Перевірте себе — лише 2% знайшли кота за п'ять секунд в цій оптичній ілюзії

Знайти на фото кота за п'ять секунд здатні лише 2% людей — з ким ви
28 червня 2024 17:30
Бачите кота? Фото: ©isthisnotaname / reddit
Класичний будинок американської глибинки, причеп, велике дерево та купа дрібних елементів. Десь там ховається кіт, його видно — треба лише зосередитися.
Завдання запропонував Brightside.
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Коти однаково гарно зливаються хоч з інтер'єром міської квартири, хоч з заміськими пейзажами. У вас є п'ять секунд довести, що більшість, яка не бачить кота, сильно помиляється.
Вмикайте секундомір на смартфоні. Поїхали!
Наука про оптичні ілюзії
- Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.
- Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.
- Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.
- Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.
- Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.
Час вийшов. Вже знайшли кота? Порівняйте ваше рішення з правильним.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки на пошук прихованих котів — тут і тут.
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