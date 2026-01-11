Одна пара на всю жизнь — какие животные самые верные

Пара лебедей. Фото: Freepik

Некоторые животные в отношениях вернее людей. Они создают пару раз и на всю жизнь. Заботятся друг о друге и воспитывают потомство.

Какие животные выбирают пару раз и на всю жизнь

Моногамия среди животных является скорее исключением, чем правилом. Многие виды склонны образовывать краткосрочные связи, ведь их основная биологическая цель — размножаться, а для этого полигамия является более эффективной. Согласно исследованию, среди млекопитающих только от 3% до 5% выбирают пару раз и на всю жизнь.

Среди тех животных, которые отличаются особой верностью:

калифорнийская оленья мышь;

африканская дикая собака;

дамаралендский слепец;

усатые тамарины;

эфиопский волк;

евразийский бобер.

Моногамия почти отсутствует у рыб и амфибий. Так же и насекомые не способны строить связи только с одним партнером. А вот крупнейшими чемпионами по созданию пары на всю жизнь являются птицы. Ученые предполагают, что около 90% видов считаются моногамными. К таким птицам относятся:

сипухи;

альбатросы;

белоголовые орланы;

большинство видов попугаев;

лебеди.

Многие считают, что пингвины являются образцом моногамии. Однако на самом деле многие из них не образуют долговременные парные связи. Даже в течение одного сезона размножения пингвины способны менять партнеров.

Ученые отмечают, что люди, как млекопитающие, тоже больше склонны к тому, чтобы образовывать пару раз и на всю жизнь. В частности, наш вид оказался более моногамным, чем серые волки, дельфины, львы и носороги.

