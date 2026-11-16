Солдаты обедают в военной столовой. Фото: Armyweb.cz

В советской армии солдат мог быть наказан не только за нарушение дисциплины, но и из-за обычной еды. Даже посылки от родных иногда оказывались под запретом. Причем некоторые ограничения казались странными.

Какие продукты не разрешалось есть солдатам в СССР, почему существовали такие ограничения и чего больше всего боялось армейское руководство, рассказывает Новини.LIVE.

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Один из продуктов, который сразу изымался, — лесные грибы. Казалось бы, что плохого в грибах? Однако такой ужин мог закончиться массовым отравлением. Достаточно было одному солдату перепутать съедобный гриб с ядовитым, чтобы пострадали десятки людей. Конечно, домашние сушеные грибы или грибная консервация изымались.

Посылка от родных была для военного настоящим праздником. Однако не все подарки разрешалось оставлять в казарме. Особенно подозрительно относились к продуктам, которые быстро портились:

домашние котлеты;

пирожки, в частности мясные;

молочные продукты;

яйца;

готовые мясные и рыбные блюда.

После нескольких дней в пути такая еда превращалась в "оружие массового уничтожения". Ведь можно было получить сильное отравление или даже заразиться ботулизмом. А этого армейское руководство остерегалось больше всего. Если десятки солдат одновременно оказывались в медсанчасти, это приводило к срыву учений, влияло на боевую готовность и усложняло повседневную работу воинской части. Вдобавок часть ждали проверки и выговоры.

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Впрочем, единого запрета на все посылки из дома не существовало. Многое зависело от правил конкретной части.

Наиболее строго относились к спиртному. Самовольное употребление алкоголя во время службы считалось нарушением воинской дисциплины и могло закончиться чрезвычайно суровым наказанием.

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