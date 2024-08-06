Знайдіть три відмінності на малюнку з качкодзьобом — задачка для уважних

Весела головоломка — знайдіть три відмінності на малюнку з качкодзьобом
Кумедний качкодзьоб у капелюсі на тлі кактусів, затоки та старого маяку. Порівняйте дві картинки та знайдіть три відмінності за 12 секунд.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична загадка "Качкодзьоб"
Знайти три відмінності дуже важко, адже заважають чисельні дрібні деталі. Закликаємо від початку не здаватися та вірити у свої великі здібності.
Уважно роздивіться качкодзьоба, кактуси, маяк, каміння тощо. Також не забудьте про капелюх тваринки. Адже відмінності могли сховатися будь-де.
Користь від головоломок
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення й почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Ви вже знайшли три відмінності?
Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.
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