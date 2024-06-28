Перевірте себе — лише 2% знайшли кота за п'ять секунд в цій оптичній ілюзії

Бачите кота? Фото: ©isthisnotaname / reddit

Класичний будинок американської глибинки, причеп, велике дерево та купа дрібних елементів. Десь там ховається кіт, його видно — треба лише зосередитися.

Завдання запропонував Brightside.

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Оптична ілюзія "Сільський кіт"

Коти однаково гарно зливаються хоч з інтер'єром міської квартири, хоч з заміськими пейзажами. У вас є п'ять секунд довести, що більшість, яка не бачить кота, сильно помиляється.

Вмикайте секундомір на смартфоні. Поїхали!

Наука про оптичні ілюзії

Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.

Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.

Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.

Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.

Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.

Час вийшов. Вже знайшли кота? Порівняйте ваше рішення з правильним.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки на пошук прихованих котів — тут і тут.