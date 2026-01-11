Відео
Головна Life Вірні одне одному — які тварини створюють пари раз на життя

Вірні одне одному — які тварини створюють пари раз на життя

Дата публікації: 11 січня 2026 10:34
Одна пара на все життя — які тварини найвірніші
Пара лебедів. Фото: Freepik

Деякі тварини у стосунках вірніші за людей. Вони створюють пару раз і на все життя. Піклуються одне про одного та виховують потомство.

Про це пише IFLScience.

Які тварини обирають пару раз і на все життя

Моногамія серед тварин є радше винятком, ніж правилом. Багато видів схильні утворювати короткострокові зв'язки, адже їхня основна біологічна мета — розмножуватися, а для цього полігамія є ефективнішою. Згідно з дослідженням, серед ссавців лише від 3% до 5% обирають пару раз і на все життя.

Серед тих тварин, які відрізняються особливою вірністю:

  • каліфорнійська оленяча миша;
  • африканський дикий собака;
  • дамаралендський сліпак;
  • вусаті тамарини;
  • ефіопський вовк;
  • євразійський бобер.

Моногамія майже відсутня у риб та амфібій. Так само й комахи не здатні будувати зв'язки лише з одним партнером. А от найбільшими чемпіонами за створенням пари на все життя є птахи. Науковці припускають, що близько 90% видів вважаються моногамними. До таких птахів належать:

  • сипухи;
  • альбатроси;
  • білоголові орлани;
  • більшість видів папуг;
  • лебеді.

Багато хто вважає, що пінгвіни є взірцем моногамії. Однак насправді багато з них не утворюють довготривалі парні зв'язки. Навіть протягом одного сезону розмноження пінгвіни здатні змінювати партнерів.

Науковці зазначають, що люди, як ссавці, теж більше схильні до того, аби утворювати пару раз і на все життя. Зокрема, наш вид виявився більш моногамним, ніж сірі вовки, дельфіни, леви та носороги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як обрати домашню тварину. Правильний вибір підкаже астрологія.

Також ми розповідали про те, коли в Україні з'явилися перші домашні коти. Вони мали особливе призначення.

тварини цікаві факти ссавці стосунки птахи
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
