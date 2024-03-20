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Весеннее равноденствие 2024 —поздравления и открытки с пожеланиями счастья и мира

20 марта 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем весеннего равноденствия — 20 марта — поздравления в прозе, стихах, открытках
Девушка гуляет по утреннему городу. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В среду, 20 марта, украинцы отмечают День весеннего равноденствия. Это особая дата, когда продолжительность дня и ночи одинакова. А еще издавна считалось, что именно с этого дня начинается настоящая весна. Итак, в этот праздник тепла и Солнца, победивших морозы, принято поздравлять друг друга и желать счастья и мира.

Новини.LIVE предлагает теплые, душевные и искренние поздравления с Днем весеннего равноденствия в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с этим светлым днем!

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День весеннего равноденствия 2024 — красивые стихи на украинском языке 

З Днем рівнодення весняного тебе
Від щирого серця я нині вітаю!
Нехай гармонійним буде життя твоє,
Його любов нехай наповнює.

***

Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.

***

Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.

***

День рівнодення весняний
Сьогодні відзначаємо ми,
Бажаю в цей день чарівний,
Щоб втілилися всі мрії твої.

***

Ночі дорівнює день сьогодні,
Це казки чудова мить,
Я хочу, щоб промінчик щастя
В день чарівний до вас проник.

День весеннего равноденствия 20 марта — поздравление в прозе

Сегодня мир отмечает Весеннее равноденствие. Это день, когда наконец-то наступает настоящая весна, принося с собой тепло, гармонию и надежду на светлое будущее. Пусть в эту волшебную дату с тобой случится что-нибудь прекрасное. С праздником!

***

Хочу пожелать вам сегодня обновления души, безграничной радости и подлинного счастья. Пусть жизнь будет гармоничной и наполненной смыслом. С Днем весеннего равноденствия!

***

В День весеннего равноденствия желаю мира в семье и Украине! Пусть это обновление природы принесет гармонию, любовь и надежду на светлое будущее.

***

С Днем весеннего равноденствия! В этот прекрасный праздник поздравляю тебя. Желаю тебе солнечного настроения, радости, счастья и удачи. Пусть весна наступит не только на Земле, но и в твоей душе.

***

Поздравляю с этим особым днем — Днем весеннего равноденствия! Желаю в этот праздник обновления, всегда оставаться в хорошем настроении и иметь крепкое здоровье.

***

Пусть теплые солнечные лучики согреют вашу душу и сердце и подарят безграничное счастье. С Днем весеннего равноденствия!

Яркие и искренние поздравления в открытках с Днем весеннего равноденствия 2024 года

День весеннего равноденствия 20 марта
Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Яркие и искренние поздравления в открытках с Днем весеннего равноденствия 2024 года
Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем весеннего равноденствия 2024 года — открытки
Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День весеннего равноденствия 20 марта — Поздравления в открытках
Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День весеннего равноденствия 2024 — красивые открытки.
Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Весеннее равноденствие 2024 — искренние поздравления и открытки.
Поздравление с Днем весеннего равноденствия 2024 года. Фото: Новини.LIVE

С Днем весеннего равноденствия 2024 года — видеопоздравления

 

 

Ранее мы писали, какие традиции существуют в День весеннего равноденствия, что обязательно нужно сделать в эту дату, а что категорически запрещено.

Также, чтобы быть готовыми к любым вызовам, не упустить самые удачные дни в первый весенний месяц, Новини.LIVE предлагает воспользоваться подробным лунным календарем на март 2024 года.

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