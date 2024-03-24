Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года – красивые картинки и открытки.

Вербное воскресенье 2024 — самые душевные поздравления в открытках, прозе, стихах
В это воскресенье, 24 марта, католики Украины отмечают один из двенадцати самых больших праздников — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В этот день принято освящать вербу, радоваться, молиться и желать друг другу здоровья, счастья, мира и благополучия.
Новини.LIVE собрал самые красивые и душевные поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года в прозе, стихах и открытках.
С Вербным воскресеньем 24 марта — поздравление в прозе
В этот светлый день поздравляю тебя с Вербным воскресеньем! Пусть верба подарит крепкое здоровье на весь год. Пусть все тревоги и печали уйдут, а в сердце поселятся любовь и вера.
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Желаю легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг. С Вербным воскресеньем!
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Не могу не поздравить вас с этим великим праздником — Вербным воскресеньем! Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и несокрушимой веры.
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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой ивы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!
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Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы для воплощения задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и неурядиц, а Господь дарит счастье, силы и покой. С Вербным воскресеньем!
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Мирного неба над головой, положительных эмоций, спокойствия и умиротворения. Здоровья крепкого вам и вашим близким! С Вербным воскресеньем!
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Поздравляю с Вербным Воскресением и всем сердцем желаю прогнать веточками вербы все недуги, беды и обиды, поселить навсегда в своем доме радость и благо, а в душе покой и надежду. Здоровье Вам и мира!
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Пусть с первыми звонами, доносящимися из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония. Счастья и божественной любви к тебе. С праздником!
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От всей души поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы Господь даровал благодать, здоровье и силы. Весеннего тепла, веры, надежды и любви!
Вербное воскресенье 2024 — красивые стихи на украинском языке
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну, а друзі не зрікались.
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
***
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень... залишилось мало.
Верба хай б'є з усієї сили,
Нехай здоров'я додає,
Усі, щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!
***
Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!
Поздравления с Вербным воскресеньем 24 марта в ярких и искренних открытках
Видеопоздравления с Вербным воскресеньем
Раньше мы писали, что нельзя делать в Вербное воскресенье и какие украинские традиции существуют в праздник.
Также мы рассказывали, когда украинцы отмечают Чистый четверг в 2024 году и какие существуют традиции и запреты в этот день.
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