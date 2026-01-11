Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Верные друг другу — какие животные создают пары раз в жизни

Верные друг другу — какие животные создают пары раз в жизни

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 10:34
Одна пара на всю жизнь — какие животные самые верные
Пара лебедей. Фото: Freepik

Некоторые животные в отношениях вернее людей. Они создают пару раз и на всю жизнь. Заботятся друг о друге и воспитывают потомство.

Об этом пишет IFLScience.

Реклама
Читайте также:

Какие животные выбирают пару раз и на всю жизнь

Моногамия среди животных является скорее исключением, чем правилом. Многие виды склонны образовывать краткосрочные связи, ведь их основная биологическая цель — размножаться, а для этого полигамия является более эффективной. Согласно исследованию, среди млекопитающих только от 3% до 5% выбирают пару раз и на всю жизнь.

Среди тех животных, которые отличаются особой верностью:

  • калифорнийская оленья мышь;
  • африканская дикая собака;
  • дамаралендский слепец;
  • усатые тамарины;
  • эфиопский волк;
  • евразийский бобер.

Моногамия почти отсутствует у рыб и амфибий. Так же и насекомые не способны строить связи только с одним партнером. А вот крупнейшими чемпионами по созданию пары на всю жизнь являются птицы. Ученые предполагают, что около 90% видов считаются моногамными. К таким птицам относятся:

  • сипухи;
  • альбатросы;
  • белоголовые орланы;
  • большинство видов попугаев;
  • лебеди.

Многие считают, что пингвины являются образцом моногамии. Однако на самом деле многие из них не образуют долговременные парные связи. Даже в течение одного сезона размножения пингвины способны менять партнеров.

Ученые отмечают, что люди, как млекопитающие, тоже больше склонны к тому, чтобы образовывать пару раз и на всю жизнь. В частности, наш вид оказался более моногамным, чем серые волки, дельфины, львы и носороги.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать домашнее животное. Правильный выбор подскажет астрология.

Также мы рассказывали о том, когда в Украине появились первые домашние коты. Они имели особое предназначение.

животные интересные факты млекопитающие отношения птицы
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации