравить вас с этим великим праздником — Вербным воскресеньем! Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и несокрушимой веры.

***

Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой ивы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!

***

Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы для воплощения задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и неурядиц, а Господь дарит счастье, силы и покой. С Вербным воскресеньем!

***

Мирного неба над головой, положительных эмоций, спокойствия и умиротворения. Здоровья крепкого вам и вашим близким! С Вербным воскресеньем!

***

Поздравляю с Вербным Воскресением и всем сердцем желаю прогнать веточками вербы все недуги, беды и обиды, поселить навсегда в своем доме радость и благо, а в душе покой и надежду. Здоровье Вам и мира!

***

Пусть с первыми звонами, доносящимися из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония. Счастья и божественной любви к тебе. С праздником!

***

От всей души поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы Господь даровал благодать, здоровье и силы. Весеннего тепла, веры, надежды и любви!

Вербное воскресенье 2024 — красивые стихи на украинском языке

Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!

***

Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну, а друзі не зрікались.

***

Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!

***

Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.

***

Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі. 

***

Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень... залишилось мало.
Верба хай б'є з усієї сили,
Нехай здоров'я додає,
Усі, щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!

***

Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!

Поздравления с Вербным воскресеньем 24 марта в ярких и искренних открытках

Поздравления с Вербным воскресеньем 24 марта в ярких и искренних открытках
Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE
Вербное воскресенье 2024 — красивые открытки на украинском языке
Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE
С Вербным воскресеньем 24 марта - поздравления в открытках
Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года – красивые картинки и открытки.
Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE
Яркие и искренние открытки с праздником 24 марта Вербное воскресенье
Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Вербным воскресеньем

 

Раньше мы писали, что нельзя делать в Вербное воскресенье и какие украинские традиции существуют в праздник.

Также мы рассказывали, когда украинцы отмечают Чистый четверг в 2024 году и какие существуют традиции и запреты в этот день.

праздники
поздравления
открытки
религия
Вербное воскресенье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе