Забудьте о фотосессиях — как создавать фото с помощью ИИ

Забудьте о фотосессиях — как создавать фото с помощью ИИ

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 14:04
Как с помощью ИИ сделать себе красивые фото — пошаговая инструкция
Девушка смотрит в ноутбук. Фото: Freepik

С помощью искусственного интеллекта можно генерировать фото, которые ничем не будут уступать настоящим фотографиям. С такой функцией можно навсегда забыть о традиционных фотосессиях.

Об этом рассказал Михаил Хитряк в TikTok.

Читайте также:

Как сделать реалистичное фото с помощью искусственного интеллекта

Простой пошаговый алгоритм поможет генерировать идеальные фотографии. Никто даже не догадается, что их сделал не профессиональный фотограф, а искусственный интеллект.

Для начала нужно найти в Pinterest фото, которое вам нравится и которое вы хотели бы повторить. Сохраните изображение и перейдите в приложение Midjourney. Перетащите фотографию, чтобы искусственный интеллект создал промпт и подробно описал изображение.

Через несколько секунд вы получите четыре варианта описания фотографии. Выберите тот, который понравился вам больше всего. Нажмите на фото правой кнопкой мыши и через расширение INSwapper замените лицо на свое.

Так можно получить любой результат — от фото, где вы прогуливаетесь по улицам Лондона или Берлина, до вариантов с экзотическими животными, в горах, на море или где-то еще. Такой простой инструмент заменит вам профессионального фотографа и поможет создавать фотографии, которые не отличить от реальных.

фото советы искусственный интеллект инструкция ИИ
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
