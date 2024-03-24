Привітання з Вербною неділею 2024 року — красиві картинки та листівки

Римо-католики Чернівців святкують Вербну неділю. Фото: shpalta.media

У цю неділю, 24 березня, католики України відзначають одне з дванадцяти найбільших свят — Вхід Господній в Єрусалим або Вербну неділю. Цього дня заведено освячувати вербу, радіти, молитися та бажати одне одному здоров’я, щастя, миру та достатку.

Новини.LIVE зібрав найкрасивіші та найдушевніші привітання з Вербною неділею 2024 року у прозі, віршах та листівках.

Читайте також:

З Вербною неділею 24 березня — привітання у прозі

У цей світлий день вітаю тебе з Вербною неділею! Нехай верба подарує міцне здоров'я на увесь рік. Нехай всі тривоги та печалі підуть геть, а у серці оселяться кохання та віра.

***

Бажаю легкості на душі, тепла у серці, щастя у домі та краси навколо. З Вербною неділею!

***

Не можу не привітати вас з цим великим святом — Вербною неділею! Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою та незламної віри.

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

***

Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили та спокій. З Вербною неділею!

***

Мирного неба над головою, позитивних емоцій, спокою та умиротворення. Здоров'я міцного вам та вашим близьким! З Вербною неділею!

***

Вітаю з Вербною Неділею і всім серцем бажаю прогнати гілочками верби всі недуги, біди та образи, поселити назавжди в своєму будинку радість і благо, а в душі — спокій і надію. Здоров’я Вам і миру!

***

Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія. Щастя і божественної любові тобі. Зі святом!

***

Від щирого серця вітаю з Вербною неділею! Бажаю, щоб Господь дарував благодать, здоров'я і сили. Весняного тепла, віри, надії та любові!

Вербна неділя 2024 — красиві вірші українською мовою

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну, а друзі не зрікались.

***

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Сьогодні героїня дня

Простенька гілочка вербова,

Несуть її усі зрання

Йдучи у храм по Боже слово.

Я вас вітаю з днем ясним,

Ми рік його усі чекали!

Воскресне скоро Божий Син!

Ще тиждень... залишилось мало.

Верба хай б'є з усієї сили,

Нехай здоров'я додає,

Усі, щоб Паски відкусили!

Прийміть вітаннячко моє!

***

Сонця промінчик золотий

Вербу ніжно зігріває.

Зі святом вас вітаю!

Щастя і любові бажаю!

Привітання з Вербною неділею 24 березня у яскравих та щирих листівках

Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Вербною неділею

Раніше ми писали, що не можна робити у Вербну неділю та які існують українські традиції у свято.

Також ми розповідали, коли українці відзначають Чистий четвер 2024 року та які існують традиції й заборони у цей день.