Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Забудьте про фотосесії — як створювати фото за допомогою ШІ

Забудьте про фотосесії — як створювати фото за допомогою ШІ

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 14:04
Як за допомогою ШІ зробити собі гарні фото — покрокова інструкція
Дівчина дивиться в ноутбук. Фото: Freepik

За допомогою штучного інтелекту можна генерувати фото, що нічим не поступатимуться справжнім світлинам. З такою функцією можна назавжди забути про традиційні фотосесії.

Про це розповів Михайло Хитряк в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Як зробити реалістичне фото за допомогою штучного інтелекту

Простий покроковий алгоритм допоможе генерувати ідеальні світлини. Ніхто навіть не здогадається, що їх зробив не професійний фотограф, а штучний інтелект.

Для початку потрібно знайти у Pinterest фото, яке вам подобається і яке ви хотіли б повторити. Збережіть зображення та перейдіть у додаток Midjourney. Перетягніть фотографію, аби штучний інтелект створив промпт і детально описав зображення.

Через кілька секунд ви отримаєте чотири варіанти опису світлини. Оберіть той, який сподобався вам найбільше. Натисніть на фото правою кнопкою миші та через розширення INSwapper замініть обличчя на своє.

Так можна отримати будь-який результат — від фото, де ви прогулюєтесь вулицями Лондона чи Берліна, до варіантів з екзотичними тваринами, у горах, на морі чи деінде. Такий простий інструмент замінить вам професійного фотографа та допоможе створювати світлини, які не відрізнити від реальних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали від Netflix варто подивитися. Їх вважають кращими стрічками.

Також ми розповідали про те, у чому жінки вправніші за чоловіків. Науковці назвали п'ять речей.

фото поради штучний інтелект інструкція ШІ
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації