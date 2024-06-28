Проверьте себя — всего 2% нашли кота за пять секунд в этой оптической иллюзии

Видите кота? Фото: ©isthisnotaname/reddit

Классический дом американской глубинки, прицеп, большое дерево и куча мелких элементов. Где-то там прячется кот, его видно — только нужно сосредоточиться.

Задачу предложил Brightside.

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Оптическая иллюзия "Сельский кот"

Кошки одинаково хорошо сливаются хоть с интерьером городской квартиры, хоть с загородными пейзажами. У вас есть пять секунд доказать, что большинство, которое не видит кота, сильно ошибается.

Включите секундомер на смартфоне. Поехали!

Наука об оптических иллюзиях

Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.

Мозгу трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.

Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.

Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.

Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.

Время вышло. Уже нашли кота? Сравните ваше решение с правильным.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки на поиск скрытых кошек — здесь и здесь.