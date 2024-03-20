С Днем весеннего равноденствия — 20 марта — поздравления в прозе, стихах, открытках

Девушка гуляет по утреннему городу. Фото: freepik.com

В среду, 20 марта, украинцы отмечают День весеннего равноденствия. Это особая дата, когда продолжительность дня и ночи одинакова. А еще издавна считалось, что именно с этого дня начинается настоящая весна. Итак, в этот праздник тепла и Солнца, победивших морозы, принято поздравлять друг друга и желать счастья и мира.

Новини.LIVE предлагает теплые, душевные и искренние поздравления с Днем весеннего равноденствия в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с этим светлым днем!

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День весеннего равноденствия 2024 — красивые стихи на украинском языке

З Днем рівнодення весняного тебе

Від щирого серця я нині вітаю!

Нехай гармонійним буде життя твоє,

Його любов нехай наповнює.

***

Весна по світу йшла пішки,

Зима затягнулася.

Весна талим снігом омила ніжки,

Променем посміхнулася.

Дзвонить крапель, дзюрчить струмок

І бруньки набухають.

З далеких країн я рій думок,

Знову птахи прилітають.

***

Сьогодні рівні день та ніч,

Прощається з нами зима.

І вже не потрібно топити так піч,

Тепло нам несе красуня-весна!

За вікном щебечуть пташки,

Оживає вся природа,

І з'являються комашки

І тепліша тепер погода.

***

День рівнодення весняний

Сьогодні відзначаємо ми,

Бажаю в цей день чарівний,

Щоб втілилися всі мрії твої.

***

Ночі дорівнює день сьогодні,

Це казки чудова мить,

Я хочу, щоб промінчик щастя

В день чарівний до вас проник.

День весеннего равноденствия 20 марта — поздравление в прозе

Сегодня мир отмечает Весеннее равноденствие. Это день, когда наконец-то наступает настоящая весна, принося с собой тепло, гармонию и надежду на светлое будущее. Пусть в эту волшебную дату с тобой случится что-нибудь прекрасное. С праздником!

***

Хочу пожелать вам сегодня обновления души, безграничной радости и подлинного счастья. Пусть жизнь будет гармоничной и наполненной смыслом. С Днем весеннего равноденствия!

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В День весеннего равноденствия желаю мира в семье и Украине! Пусть это обновление природы принесет гармонию, любовь и надежду на светлое будущее.

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С Днем весеннего равноденствия! В этот прекрасный праздник поздравляю тебя. Желаю тебе солнечного настроения, радости, счастья и удачи. Пусть весна наступит не только на Земле, но и в твоей душе.

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Поздравляю с этим особым днем — Днем весеннего равноденствия! Желаю в этот праздник обновления, всегда оставаться в хорошем настроении и иметь крепкое здоровье.

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Пусть теплые солнечные лучики согреют вашу душу и сердце и подарят безграничное счастье. С Днем весеннего равноденствия!

Яркие и искренние поздравления в открытках с Днем весеннего равноденствия 2024 года

Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE

С Днем весеннего равноденствия 2024 года — видеопоздравления

Ранее мы писали, какие традиции существуют в День весеннего равноденствия, что обязательно нужно сделать в эту дату, а что категорически запрещено.

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