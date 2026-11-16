Що забороняли їсти солдатам у СРСР: дивні армійські правила
У радянській армії солдат міг отримати покарання не лише за порушення дисципліни, а й через звичайну їжу. Навіть домашні гостинці від рідних іноді опинялися під забороною. Причому деякі обмеження здавалися дивними.
Які продукти не дозволяли їсти солдатам у СРСР, чому існували такі обмеження та чого найбільше боялося армійське керівництво, розповідає Новини.LIVE.
Один з продуктів, який одразу вилучався — лісові гриби. Здавалося б, що поганого в грибах? Проте така вечеря могла закінчитися масовим отруєнням. Достатньо було одному солдату переплутати їстівний гриб з отруйним, щоб постраждали десятки людей. Звичайно, домашні сушені гриби або грибна консервація вилучалися.
Посилка від рідних була для військового справжнім святом. Однак не всі гостинці дозволяли залишати в казармі. Особливо підозріло ставилися до продуктів, які швидко псувалися:
- домашні котлети;
- пиріжки, зокрема м'ясні;
- молочні продукти;
- яйця;
- готові м'ясні та рибні страви.
Після кількох днів у дорозі така їжа перетворювалася на "зброю масового знищення". Адже можна було отримати сильне отруєння або навіть підхопити ботулізм. А цього армійське керівництво остерігалося найбільше. Якщо десятки солдатів одночасно опинялися в медсанчастині, то це призводило до зриву навчань, впливало на бойову готовність та ускладнювало повсякденну роботу військової частини. На додачу частину чекали перевірки та догани.
Утім, єдиної заборони на всі домашні передачі не існувало. Багато залежало від правил конкретної частини.
Найсуворіше ставилися до спиртного. Самовільне вживання алкоголю під час служби вважалося порушенням військової дисципліни й могло закінчитися надзвичайно суворим покаранням.
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