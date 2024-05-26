С Днем Киева 2024 — поздравления для киевлян своими словами и лучшие открытки

Девочка в Киеве держит флаг Украины. Фото: depositphotos.com

В последнее воскресенье весны, 26 мая, киевляне и гости столицы отмечают день рождения Киева. В 2024 году славному и великому городу исполняется 1542 года. Этот праздник — отличный повод не только поинтересоваться историей столицы Украины, но и поздравить друг друга с Днем города.

Новини.LIVE подготовил красивые и искренние поздравления в прозе, стихах и открытках ко Дню Киева 2024 года.

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День Киева 2024 — красивые поздравления в прозе

Тебе повезло, ведь ты родился в самом красивом городе в мире, который является примером несокрушимости и стойкости. Поздравляю с Днем Киева!

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С Днем Киева! Пусть твои дни будут наполнены счастьем и радостью, а город раскрывает перед тобой свою лучшую сторону. Люби его, как никогда, и пусть эта любовь наполняет твое сердце верой в светлое будущее!

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Поздравляю с Днем Киева! Пусть каждый уголок нашего волшебного города доставляет тебе радость и вдохновение. Пусть все твои мечты сбываются здесь среди этих улиц, парков и площадей!

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С Днем Киева, мой дорогой! Пусть каждый день ты находишь в этом городе новые причины счастья и открытия. Пусть твое сердце чувствует тепло и любовь, льющуюся из камней наших улиц!

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Поздравляю с днем нашего города — Киева. Пусть его мощь и несокрушимость передастся и вам! Мирное небо и победы!

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Друг, искренне поздравляю с Днем Киева! В этот большой для столицы праздник желаю жить счастливо, сохранять в сердце любовь к своему городу и верить в светлое будущее.

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Поздравляю с Днем Киева! Пусть Киев всегда радует чистыми улицами, искренними людьми, дарит много положительных эмоций, хороших новостей, приятных моментов.

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Поздравляю с Днем города и от души хочу пожелать всем сердцем любить свой уголок на Земле, каждый раз наслаждаться зимними пейзажами, весенними садами, летними рассветами и закатами, осенними красками этого замечательного города.

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Белыми каштанами издавна он славится! Киевляне, вам желаю доброты и света. Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета! С Днем Киева!

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Поздравляю с Днем Киева и искренне желаю, чтобы здесь всегда был мир и праздник, чтобы этот уголок планеты был местом для счастливых встреч и радостных событий, чтобы наш город всегда процветал и каждому жителю дарил добрую надежду на исполнение заветной мечты.

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Поздравляю с Днем Киева! Пусть этот день принесет тебе море положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Люби свой город, как он заслуживает, и пусть благодарит тебя своей красотой и величием!

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С Днем Киева! Пусть в каждом уголке города ты обретаешь свое счастье и мир. Люби свой город так, как ты любишь свою семью, и он станет для тебя самым лучшим местом на Земле!

Столица Украины. Фото: www.shutterstock.com

Поздравления с Днем Киева в стихах на украинском языке

Чарівне місто моє Київ

Яке прекрасне ти в цвіту!

Напевно, кожен в світі мріє

Твою побачити весну.

Твої Хрещатиком каштани,

Твої затоки на Дніпрі,

І на печерських схилах храми,

Чарівні, наче уві сні.

***

Хай квітне Київ, місто золоте,

У кожнім серці світлом зацвіте.

З Днем Києва вітаємо усіх,

Нехай завжди панує радість, сміх!

***

Біла хмарка тане,

Сонячна пора,

Зацвіли каштани

Біля круч Дніпра.

Теплий вітер віє,

Пахощі весни,

По Дніпру на Київ

Попливли човни.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі та в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Київ-місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи...

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Зацвіли каштани у моєму місті,

Золотистим цвітом зарясніли в листі.

Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,

Зацвіли каштани вчора опівночі.

А під ними ходять вулицею люди.

Зацвіли каштани тут і там, усюди.

Холодку багато, пахощів багато.

У моєму місті гарно, як на свято.

Марія Познанська

***

Я виросла у Київській Венеції.

Цвіли у нас під вікнами акації.

А повінь прибувала по інерції

і заливала всі комунікації.

Гойдалися причали і привози.

Світилися кіоски, мов кіотики.

А повінь заливала верболози

по саме небо і по самі котики.

О, як було нам весело, як весело!

Жили ми на горищах і терасах.

Усе махало крилами і веслами,

і кози скубли сіно на баркасах.

І на човнах, залитими кварталами,

коли ми поверталися зі школи,

дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами

балкончиків причалені гондоли.

І слухав місяць золотистим вухом

страшні легенди про князів і ханів.

І пропливав старий рибалка Трухан.

Труханів острів… острів Тугорханів…

А потім бомби влучили у спокій.

Чорніли крокв обвуглені трапеції.

А потім повінь позмивала попіл

моєї дерев’яної Венеції.

Ліна Костенко

***

Наш Київ розіслався

На горах над Дніпром,

Садами заквітчався,

Мов дівчина вінком.

Його побудували

Брати, батьки, діди.

І славно захищали

Від лютої біди…

М. Рильський

День Киева 26 мая — яркие и теплые открытки к празднику

Поздравление с Днем Киева 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Киева 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Киева 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Киева 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Киева 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Киева 2024. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Киева

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