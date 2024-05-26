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З днем народження, столице — красиві привітання у віршах і листівках з Днем Києва

26 травня 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем Києва 2024 — привітання для киян своїми словами та найкращі листівки
Дівчинка у Києві тримає прапор України. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю останню неділю весни, 26 травня, кияни та гості столиці відзначають день народження Києва. 2024 року славному та величному місту виповнюється 1542 роки. Це свято — чудовий привід не тільки поцікавитися історією столиці України, а й привітати один одного з Днем міста. 

Новини.LIVE підготував красиві та щирі привітання у прозі, віршах та листівках до Дня Києва 2024 року. 

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Тобі пощастило, адже ти народився у найгарнішому місті у світі, яке є прикладом незламності та стійкості. Вітаю з Днем Києва!

*** 

З Днем Києва! Нехай твої дні будуть наповнені щастям і радістю, а місто розкриває перед тобою свою найкращу сторону. Люби його, як ніколи, і нехай це кохання наповнює твоє серце вірою у світле майбутнє!

***

Вітаю з Днем Києва! Нехай кожен куток нашого чарівного міста приносить тобі радість і натхнення. Хай усі твої мрії збуваються тут, серед цих вулиць, парків і площ!

***

З Днем Києва, мій дорогий! Нехай кожен день ти знаходиш у цьому місті нові причини для щастя і відкриття. Нехай твоє серце відчуває тепло і любов, що ллється з каменів наших вулиць!

***

Вітаю з днем нашого міста — Києва. Нехай його міць та незламність передасться і вам! Мирного неба та перемоги! 

*** 

Друже, щиро вітаю з Днем Києва! У це велике для столиці свято бажаю жити щасливо, зберігати в серці любов до свого міста і вірити у світле майбутнє.  

*** 

Вітаю з Днем Києва! Нехай Київ завжди радує чистими вулицями, щирими людьми, дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів.

*** 

Вітаю з Днем міста і від душі хочу побажати всім серцем любити свій рідний куточок на Землі, кожен раз насолоджуватися зимовими пейзажами, весняними садами, літніми світанками та заходами, осінніми фарбами цього чудового міста.

*** 

Білими каштанами здавна він славиться! Кияни, вам бажаю доброти та світла. Нехай любов'ю та теплом буде життя зігріте! З Днем Києва!

*** 

Вітаю з Днем Києва і з щирого серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітало і кожному жителю дарувало добру надію на виконання заповітної мрії.

***

Вітаю з Днем Києва! Нехай цей день принесе тобі море позитивних емоцій та незабутніх вражень. Люби своє місто, як воно заслуговує, і нехай воно віддячує тобі своєю красою і величчю!

***

З Днем Києва! Нехай у кожному куточку міста ти знаходиш своє щастя і мир. Люби своє місто так, як ти любиш свою родину, і воно стане для тебе найкращим місцем на Землі!

 

З Днем Києва 26 травня — привітання
Столиця України. Фото: www.shutterstock.com

Привітання з Днем Києва у віршах українською мовою 

Чарівне місто моє Київ
Яке прекрасне ти в цвіту!
Напевно, кожен в світі мріє
Твою побачити весну.
Твої Хрещатиком каштани,
Твої затоки на Дніпрі,
І на печерських схилах храми, 
Чарівні, наче уві сні.

***

Хай квітне Київ, місто золоте, 
У кожнім серці світлом зацвіте. 
З Днем Києва вітаємо усіх, 
Нехай завжди панує радість, сміх!

***

Біла хмарка тане,
Сонячна пора,
Зацвіли каштани
Біля круч Дніпра.
Теплий вітер віє,
Пахощі весни,
По Дніпру на Київ
Попливли човни.

***

Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!

*** 

Київ — серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь — в зимі та в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.

*** 

Київ-місто історичне,
Йому вже багато літ.
А воно красиве, вічне,
Навесні каштанів цвіт.
З нього почалась держава
У прадавні ще часи...
В ньому наша міць і слава,
В ньому предків голоси.

*** 

Зацвіли каштани у моєму місті, 
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі, 
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди. 
Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато. 
У моєму місті гарно, як на свято.
Марія Познанська

*** 

Я виросла у Київській Венеції.
Цвіли у нас під вікнами акації. 
А повінь прибувала по інерції
і заливала всі комунікації. 
Гойдалися причали і привози. 
Світилися кіоски, мов кіотики. 
А повінь заливала верболози 
по саме небо і по самі котики. 
О, як було нам весело, як весело! 
Жили ми на горищах і терасах. 
Усе махало крилами і веслами, 
і кози скубли сіно на баркасах.
І на човнах, залитими кварталами, 
коли ми поверталися зі школи,
дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами
балкончиків причалені гондоли.
І слухав місяць золотистим вухом 
страшні легенди про князів і ханів. 
І пропливав старий рибалка Трухан. 
Труханів острів… острів Тугорханів…
А потім бомби влучили у спокій. 
Чорніли крокв обвуглені трапеції. 
А потім повінь позмивала попіл 
моєї дерев’яної Венеції. 
Ліна Костенко

***

Наш Київ розіслався
На горах над Дніпром,
Садами заквітчався,
Мов дівчина вінком.
Його побудували
Брати, батьки, діди.
І славно захищали
Від лютої біди…
М. Рильський

День Києва 26 травня — яскраві та теплі листівки до свята 

День Києва 26 травня — яскраві та теплі листівки до свята
Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE
День Києва 2024 — яскраві та теплі листівки
Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE
День Києва 2024 — яскраві листівки
Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE
День Києва 2024 — красиві привітання
Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем Києва 2024 — привітання для киян
Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем Києва 2024 — привітання для киян у картинках
Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Києва

 

 

 

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