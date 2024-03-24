Привітання з Вербною неділею 2024 року — красиві картинки та листівки

Вербна неділя 2024 — найдушевніші привітання у листівках, прозі та віршах
У цю неділю, 24 березня, католики України відзначають одне з дванадцяти найбільших свят — Вхід Господній в Єрусалим або Вербну неділю. Цього дня заведено освячувати вербу, радіти, молитися та бажати одне одному здоров’я, щастя, миру та достатку.
Новини.LIVE зібрав найкрасивіші та найдушевніші привітання з Вербною неділею 2024 року у прозі, віршах та листівках.
З Вербною неділею 24 березня — привітання у прозі
У цей світлий день вітаю тебе з Вербною неділею! Нехай верба подарує міцне здоров'я на увесь рік. Нехай всі тривоги та печалі підуть геть, а у серці оселяться кохання та віра.
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Бажаю легкості на душі, тепла у серці, щастя у домі та краси навколо. З Вербною неділею!
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Не можу не привітати вас з цим великим святом — Вербною неділею! Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою та незламної віри.
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Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!
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Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили та спокій. З Вербною неділею!
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Мирного неба над головою, позитивних емоцій, спокою та умиротворення. Здоров'я міцного вам та вашим близьким! З Вербною неділею!
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Вітаю з Вербною Неділею і всім серцем бажаю прогнати гілочками верби всі недуги, біди та образи, поселити назавжди в своєму будинку радість і благо, а в душі — спокій і надію. Здоров’я Вам і миру!
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Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія. Щастя і божественної любові тобі. Зі святом!
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Від щирого серця вітаю з Вербною неділею! Бажаю, щоб Господь дарував благодать, здоров'я і сили. Весняного тепла, віри, надії та любові!
Вербна неділя 2024 — красиві вірші українською мовою
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну, а друзі не зрікались.
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
***
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень... залишилось мало.
Верба хай б'є з усієї сили,
Нехай здоров'я додає,
Усі, щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!
***
Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!
Привітання з Вербною неділею 24 березня у яскравих та щирих листівках
Відеопривітання з Вербною неділею
Раніше ми писали, що не можна робити у Вербну неділю та які існують українські традиції у свято.
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