Устройство против изнасилований: почему осудили Сонетт Эллерс за Rape-aXe

Сонетт Элерс демонстрирует свое устройство Rape-aXe. Фото: nydailynews.com

В 2005 году изобретательница из Южной Африки Сонетт Элерс представила устройство, призванное защищать женщин от сексуального насилия. Она надеялась, что ее разработка поможет жертвам спастись, а нападавших заставит опасаться последствий. Однако вместо всеобщего одобрения женщина столкнулась с волной критики. Ее изобретение назвали жестоким, варварским и даже средневековым.

Что же такого необычного придумала Элерс и почему ее идея вызвала возмущения? Об истории устройства Rape-aXe рассказывает американское издание VICE, передает Новини.LIVE.

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Как Сонетт Элерс придумала устройство против изнасилований

Идея необычного изобретения родилась после разговора, который Элерс запомнила на всю жизнь. Работая в медицинской сфере, она помогала женщине, пережившей изнасилование. Пострадавшая призналась, что во время нападения хотела бы иметь зубы во влагалище, чтобы причинить обидчику боль и остановить его.

Эти слова настолько поразили Элерс, что она решила превратить отчаяние женщины в реальный механизм защиты. Так появился Rape-aXe, который впоследствии получил неофициальное название "презерватив с зубами". Его представили широкой публике в 2005 году.

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Сонетт Элерс демонстрирует свое устройство Rape-aXe. Фото: Mike Hutchings

Как работает изобретение Rape-aXe

На первый взгляд устройство напоминает женский презерватив или тампон. Однако внутри расположены маленькие острые крючки, направленные таким образом, чтобы зацепиться за половой орган насильника.

Принцип действия прост:

Женщина заранее вводит устройство во влагалище. Во время насильственного проникновения половой орган попадает внутрь конструкции. Когда нападающий пытается отстраниться, крючки впиваются в кожу. Устройство остается прикрепленным к его телу, и самостоятельно снять конструкцию практически невозможно. Для этого требуется медицинская помощь.

Сонетт Элерс надеялась, что сильная боль временно обездвижит нападавшего и позволит женщине сбежать. А необходимость обратиться к врачу могла бы помочь установить его личность.

Устройство Rape-aXe. Фото: unilad.com

Почему изобретение Сонетт Элерс вызвало возмущение

Несмотря на стремление защитить женщин, разработка быстро стала предметом острых споров. Критики называли Rape-aXe средневековым орудием наказания.

Наибольшее беспокойство вызывала возможность того, что травмированный нападающий разозлится еще сильнее и нанесет жертве дополнительные повреждения.

Существовали и другие возражения. Устройство не предотвращает само проникновение, не защищает от всех форм сексуального насилия и предполагает, что женщины должны постоянно готовиться к потенциальному нападению.

Сама Элерс резко отвечала критикам. Она считала, что средневековое преступление заслуживает средневековых последствий.

В то же время были и те, кто поддерживал ее идею, подчеркивая необходимость предоставить женщинам дополнительные возможности для самозащиты.

Что стало с изобретением Rape-aXe

Несмотря на международную популярность и многочисленные обсуждения, устройство так и не стало обычным товаром в аптеках. В 2016 году Элерс рассказывала журналистам VICE, что для завершения разработки необходимы дополнительные инвестиции.

История Сонетт Элерс вызвала бурную дискуссию. Ее изобретение должно было дать женщинам шанс на спасение, но в то же время подняло вопрос: может ли столь радикальное средство защиты сделать пострадавших еще более уязвимыми?

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