Знайдіть три відмінності на малюнку з качкодзьобом — задачка для уважних

Там є три відмінності. Малюнок: dumapp

Кумедний качкодзьоб у капелюсі на тлі кактусів, затоки та старого маяку. Порівняйте дві картинки та знайдіть три відмінності за 12 секунд.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Оптична загадка "Качкодзьоб"

Знайти три відмінності дуже важко, адже заважають чисельні дрібні деталі. Закликаємо від початку не здаватися та вірити у свої великі здібності.

Уважно роздивіться качкодзьоба, кактуси, маяк, каміння тощо. Також не забудьте про капелюх тваринки. Адже відмінності могли сховатися будь-де.

Користь від головоломок

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення й почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.