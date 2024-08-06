Найдите три отличия на рисунке с утконосом — задачка для внимательных

Веселая головоломка — найдите три отличия на рисунке с утконосом
Забавный утконос в шляпе на фоне кактусов, залива и старого маяка. Сравните две картинки и найдите три отличия за 12 секунд.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая загадка "Утконос"
Найти три отличия очень трудно, ведь мешают многочисленные мелкие детали. Призываем сначала не сдаваться и верить в свои большие способности.
Внимательно рассмотрите утконоса, кактусы, маяк, камни и т.д. Также не забудьте о шляпе животного. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.
Польза от головоломок
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Вы уже нашли три отличия?
Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои способности на других головоломках.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.
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