З Днем Києва 2024 — привітання для киян своїми словами та найкращі листівки

З днем народження, столице — красиві привітання у віршах і листівках з Днем Києва
У цю останню неділю весни, 26 травня, кияни та гості столиці відзначають день народження Києва. 2024 року славному та величному місту виповнюється 1542 роки. Це свято — чудовий привід не тільки поцікавитися історією столиці України, а й привітати один одного з Днем міста.
Новини.LIVE підготував красиві та щирі привітання у прозі, віршах та листівках до Дня Києва 2024 року.
День Києва 2024 — красиві привітання у прозі
Тобі пощастило, адже ти народився у найгарнішому місті у світі, яке є прикладом незламності та стійкості. Вітаю з Днем Києва!
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З Днем Києва! Нехай твої дні будуть наповнені щастям і радістю, а місто розкриває перед тобою свою найкращу сторону. Люби його, як ніколи, і нехай це кохання наповнює твоє серце вірою у світле майбутнє!
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Вітаю з Днем Києва! Нехай кожен куток нашого чарівного міста приносить тобі радість і натхнення. Хай усі твої мрії збуваються тут, серед цих вулиць, парків і площ!
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З Днем Києва, мій дорогий! Нехай кожен день ти знаходиш у цьому місті нові причини для щастя і відкриття. Нехай твоє серце відчуває тепло і любов, що ллється з каменів наших вулиць!
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Вітаю з днем нашого міста — Києва. Нехай його міць та незламність передасться і вам! Мирного неба та перемоги!
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Друже, щиро вітаю з Днем Києва! У це велике для столиці свято бажаю жити щасливо, зберігати в серці любов до свого міста і вірити у світле майбутнє.
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Вітаю з Днем Києва! Нехай Київ завжди радує чистими вулицями, щирими людьми, дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів.
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Вітаю з Днем міста і від душі хочу побажати всім серцем любити свій рідний куточок на Землі, кожен раз насолоджуватися зимовими пейзажами, весняними садами, літніми світанками та заходами, осінніми фарбами цього чудового міста.
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Білими каштанами здавна він славиться! Кияни, вам бажаю доброти та світла. Нехай любов'ю та теплом буде життя зігріте! З Днем Києва!
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Вітаю з Днем Києва і з щирого серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітало і кожному жителю дарувало добру надію на виконання заповітної мрії.
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Вітаю з Днем Києва! Нехай цей день принесе тобі море позитивних емоцій та незабутніх вражень. Люби своє місто, як воно заслуговує, і нехай воно віддячує тобі своєю красою і величчю!
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З Днем Києва! Нехай у кожному куточку міста ти знаходиш своє щастя і мир. Люби своє місто так, як ти любиш свою родину, і воно стане для тебе найкращим місцем на Землі!
Привітання з Днем Києва у віршах українською мовою
Чарівне місто моє Київ
Яке прекрасне ти в цвіту!
Напевно, кожен в світі мріє
Твою побачити весну.
Твої Хрещатиком каштани,
Твої затоки на Дніпрі,
І на печерських схилах храми,
Чарівні, наче уві сні.
***
Хай квітне Київ, місто золоте,
У кожнім серці світлом зацвіте.
З Днем Києва вітаємо усіх,
Нехай завжди панує радість, сміх!
***
Біла хмарка тане,
Сонячна пора,
Зацвіли каштани
Біля круч Дніпра.
Теплий вітер віє,
Пахощі весни,
По Дніпру на Київ
Попливли човни.
***
Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!
***
Київ — серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь — в зимі та в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
***
Київ-місто історичне,
Йому вже багато літ.
А воно красиве, вічне,
Навесні каштанів цвіт.
З нього почалась держава
У прадавні ще часи...
В ньому наша міць і слава,
В ньому предків голоси.
***
Зацвіли каштани у моєму місті,
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди.
Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато.
У моєму місті гарно, як на свято.
Марія Познанська
***
Я виросла у Київській Венеції.
Цвіли у нас під вікнами акації.
А повінь прибувала по інерції
і заливала всі комунікації.
Гойдалися причали і привози.
Світилися кіоски, мов кіотики.
А повінь заливала верболози
по саме небо і по самі котики.
О, як було нам весело, як весело!
Жили ми на горищах і терасах.
Усе махало крилами і веслами,
і кози скубли сіно на баркасах.
І на човнах, залитими кварталами,
коли ми поверталися зі школи,
дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами
балкончиків причалені гондоли.
І слухав місяць золотистим вухом
страшні легенди про князів і ханів.
І пропливав старий рибалка Трухан.
Труханів острів… острів Тугорханів…
А потім бомби влучили у спокій.
Чорніли крокв обвуглені трапеції.
А потім повінь позмивала попіл
моєї дерев’яної Венеції.
Ліна Костенко
***
Наш Київ розіслався
На горах над Дніпром,
Садами заквітчався,
Мов дівчина вінком.
Його побудували
Брати, батьки, діди.
І славно захищали
Від лютої біди…
М. Рильський
День Києва 26 травня — яскраві та теплі листівки до свята
Відеопривітання з Днем Києва
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