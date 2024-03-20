З Днем весняного рівнодення — 20 березня — привітання у прозі, віршах, листівках

Дівчина гуляє ранковим містом. Фото: freepik.com

У цю середу, 20 березня, українці відзначають День весняного рівнодення. Це особлива дата, коли тривалість дня і ночі однакова. А ще здавна вважалося, що саме з цього дня розпочинається справжня весна. Тож, у це свято тепла та Сонця, які перемогли морози, заведено вітати один одного та бажати щастя й миру.

Новини.LIVE пропонує теплі, душевні та щирі привітання з Днем весняного рівнодення у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим світлим днем!

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З Днем рівнодення весняного тебе

Від щирого серця я нині вітаю!

Нехай гармонійним буде життя твоє,

Його любов нехай наповнює.

***

Весна по світу йшла пішки,

Зима затягнулася.

Весна талим снігом омила ніжки,

Променем посміхнулася.

Дзвонить крапель, дзюрчить струмок

І бруньки набухають.

З далеких країн я рій думок,

Знову птахи прилітають.

***

Сьогодні рівні день та ніч,

Прощається з нами зима.

І вже не потрібно топити так піч,

Тепло нам несе красуня-весна!

За вікном щебечуть пташки,

Оживає вся природа,

І з'являються комашки

І тепліша тепер погода.

***

День рівнодення весняний

Сьогодні відзначаємо ми,

Бажаю в цей день чарівний,

Щоб втілилися всі мрії твої.

***

Ночі дорівнює день сьогодні,

Це казки чудова мить,

Я хочу, щоб промінчик щастя

В день чарівний до вас проник.

День весняного рівнодення 20 березня — привітання у прозі

Сьогодні світ відзначає Весняне рівнодення. Це день, коли нарешті настає справжня весна, приносячи з собою тепло, гармонію та надію на світле майбутнє. Нехай у цю чарівну дату з тобою станеться щось прекрасне. Зі святом!

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Хочу побажати вам сьогодні оновлення душі, безмежної радості та справжнього щастя. Нехай життя буде гармонійним та наповненим сенсом. З Днем весняного рівнодення!

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У День весняного рівнодення бажаю миру у сім'ї та в Україні! Нехай це оновлення природи принесе гармонію, любов та надію у світле майбутнє.

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З Днем весняного рівнодення! У це прекрасне свято вітаю тебе. Бажаю тобі сонячного настрою, радості, щастя та удачі. Нехай весна наступить не тільки на Землі, але та у твоїй душі.

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Вітаю з цим особливим днем — Днем весняного рівнодення! Бажаю у це свято оновлення, завжди залишатися у гарному гуморі та мати міцне здоров'я.

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Нехай теплі сонячні промінчики зігріють вашу душу та серце й подарують безмежне щастя. З Днем весняного рівнодення!

Яскраві та щирі привітання у листівках з Днем весняного рівнодення 2024 року

Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем весняного рівнодення 2024 року. Фото: Новини.LIVE

З Днем весняного рівнодення 2024 року — відеопривітання

Раніше ми писали, які традиції існують у День весняного рівнодення, що обов'язково треба зробити у цю дату, а що категорично заборонено.

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