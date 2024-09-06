Головоломка для найуважніших — знайдіть три відмінності за 12 секунд

Там є три відмінності. Малюнок: dumapp

Кумедний котячий король з яблуком у лапах на тлі відкритого вікна замку, за яким сідає Сонце. Порівняйте дві картинки та знайдіть три відмінності.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Знайти три відмінності між двома майже однаковими малюнками досить важко, адже заважають чисельні дрібні деталі. Але не здавайтеся, маєте вірити у свої великі здібності.

Уважно роздивіться котячого короля, його одяг, інтер'єр замку, краєвиди за вікном. Адже відмінності могли сховатися будь-де.

Користь від головоломок

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення й почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.