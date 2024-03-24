Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года – красивые картинки и открытки.

Римо-католики Черновцов празднуют Вербное воскресенье. Фото: shpalta.media

В это воскресенье, 24 марта, католики Украины отмечают один из двенадцати самых больших праздников — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В этот день принято освящать вербу, радоваться, молиться и желать друг другу здоровья, счастья, мира и благополучия.

Новини.LIVE собрал самые красивые и душевные поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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С Вербным воскресеньем 24 марта — поздравление в прозе

В этот светлый день поздравляю тебя с Вербным воскресеньем! Пусть верба подарит крепкое здоровье на весь год. Пусть все тревоги и печали уйдут, а в сердце поселятся любовь и вера.

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Желаю легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг. С Вербным воскресеньем!

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Не могу не поздравить вас с этим великим праздником — Вербным воскресеньем! Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и несокрушимой веры.

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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой ивы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!

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Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы для воплощения задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и неурядиц, а Господь дарит счастье, силы и покой. С Вербным воскресеньем!

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Мирного неба над головой, положительных эмоций, спокойствия и умиротворения. Здоровья крепкого вам и вашим близким! С Вербным воскресеньем!

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Поздравляю с Вербным Воскресением и всем сердцем желаю прогнать веточками вербы все недуги, беды и обиды, поселить навсегда в своем доме радость и благо, а в душе покой и надежду. Здоровье Вам и мира!

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Пусть с первыми звонами, доносящимися из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония. Счастья и божественной любви к тебе. С праздником!

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От всей души поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы Господь даровал благодать, здоровье и силы. Весеннего тепла, веры, надежды и любви!

Вербное воскресенье 2024 — красивые стихи на украинском языке

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну, а друзі не зрікались.

***

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Сьогодні героїня дня

Простенька гілочка вербова,

Несуть її усі зрання

Йдучи у храм по Боже слово.

Я вас вітаю з днем ясним,

Ми рік його усі чекали!

Воскресне скоро Божий Син!

Ще тиждень... залишилось мало.

Верба хай б'є з усієї сили,

Нехай здоров'я додає,

Усі, щоб Паски відкусили!

Прийміть вітаннячко моє!

***

Сонця промінчик золотий

Вербу ніжно зігріває.

Зі святом вас вітаю!

Щастя і любові бажаю!

Поздравления с Вербным воскресеньем 24 марта в ярких и искренних открытках

Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Вербным воскресеньем 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Вербным воскресеньем

Раньше мы писали, что нельзя делать в Вербное воскресенье и какие украинские традиции существуют в праздник.

Также мы рассказывали, когда украинцы отмечают Чистый четверг в 2024 году и какие существуют традиции и запреты в этот день.