Одна пара на все життя — які тварини найвірніші

Пара лебедів. Фото: Freepik

Деякі тварини у стосунках вірніші за людей. Вони створюють пару раз і на все життя. Піклуються одне про одного та виховують потомство.

Про це пише IFLScience.

Які тварини обирають пару раз і на все життя

Моногамія серед тварин є радше винятком, ніж правилом. Багато видів схильні утворювати короткострокові зв'язки, адже їхня основна біологічна мета — розмножуватися, а для цього полігамія є ефективнішою. Згідно з дослідженням, серед ссавців лише від 3% до 5% обирають пару раз і на все життя.

Серед тих тварин, які відрізняються особливою вірністю:

каліфорнійська оленяча миша;

африканський дикий собака;

дамаралендський сліпак;

вусаті тамарини;

ефіопський вовк;

євразійський бобер.

Моногамія майже відсутня у риб та амфібій. Так само й комахи не здатні будувати зв'язки лише з одним партнером. А от найбільшими чемпіонами за створенням пари на все життя є птахи. Науковці припускають, що близько 90% видів вважаються моногамними. До таких птахів належать:

сипухи;

альбатроси;

білоголові орлани;

більшість видів папуг;

лебеді.

Багато хто вважає, що пінгвіни є взірцем моногамії. Однак насправді багато з них не утворюють довготривалі парні зв'язки. Навіть протягом одного сезону розмноження пінгвіни здатні змінювати партнерів.

Науковці зазначають, що люди, як ссавці, теж більше схильні до того, аби утворювати пару раз і на все життя. Зокрема, наш вид виявився більш моногамним, ніж сірі вовки, дельфіни, леви та носороги.

