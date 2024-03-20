З Днем весняного рівнодення — 20 березня — привітання у прозі, віршах, листівках

Весняне рівнодення 2024 — щирі привітання і листівки з побажаннями щастя та миру
У цю середу, 20 березня, українці відзначають День весняного рівнодення. Це особлива дата, коли тривалість дня і ночі однакова. А ще здавна вважалося, що саме з цього дня розпочинається справжня весна. Тож, у це свято тепла та Сонця, які перемогли морози, заведено вітати один одного та бажати щастя й миру.
Новини.LIVE пропонує теплі, душевні та щирі привітання з Днем весняного рівнодення у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим світлим днем!
День весняного рівнодення 2024 — красиві вірші українською мовою
З Днем рівнодення весняного тебе
Від щирого серця я нині вітаю!
Нехай гармонійним буде життя твоє,
Його любов нехай наповнює.
***
Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.
***
Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.
***
День рівнодення весняний
Сьогодні відзначаємо ми,
Бажаю в цей день чарівний,
Щоб втілилися всі мрії твої.
***
Ночі дорівнює день сьогодні,
Це казки чудова мить,
Я хочу, щоб промінчик щастя
В день чарівний до вас проник.
День весняного рівнодення 20 березня — привітання у прозі
Сьогодні світ відзначає Весняне рівнодення. Це день, коли нарешті настає справжня весна, приносячи з собою тепло, гармонію та надію на світле майбутнє. Нехай у цю чарівну дату з тобою станеться щось прекрасне. Зі святом!
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Хочу побажати вам сьогодні оновлення душі, безмежної радості та справжнього щастя. Нехай життя буде гармонійним та наповненим сенсом. З Днем весняного рівнодення!
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У День весняного рівнодення бажаю миру у сім'ї та в Україні! Нехай це оновлення природи принесе гармонію, любов та надію у світле майбутнє.
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З Днем весняного рівнодення! У це прекрасне свято вітаю тебе. Бажаю тобі сонячного настрою, радості, щастя та удачі. Нехай весна наступить не тільки на Землі, але та у твоїй душі.
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Вітаю з цим особливим днем — Днем весняного рівнодення! Бажаю у це свято оновлення, завжди залишатися у гарному гуморі та мати міцне здоров'я.
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Нехай теплі сонячні промінчики зігріють вашу душу та серце й подарують безмежне щастя. З Днем весняного рівнодення!
Яскраві та щирі привітання у листівках з Днем весняного рівнодення 2024 року
З Днем весняного рівнодення 2024 року — відеопривітання
Раніше ми писали, які традиції існують у День весняного рівнодення, що обов'язково треба зробити у цю дату, а що категорично заборонено.
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