Пристрій проти зґвалтувань: чому засудили Сонетт Елерс за Rape-aXe

Сонетт Елерс демонструє свій пристрій Rape-aXe. Фото: nydailynews.com

У 2005 році винахідниця з Південної Африки Сонетт Елерс представила пристрій, який мав захищати жінок від сексуального насильства. Вона сподівалася, що її розробка допоможе жертвам урятуватися, а нападників змусить боятися наслідків. Однак замість загального схвалення жінка зіткнулася з хвилею критики. Її винахід назвали жорстоким, варварським і навіть середньовічним.

Що ж такого незвичайного придумала Елерс і чому її ідея викликала обурення? Про історію пристрою Rape-aXe розповідає американське видання VICE, передає Новини.LIVE.

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Як Сонетт Елерс придумала пристрій проти зґвалтувань

Ідея незвичайного винаходу народилася після розмови, яку Елерс запам'ятала на все життя. Працюючи у медичній сфері, вона допомагала жінці, яка пережила зґвалтування. Постраждала зізналася, що під час нападу хотіла б мати зуби у піхві, аби завдати кривднику болю та зупинити його.

Ці слова настільки вразили Елерс, що вона вирішила перетворити відчай жінки на реальний механізм захисту. Так з'явився Rape-aXe, який згодом отримав неофіційну назву презерватив із зубами. Його представили широкій публіці у 2005 році.

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Сонетт Елерс демонструє свій пристрій Rape-aXe. Фото: Mike Hutchings

Як працює винахід Rape-aXe

На перший погляд пристрій нагадує жіночий презерватив або тампон. Однак усередині розташовані маленькі гострі гачки, спрямовані таким чином, щоб зачепитися за статевий орган нападника.

Принцип дії простий:

Жінка заздалегідь вводить пристрій у піхву. Під час насильницького проникнення статевий орган потрапляє всередину конструкції. Коли нападник намагається відсторонитися, гачки впиваються у шкіру. Пристрій залишається прикріпленим до його тіла і самостійно зняти конструкцію практично неможливо. Для цього потрібна медична допомога.

Сонетт Елерс сподівалася, що сильний біль тимчасово знерухомить нападника та дозволить жінці втекти. А необхідність звернутися до лікаря могла б допомогти встановити його особу.

Пристрій Rape-aXe. Фото: unilad.com

Чому винахід Сонетт Елерс викликав обурення

Попри прагнення захистити жінок, розробка швидко стала предметом гострих суперечок. Критики називали Rape-aXe середньовічним знаряддям покарання.

Найбільше занепокоєння викликала можливість того, що травмований нападник розлютиться ще сильніше та завдасть жертві додаткових ушкоджень.

Існували й інші заперечення. Пристрій не запобігає самому проникненню, не захищає від усіх форм сексуального насильства та передбачає, що жінки повинні постійно готуватися до потенційного нападу.

Сама Елерс відповідала критикам різко. Вона вважала, що середньовічний злочин заслуговує на середньовічні наслідки.

Водночас були й ті, хто підтримував її ідею, наголошуючи на необхідності дати жінкам додаткові можливості для самозахисту.

Що сталося з винаходом Rape-aXe

Попри міжнародну популярність та численні обговорення, пристрій так і не став звичайним товаром в аптеках. У 2016 році Елерс розповідала журналістам VICE, що для завершення розробки необхідні додаткові інвестиції.

Історія Сонетт Елерс залишила після себе складну дискусію. Її винахід мав дати жінкам шанс на порятунок, але водночас порушив питання, чи може настільки радикальний засіб захисту зробити постраждалих ще вразливішими.

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