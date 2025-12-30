Как с помощью ИИ сделать себе красивые фото — пошаговая инструкция

Забудьте о фотосессиях — как создавать фото с помощью ИИ
С помощью искусственного интеллекта можно генерировать фото, которые ничем не будут уступать настоящим фотографиям. С такой функцией можно навсегда забыть о традиционных фотосессиях.
Об этом рассказал Михаил Хитряк в TikTok.
Как сделать реалистичное фото с помощью искусственного интеллекта
Простой пошаговый алгоритм поможет генерировать идеальные фотографии. Никто даже не догадается, что их сделал не профессиональный фотограф, а искусственный интеллект.
Для начала нужно найти в Pinterest фото, которое вам нравится и которое вы хотели бы повторить. Сохраните изображение и перейдите в приложение Midjourney. Перетащите фотографию, чтобы искусственный интеллект создал промпт и подробно описал изображение.
Через несколько секунд вы получите четыре варианта описания фотографии. Выберите тот, который понравился вам больше всего. Нажмите на фото правой кнопкой мыши и через расширение INSwapper замените лицо на свое.
Так можно получить любой результат — от фото, где вы прогуливаетесь по улицам Лондона или Берлина, до вариантов с экзотическими животными, в горах, на море или где-то еще. Такой простой инструмент заменит вам профессионального фотографа и поможет создавать фотографии, которые не отличить от реальных.
