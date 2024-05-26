С Днем Киева 2024 — поздравления для киевлян своими словами и лучшие открытки

С днем рождения столица — красивые поздравления в стихах и открытках с Днем Киева
В последнее воскресенье весны, 26 мая, киевляне и гости столицы отмечают день рождения Киева. В 2024 году славному и великому городу исполняется 1542 года. Этот праздник — отличный повод не только поинтересоваться историей столицы Украины, но и поздравить друг друга с Днем города.
Новини.LIVE подготовил красивые и искренние поздравления в прозе, стихах и открытках ко Дню Киева 2024 года.
День Киева 2024 — красивые поздравления в прозе
Тебе повезло, ведь ты родился в самом красивом городе в мире, который является примером несокрушимости и стойкости. Поздравляю с Днем Киева!
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С Днем Киева! Пусть твои дни будут наполнены счастьем и радостью, а город раскрывает перед тобой свою лучшую сторону. Люби его, как никогда, и пусть эта любовь наполняет твое сердце верой в светлое будущее!
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Поздравляю с Днем Киева! Пусть каждый уголок нашего волшебного города доставляет тебе радость и вдохновение. Пусть все твои мечты сбываются здесь среди этих улиц, парков и площадей!
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С Днем Киева, мой дорогой! Пусть каждый день ты находишь в этом городе новые причины счастья и открытия. Пусть твое сердце чувствует тепло и любовь, льющуюся из камней наших улиц!
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Поздравляю с днем нашего города — Киева. Пусть его мощь и несокрушимость передастся и вам! Мирное небо и победы!
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Друг, искренне поздравляю с Днем Киева! В этот большой для столицы праздник желаю жить счастливо, сохранять в сердце любовь к своему городу и верить в светлое будущее.
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Поздравляю с Днем Киева! Пусть Киев всегда радует чистыми улицами, искренними людьми, дарит много положительных эмоций, хороших новостей, приятных моментов.
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Поздравляю с Днем города и от души хочу пожелать всем сердцем любить свой уголок на Земле, каждый раз наслаждаться зимними пейзажами, весенними садами, летними рассветами и закатами, осенними красками этого замечательного города.
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Белыми каштанами издавна он славится! Киевляне, вам желаю доброты и света. Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета! С Днем Киева!
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Поздравляю с Днем Киева и искренне желаю, чтобы здесь всегда был мир и праздник, чтобы этот уголок планеты был местом для счастливых встреч и радостных событий, чтобы наш город всегда процветал и каждому жителю дарил добрую надежду на исполнение заветной мечты.
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Поздравляю с Днем Киева! Пусть этот день принесет тебе море положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Люби свой город, как он заслуживает, и пусть благодарит тебя своей красотой и величием!
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С Днем Киева! Пусть в каждом уголке города ты обретаешь свое счастье и мир. Люби свой город так, как ты любишь свою семью, и он станет для тебя самым лучшим местом на Земле!
Поздравления с Днем Киева в стихах на украинском языке
Чарівне місто моє Київ
Яке прекрасне ти в цвіту!
Напевно, кожен в світі мріє
Твою побачити весну.
Твої Хрещатиком каштани,
Твої затоки на Дніпрі,
І на печерських схилах храми,
Чарівні, наче уві сні.
***
Хай квітне Київ, місто золоте,
У кожнім серці світлом зацвіте.
З Днем Києва вітаємо усіх,
Нехай завжди панує радість, сміх!
***
Біла хмарка тане,
Сонячна пора,
Зацвіли каштани
Біля круч Дніпра.
Теплий вітер віє,
Пахощі весни,
По Дніпру на Київ
Попливли човни.
***
Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!
***
Київ — серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь — в зимі та в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
***
Київ-місто історичне,
Йому вже багато літ.
А воно красиве, вічне,
Навесні каштанів цвіт.
З нього почалась держава
У прадавні ще часи...
В ньому наша міць і слава,
В ньому предків голоси.
***
Зацвіли каштани у моєму місті,
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди.
Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато.
У моєму місті гарно, як на свято.
Марія Познанська
***
Я виросла у Київській Венеції.
Цвіли у нас під вікнами акації.
А повінь прибувала по інерції
і заливала всі комунікації.
Гойдалися причали і привози.
Світилися кіоски, мов кіотики.
А повінь заливала верболози
по саме небо і по самі котики.
О, як було нам весело, як весело!
Жили ми на горищах і терасах.
Усе махало крилами і веслами,
і кози скубли сіно на баркасах.
І на човнах, залитими кварталами,
коли ми поверталися зі школи,
дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами
балкончиків причалені гондоли.
І слухав місяць золотистим вухом
страшні легенди про князів і ханів.
І пропливав старий рибалка Трухан.
Труханів острів… острів Тугорханів…
А потім бомби влучили у спокій.
Чорніли крокв обвуглені трапеції.
А потім повінь позмивала попіл
моєї дерев’яної Венеції.
Ліна Костенко
***
Наш Київ розіслався
На горах над Дніпром,
Садами заквітчався,
Мов дівчина вінком.
Його побудували
Брати, батьки, діди.
І славно захищали
Від лютої біди…
М. Рильський
День Киева 26 мая — яркие и теплые открытки к празднику
Видеопоздравления с Днем Киева
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