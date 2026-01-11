Одна пара на всю жизнь — какие животные самые верные

Верные друг другу — какие животные создают пары раз в жизни
Некоторые животные в отношениях вернее людей. Они создают пару раз и на всю жизнь. Заботятся друг о друге и воспитывают потомство.
Об этом пишет IFLScience.
Какие животные выбирают пару раз и на всю жизнь
Моногамия среди животных является скорее исключением, чем правилом. Многие виды склонны образовывать краткосрочные связи, ведь их основная биологическая цель — размножаться, а для этого полигамия является более эффективной. Согласно исследованию, среди млекопитающих только от 3% до 5% выбирают пару раз и на всю жизнь.
Среди тех животных, которые отличаются особой верностью:
- калифорнийская оленья мышь;
- африканская дикая собака;
- дамаралендский слепец;
- усатые тамарины;
- эфиопский волк;
- евразийский бобер.
Моногамия почти отсутствует у рыб и амфибий. Так же и насекомые не способны строить связи только с одним партнером. А вот крупнейшими чемпионами по созданию пары на всю жизнь являются птицы. Ученые предполагают, что около 90% видов считаются моногамными. К таким птицам относятся:
- сипухи;
- альбатросы;
- белоголовые орланы;
- большинство видов попугаев;
- лебеди.
Многие считают, что пингвины являются образцом моногамии. Однако на самом деле многие из них не образуют долговременные парные связи. Даже в течение одного сезона размножения пингвины способны менять партнеров.
Ученые отмечают, что люди, как млекопитающие, тоже больше склонны к тому, чтобы образовывать пару раз и на всю жизнь. В частности, наш вид оказался более моногамным, чем серые волки, дельфины, львы и носороги.
