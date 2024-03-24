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Вербна неділя 2024 — найдушевніші привітання у листівках, прозі та віршах

24 березня 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Привітання з Вербною неділею 2024 року — красиві картинки та листівки
Римо-католики Чернівців святкують Вербну неділю. Фото: shpalta.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю неділю, 24 березня, католики України відзначають одне з дванадцяти найбільших свят — Вхід Господній в Єрусалим або Вербну неділю. Цього дня заведено освячувати вербу, радіти, молитися та бажати одне одному здоров’я, щастя, миру та достатку.

Новини.LIVE зібрав найкрасивіші та найдушевніші привітання з Вербною неділею 2024 року у прозі, віршах та листівках. 

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З Вербною неділею 24 березня — привітання у прозі

У цей світлий день вітаю тебе з Вербною неділею! Нехай верба подарує міцне здоров'я на увесь рік. Нехай всі тривоги та печалі підуть геть, а у серці оселяться кохання та віра. 

***

Бажаю легкості на душі, тепла у серці, щастя у домі та краси навколо. З Вербною неділею!

***

Не можу не привітати вас з цим великим святом — Вербною неділею! Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою та незламної віри. 

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

***

Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили та спокій. З Вербною неділею!

***

Мирного неба над головою, позитивних емоцій, спокою та умиротворення. Здоров'я міцного вам та вашим близьким! З Вербною неділею!

***

Вітаю з Вербною Неділею і всім серцем бажаю прогнати гілочками верби всі недуги, біди та образи, поселити назавжди в своєму будинку радість і благо, а в душі — спокій і надію. Здоров’я Вам і миру!

***

Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія. Щастя і божественної любові тобі. Зі святом!

***

Від щирого серця вітаю з Вербною неділею! Бажаю, щоб Господь дарував благодать, здоров'я і сили. Весняного тепла, віри, надії та любові!

Вербна неділя 2024 — красиві вірші українською мовою 

Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!

***

Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну, а друзі не зрікались.

***

Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!

***

Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.

***

Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі. 

***

Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень... залишилось мало.
Верба хай б'є з усієї сили,
Нехай здоров'я додає,
Усі, щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!

***

Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!

Привітання з Вербною неділею 24 березня у яскравих та щирих листівках 

Привітання з Вербною неділею 24 березня у яскравих та щирих листівках
Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE
Вербна неділя 2024 — красиві листівки українською мовою
Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE
З Вербною неділею 24 березня — привітання у листівках
Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Вербною неділею 2024 року — красиві картинки та листівки
Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE
Яскраві та щирі листівки зі святом 24 березня Вербна неділя
Привітання з Вербною неділею 24 березня. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Вербною неділею 

 

Раніше ми писали, що не можна робити у Вербну неділю та які існують українські традиції у свято. 

Також ми розповідали, коли українці відзначають Чистий четвер 2024 року та які існують традиції й заборони у цей день. 

свята
привітання
листівки
релігія
Вербна неділя

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