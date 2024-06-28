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Найти на фото кота за пять секунд способны всего 2% людей — с кем вы

28 июня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Проверьте себя — всего 2% нашли кота за пять секунд в этой оптической иллюзии
Видите кота? Фото: ©isthisnotaname/reddit
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Классический дом американской глубинки, прицеп, большое дерево и куча мелких элементов. Где-то там прячется кот, его видно — только нужно сосредоточиться.

Задачу предложил Brightside.

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Найдите на фото кота за пять секунд способны всего 2% людей - с кем вы - фото 1

Кошки одинаково хорошо сливаются хоть с интерьером городской квартиры, хоть с загородными пейзажами. У вас есть пять секунд доказать, что большинство, которое не видит кота, сильно ошибается.

Включите секундомер на смартфоне. Поехали!

Наука об оптических иллюзиях

  • Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.
  • Мозгу трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.
  • Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.
  • Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.
  • Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.

Время вышло. Уже нашли кота? Сравните ваше решение с правильным.

Правильный ответ

 

Найдите на фото кота за пять секунд способны всего 2% людей - с кем вы - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки на поиск скрытых кошек — здесь и здесь.

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