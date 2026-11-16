Солдати їдять у військовій їдальні. Фото: Armyweb.cz

У радянській армії солдат міг отримати покарання не лише за порушення дисципліни, а й через звичайну їжу. Навіть домашні гостинці від рідних іноді опинялися під забороною. Причому деякі обмеження здавалися дивними.

Які продукти не дозволяли їсти солдатам у СРСР, чому існували такі обмеження та чого найбільше боялося армійське керівництво, розповідає Новини.LIVE.

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Один з продуктів, який одразу вилучався — лісові гриби. Здавалося б, що поганого в грибах? Проте така вечеря могла закінчитися масовим отруєнням. Достатньо було одному солдату переплутати їстівний гриб з отруйним, щоб постраждали десятки людей. Звичайно, домашні сушені гриби або грибна консервація вилучалися.

Посилка від рідних була для військового справжнім святом. Однак не всі гостинці дозволяли залишати в казармі. Особливо підозріло ставилися до продуктів, які швидко псувалися:

домашні котлети;

пиріжки, зокрема м'ясні;

молочні продукти;

яйця;

готові м'ясні та рибні страви.

Після кількох днів у дорозі така їжа перетворювалася на "зброю масового знищення". Адже можна було отримати сильне отруєння або навіть підхопити ботулізм. А цього армійське керівництво остерігалося найбільше. Якщо десятки солдатів одночасно опинялися в медсанчастині, то це призводило до зриву навчань, впливало на бойову готовність та ускладнювало повсякденну роботу військової частини. На додачу частину чекали перевірки та догани.

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Утім, єдиної заборони на всі домашні передачі не існувало. Багато залежало від правил конкретної частини.

Найсуворіше ставилися до спиртного. Самовільне вживання алкоголю під час служби вважалося порушенням військової дисципліни й могло закінчитися надзвичайно суворим покаранням.

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