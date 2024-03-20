С Днем весеннего равноденствия — 20 марта — поздравления в прозе, стихах, открытках

Весеннее равноденствие 2024 —поздравления и открытки с пожеланиями счастья и мира
В среду, 20 марта, украинцы отмечают День весеннего равноденствия. Это особая дата, когда продолжительность дня и ночи одинакова. А еще издавна считалось, что именно с этого дня начинается настоящая весна. Итак, в этот праздник тепла и Солнца, победивших морозы, принято поздравлять друг друга и желать счастья и мира.
Новини.LIVE предлагает теплые, душевные и искренние поздравления с Днем весеннего равноденствия в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с этим светлым днем!
День весеннего равноденствия 2024 — красивые стихи на украинском языке
З Днем рівнодення весняного тебе
Від щирого серця я нині вітаю!
Нехай гармонійним буде життя твоє,
Його любов нехай наповнює.
***
Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.
***
Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.
***
День рівнодення весняний
Сьогодні відзначаємо ми,
Бажаю в цей день чарівний,
Щоб втілилися всі мрії твої.
***
Ночі дорівнює день сьогодні,
Це казки чудова мить,
Я хочу, щоб промінчик щастя
В день чарівний до вас проник.
День весеннего равноденствия 20 марта — поздравление в прозе
Сегодня мир отмечает Весеннее равноденствие. Это день, когда наконец-то наступает настоящая весна, принося с собой тепло, гармонию и надежду на светлое будущее. Пусть в эту волшебную дату с тобой случится что-нибудь прекрасное. С праздником!
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Хочу пожелать вам сегодня обновления души, безграничной радости и подлинного счастья. Пусть жизнь будет гармоничной и наполненной смыслом. С Днем весеннего равноденствия!
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В День весеннего равноденствия желаю мира в семье и Украине! Пусть это обновление природы принесет гармонию, любовь и надежду на светлое будущее.
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С Днем весеннего равноденствия! В этот прекрасный праздник поздравляю тебя. Желаю тебе солнечного настроения, радости, счастья и удачи. Пусть весна наступит не только на Земле, но и в твоей душе.
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Поздравляю с этим особым днем — Днем весеннего равноденствия! Желаю в этот праздник обновления, всегда оставаться в хорошем настроении и иметь крепкое здоровье.
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Пусть теплые солнечные лучики согреют вашу душу и сердце и подарят безграничное счастье. С Днем весеннего равноденствия!
Яркие и искренние поздравления в открытках с Днем весеннего равноденствия 2024 года
С Днем весеннего равноденствия 2024 года — видеопоздравления
Ранее мы писали, какие традиции существуют в День весеннего равноденствия, что обязательно нужно сделать в эту дату, а что категорически запрещено.
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