Головоломка для самых внимательных — найдите три отличия за 12 секунд

Там есть три отличия. Рисунок: dumapp

Забавный кошачий король с яблоком в лапах на фоне открытого окна замка, за которым садится Солнце. Сравните две картинки и найдите три отличия.

Задание предложил канал Dumapp.

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Оптическая загадка "Кошачий король"

Найти три отличия между двумя почти одинаковыми рисунками достаточно затруднительно, ведь мешают многочисленные мелкие детали. Но не сдавайтесь, вы должны верить в свои большие способности.

Внимательно осмотрите кошачьего короля, его одежду, интерьер замка, виды за окном. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.

Польза от головоломок

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои умения в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.