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Цю нелегку задачку вирішують лише люди з найгострішим зором

11 січня 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Де заховався хитрий лев — відшукайте його серед стада зебр за 6 секунд
Оптична головоломка із зебрами і левом. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Хочете перевірити, на що ви здатні та чи можете ви швидко вирішувати складні задачки? Тоді ми пропонуємо вам перевірити гостроту свого зору і навички у цікавій оптичній головоломці, яку потрібно вирішити за шість секунд.

Зробити це можна в матеріалі Новини.LIVE.

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Оптична головоломка — знайдіть лева серед зебр за шість секунд

Перед вашими очима представлена фотографія, на якій є декілька зебр у полі. Здавалося б, нічого іншого на цьому знімку немає, але це далеко не так. На ній захований великий лев, якого, власне, і потрібно вам відшукати за певний проміжок часу, але не витрачайте його задарма, щоб потім не пожалкували.

Тож, відкладіть всі свої справи, приберіть біля себе зайве, що може вас відволікати, налаштуйте секундомер на шість секунд і спробуйте пошукати лева серед джунглів. Але будьте уважні, адже він може бути просто перед вами, тому ретельно дивіться на фото.

Уважно подивіться на кожен шматочок цього знімку та нічого не впустіть, адже ця задачка — не з легких. Тож, бажаємо успіхів і натхнення у вирішенні цієї головоломки!

Оптическая головоломка на проверку своих способностей
Оптична головоломка на перевірку своїх здібностей. Фото: Pinterest

Якщо вам вдасться знайти лева серед купи зебрів, це означає, що ви маєте гострий зір і є здатність вирішувати складні завдання. Але якщо вам не вдалося вирішити це, не засмучуйтеся, адже наступного разу точно пощастить. А поки подивіться на правильну відповідь.

Правильна відповідь на оптичну головоломку

Ретельно подивіться на центр цієї фотографії, а точніше — на її передній план. Там, де зібралася купа зебр в одному місці, і заховався лев. Якщо вам досі не вдалося знайти його у просторі між стадом зебр, відведіть свої очі на декілька сантиметрів від екрану та ще раз подивіться на знімок.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про чудову оптичну головоломку, де потрібно відшукати сову серед інших пташок. 

Раніше ми розповідали про хитру головоломку, де треба знайти горобця серед купи качок і голубів. 

Також ми повідомляли про оптичну головоломку, в якій потрібно відшукати курку серед червоних квітів.

психологія
оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність

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