Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Весняне рівнодення 2024 — щирі привітання і листівки з побажаннями щастя та миру arrow

Весняне рівнодення 2024 — щирі привітання і листівки з побажаннями щастя та миру

20 березня 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем весняного рівнодення — 20 березня — привітання у прозі, віршах, листівках
Дівчина гуляє ранковим містом. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю середу, 20 березня, українці відзначають День весняного рівнодення. Це особлива дата, коли тривалість дня і ночі однакова. А ще здавна вважалося, що саме з цього дня розпочинається справжня весна. Тож, у це свято тепла та Сонця, які перемогли морози, заведено вітати один одного та бажати щастя й миру. 

Новини.LIVE пропонує теплі, душевні та щирі привітання з Днем весняного рівнодення у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим світлим днем!

Читайте також:

День весняного рівнодення 2024 — красиві вірші українською мовою

З Днем рівнодення весняного тебе
Від щирого серця я нині вітаю!
Нехай гармонійним буде життя твоє,
Його любов нехай наповнює.

***

Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.

***

Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.

***

День рівнодення весняний
Сьогодні відзначаємо ми,
Бажаю в цей день чарівний,
Щоб втілилися всі мрії твої.

***

Ночі дорівнює день сьогодні,
Це казки чудова мить,
Я хочу, щоб промінчик щастя
В день чарівний до вас проник.

День весняного рівнодення 20 березня — привітання у прозі

Сьогодні світ відзначає Весняне рівнодення. Це день, коли нарешті настає справжня весна, приносячи з собою тепло, гармонію та надію на світле майбутнє. Нехай у цю чарівну дату з тобою станеться щось прекрасне. Зі святом!

***

Хочу побажати вам сьогодні оновлення душі, безмежної радості та справжнього щастя. Нехай життя буде гармонійним та наповненим сенсом. З Днем весняного рівнодення!

***

У День весняного рівнодення бажаю миру у сім'ї та в Україні! Нехай це оновлення природи принесе гармонію, любов та надію у світле майбутнє. 

***

З Днем весняного рівнодення! У це прекрасне свято вітаю тебе. Бажаю тобі сонячного настрою, радості, щастя та удачі. Нехай весна наступить не тільки на Землі, але та у твоїй душі.

***

Вітаю з цим особливим днем — Днем весняного рівнодення! Бажаю у це свято оновлення, завжди залишатися у гарному гуморі та мати міцне здоров'я. 

*** 

Нехай теплі сонячні промінчики зігріють вашу душу та серце й подарують безмежне щастя. З Днем весняного рівнодення!

Яскраві та щирі привітання у листівках з Днем весняного рівнодення 2024 року

День весняного рівнодення 20 березня — привітання
Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Яскраві та щирі привітання у листівках з Днем весняного рівнодення 2024 року
Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем весняного рівнодення 2024 року — листівки
Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День весняного рівнодення 20 березня — привітання у листівках
Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День весняного рівнодення 2024 — красиві листівки
Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Весняне рівнодення 2024 — щирі привітання і листівки
Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE

З Днем весняного рівнодення 2024 року — відеопривітання 

 

 

Раніше ми писали, які традиції існують у День весняного рівнодення, що обов'язково треба зробити у цю дату, а що категорично заборонено. 

Також, щоб бути готовими до будь-яких викликів, не проґавити найвдаліші дні у перший весняний місяць, Новини.LIVE пропонує скористатися детальним місячним календарем на березень 2024 року. 

свята
привітання
листівки
вірші
весняне рівнодення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство