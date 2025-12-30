Як за допомогою ШІ зробити собі гарні фото — покрокова інструкція

Дівчина дивиться в ноутбук. Фото: Freepik

За допомогою штучного інтелекту можна генерувати фото, що нічим не поступатимуться справжнім світлинам. З такою функцією можна назавжди забути про традиційні фотосесії.

Про це розповів Михайло Хитряк в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Як зробити реалістичне фото за допомогою штучного інтелекту

Простий покроковий алгоритм допоможе генерувати ідеальні світлини. Ніхто навіть не здогадається, що їх зробив не професійний фотограф, а штучний інтелект.

Для початку потрібно знайти у Pinterest фото, яке вам подобається і яке ви хотіли б повторити. Збережіть зображення та перейдіть у додаток Midjourney. Перетягніть фотографію, аби штучний інтелект створив промпт і детально описав зображення.

Через кілька секунд ви отримаєте чотири варіанти опису світлини. Оберіть той, який сподобався вам найбільше. Натисніть на фото правою кнопкою миші та через розширення INSwapper замініть обличчя на своє.

Так можна отримати будь-який результат — від фото, де ви прогулюєтесь вулицями Лондона чи Берліна, до варіантів з екзотичними тваринами, у горах, на морі чи деінде. Такий простий інструмент замінить вам професійного фотографа та допоможе створювати світлини, які не відрізнити від реальних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали від Netflix варто подивитися. Їх вважають кращими стрічками.

Також ми розповідали про те, у чому жінки вправніші за чоловіків. Науковці назвали п'ять речей.