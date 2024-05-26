З Днем Києва 2024 — привітання для киян своїми словами та найкращі листівки

Дівчинка у Києві тримає прапор України. Фото: depositphotos.com

У цю останню неділю весни, 26 травня, кияни та гості столиці відзначають день народження Києва. 2024 року славному та величному місту виповнюється 1542 роки. Це свято — чудовий привід не тільки поцікавитися історією столиці України, а й привітати один одного з Днем міста.

Новини.LIVE підготував красиві та щирі привітання у прозі, віршах та листівках до Дня Києва 2024 року.

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Тобі пощастило, адже ти народився у найгарнішому місті у світі, яке є прикладом незламності та стійкості. Вітаю з Днем Києва!

***

З Днем Києва! Нехай твої дні будуть наповнені щастям і радістю, а місто розкриває перед тобою свою найкращу сторону. Люби його, як ніколи, і нехай це кохання наповнює твоє серце вірою у світле майбутнє!

***

Вітаю з Днем Києва! Нехай кожен куток нашого чарівного міста приносить тобі радість і натхнення. Хай усі твої мрії збуваються тут, серед цих вулиць, парків і площ!

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З Днем Києва, мій дорогий! Нехай кожен день ти знаходиш у цьому місті нові причини для щастя і відкриття. Нехай твоє серце відчуває тепло і любов, що ллється з каменів наших вулиць!

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Вітаю з днем нашого міста — Києва. Нехай його міць та незламність передасться і вам! Мирного неба та перемоги!

***

Друже, щиро вітаю з Днем Києва! У це велике для столиці свято бажаю жити щасливо, зберігати в серці любов до свого міста і вірити у світле майбутнє.

***

Вітаю з Днем Києва! Нехай Київ завжди радує чистими вулицями, щирими людьми, дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів.

***

Вітаю з Днем міста і від душі хочу побажати всім серцем любити свій рідний куточок на Землі, кожен раз насолоджуватися зимовими пейзажами, весняними садами, літніми світанками та заходами, осінніми фарбами цього чудового міста.

***

Білими каштанами здавна він славиться! Кияни, вам бажаю доброти та світла. Нехай любов'ю та теплом буде життя зігріте! З Днем Києва!

***

Вітаю з Днем Києва і з щирого серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітало і кожному жителю дарувало добру надію на виконання заповітної мрії.

***

Вітаю з Днем Києва! Нехай цей день принесе тобі море позитивних емоцій та незабутніх вражень. Люби своє місто, як воно заслуговує, і нехай воно віддячує тобі своєю красою і величчю!

***

З Днем Києва! Нехай у кожному куточку міста ти знаходиш своє щастя і мир. Люби своє місто так, як ти любиш свою родину, і воно стане для тебе найкращим місцем на Землі!

Столиця України. Фото: www.shutterstock.com

Привітання з Днем Києва у віршах українською мовою

Чарівне місто моє Київ

Яке прекрасне ти в цвіту!

Напевно, кожен в світі мріє

Твою побачити весну.

Твої Хрещатиком каштани,

Твої затоки на Дніпрі,

І на печерських схилах храми,

Чарівні, наче уві сні.

***

Хай квітне Київ, місто золоте,

У кожнім серці світлом зацвіте.

З Днем Києва вітаємо усіх,

Нехай завжди панує радість, сміх!

***

Біла хмарка тане,

Сонячна пора,

Зацвіли каштани

Біля круч Дніпра.

Теплий вітер віє,

Пахощі весни,

По Дніпру на Київ

Попливли човни.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі та в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Київ-місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи...

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Зацвіли каштани у моєму місті,

Золотистим цвітом зарясніли в листі.

Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,

Зацвіли каштани вчора опівночі.

А під ними ходять вулицею люди.

Зацвіли каштани тут і там, усюди.

Холодку багато, пахощів багато.

У моєму місті гарно, як на свято.

Марія Познанська

***

Я виросла у Київській Венеції.

Цвіли у нас під вікнами акації.

А повінь прибувала по інерції

і заливала всі комунікації.

Гойдалися причали і привози.

Світилися кіоски, мов кіотики.

А повінь заливала верболози

по саме небо і по самі котики.

О, як було нам весело, як весело!

Жили ми на горищах і терасах.

Усе махало крилами і веслами,

і кози скубли сіно на баркасах.

І на човнах, залитими кварталами,

коли ми поверталися зі школи,

дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами

балкончиків причалені гондоли.

І слухав місяць золотистим вухом

страшні легенди про князів і ханів.

І пропливав старий рибалка Трухан.

Труханів острів… острів Тугорханів…

А потім бомби влучили у спокій.

Чорніли крокв обвуглені трапеції.

А потім повінь позмивала попіл

моєї дерев’яної Венеції.

Ліна Костенко

***

Наш Київ розіслався

На горах над Дніпром,

Садами заквітчався,

Мов дівчина вінком.

Його побудували

Брати, батьки, діди.

І славно захищали

Від лютої біди…

М. Рильський

День Києва 26 травня — яскраві та теплі листівки до свята

Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Києва 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Києва

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