Найдите три отличия на рисунке с утконосом — задачка для внимательных

Там есть три отличия. Рисунок: dumapp

Забавный утконос в шляпе на фоне кактусов, залива и старого маяка. Сравните две картинки и найдите три отличия за 12 секунд.

Задание предложил канал Dumapp.

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Оптическая загадка "Утконос"

Найти три отличия очень трудно, ведь мешают многочисленные мелкие детали. Призываем сначала не сдаваться и верить в свои большие способности.

Внимательно рассмотрите утконоса, кактусы, маяк, камни и т.д. Также не забудьте о шляпе животного. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.

Польза от головоломок

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои способности на других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.