Головоломка для найуважніших — знайдіть три відмінності за 12 секунд

Весела головоломка — знайдіть три відмінності за 12 секунд
Кумедний котячий король з яблуком у лапах на тлі відкритого вікна замку, за яким сідає Сонце. Порівняйте дві картинки та знайдіть три відмінності.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична загадка "Котячий король"
Знайти три відмінності між двома майже однаковими малюнками досить важко, адже заважають чисельні дрібні деталі. Але не здавайтеся, маєте вірити у свої великі здібності.
Уважно роздивіться котячого короля, його одяг, інтер'єр замку, краєвиди за вікном. Адже відмінності могли сховатися будь-де.
Користь від головоломок
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення й почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Ви вже знайшли три відмінності?
Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!