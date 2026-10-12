Устройство против изнасилований: почему осудили Сонетт Эллерс за Rape-aXe

Женщина придумала устройство против изнасилований: почему ее осудили
В 2005 году изобретательница из Южной Африки Сонетт Элерс представила устройство, призванное защищать женщин от сексуального насилия. Она надеялась, что ее разработка поможет жертвам спастись, а нападавших заставит опасаться последствий. Однако вместо всеобщего одобрения женщина столкнулась с волной критики. Ее изобретение назвали жестоким, варварским и даже средневековым.
Что же такого необычного придумала Элерс и почему ее идея вызвала возмущения? Об истории устройства Rape-aXe рассказывает американское издание VICE, передает Новини.LIVE.
Как Сонетт Элерс придумала устройство против изнасилований
Идея необычного изобретения родилась после разговора, который Элерс запомнила на всю жизнь. Работая в медицинской сфере, она помогала женщине, пережившей изнасилование. Пострадавшая призналась, что во время нападения хотела бы иметь зубы во влагалище, чтобы причинить обидчику боль и остановить его.
Эти слова настолько поразили Элерс, что она решила превратить отчаяние женщины в реальный механизм защиты. Так появился Rape-aXe, который впоследствии получил неофициальное название "презерватив с зубами". Его представили широкой публике в 2005 году.
Как работает изобретение Rape-aXe
На первый взгляд устройство напоминает женский презерватив или тампон. Однако внутри расположены маленькие острые крючки, направленные таким образом, чтобы зацепиться за половой орган насильника.
Принцип действия прост:
- Женщина заранее вводит устройство во влагалище.
- Во время насильственного проникновения половой орган попадает внутрь конструкции.
- Когда нападающий пытается отстраниться, крючки впиваются в кожу.
- Устройство остается прикрепленным к его телу, и самостоятельно снять конструкцию практически невозможно. Для этого требуется медицинская помощь.
Сонетт Элерс надеялась, что сильная боль временно обездвижит нападавшего и позволит женщине сбежать. А необходимость обратиться к врачу могла бы помочь установить его личность.
Почему изобретение Сонетт Элерс вызвало возмущение
Несмотря на стремление защитить женщин, разработка быстро стала предметом острых споров. Критики называли Rape-aXe средневековым орудием наказания.
Наибольшее беспокойство вызывала возможность того, что травмированный нападающий разозлится еще сильнее и нанесет жертве дополнительные повреждения.
Существовали и другие возражения. Устройство не предотвращает само проникновение, не защищает от всех форм сексуального насилия и предполагает, что женщины должны постоянно готовиться к потенциальному нападению.
Сама Элерс резко отвечала критикам. Она считала, что средневековое преступление заслуживает средневековых последствий.
В то же время были и те, кто поддерживал ее идею, подчеркивая необходимость предоставить женщинам дополнительные возможности для самозащиты.
Что стало с изобретением Rape-aXe
Несмотря на международную популярность и многочисленные обсуждения, устройство так и не стало обычным товаром в аптеках. В 2016 году Элерс рассказывала журналистам VICE, что для завершения разработки необходимы дополнительные инвестиции.
История Сонетт Элерс вызвала бурную дискуссию. Ее изобретение должно было дать женщинам шанс на спасение, но в то же время подняло вопрос: может ли столь радикальное средство защиты сделать пострадавших еще более уязвимыми?
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