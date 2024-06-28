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Знайти на фото кота за п'ять секунд здатні лише 2% людей — з ким ви

28 червня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Перевірте себе — лише 2% знайшли кота за п'ять секунд в цій оптичній ілюзії
Бачите кота? Фото: ©isthisnotaname / reddit
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Класичний будинок американської глибинки, причеп, велике дерево та купа дрібних елементів. Десь там ховається кіт, його видно — треба лише зосередитися.

Завдання запропонував Brightside.

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Знайдіть на фото кота за п'ять секунд здатні лише 2% людей — з ким ви - фото 1

Коти однаково гарно зливаються хоч з інтер'єром міської квартири, хоч з заміськими пейзажами. У вас є п'ять секунд довести, що більшість, яка не бачить кота, сильно помиляється.

Вмикайте секундомір на смартфоні. Поїхали!

Наука про оптичні ілюзії

  • Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.
  • Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.
  • Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.
  • Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.
  • Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.

Час вийшов. Вже знайшли кота? Порівняйте ваше рішення з правильним.

Правильна відповідь

 

Знайдіть на фото кота за п'ять секунд здатні лише 2% людей — з ким ви - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки на пошук прихованих котів — тут і тут.

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