Навіщо в Індонезії померлих дістають з могил і перевдягають: давній ритуал

Ритуал Манене у народу тораджа в Індонезії. Фото: gnfi

Уявіть, що ваш родич помер кілька років тому, але одного дня вся сім'я знову збирається, щоб його побачити. Тіло дістають із могили, очищають, перевдягають у свіжий одяг. А після роблять таке собі сімейне фото. Для більшості людей це звучить як опис фільму жахів. Але для народу тораджа в Індонезії цей давній ритуал прояв любові та поваги. І він зберігся до наших днів.

Новини.LIVE з посиланням на VICE розповідає про незвичайне ставлення народу тораджа до смерті.

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Що це за ритуал та як він проходить

Ритуал має назву Манене. Його проводять раз на три-чотири роки після завершення збору врожаю рису, найчастіше у серпні та вересні. Конкретну дату визначає кожна родина або село разом зі старійшинами.

Щоб зрозуміти сенс Манене, варто знати, що народ тораджа особливо ставиться до смерті. Після того як людина померла, вона може залишатися у сімейному будинку тижнями, місяцями, а іноді й роками. Увесь цей час родина готується до великого похорону. А померлого називають to makula', тобто хворим. Йому приносять їжу, чай і сигарети та продовжують з ним розмовляти.

Через кілька років після поховання родина знову повертається до померлих. Під час Манене відкривають сімейні гробниці й обережно дістають останки предків. Їх очищають від пилу, приводять до ладу волосся та змінюють старий одяг на новий. Іноді померлим навіть наносять косметику.

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Після цього настає, мабуть, найдивовижніша для стороннього спостерігача частина церемонії. Родичі проводять час із померлими, розмовляють із ними, приносять улюблену їжу та сигарети й роблять спільні сімейні фотографії.

Навіщо тораджа дістають померлих із гробниць

Головний сенс Манене не в тому, щоб показати тіло. Ритуал дозволяє нагадати, що померлий усе ще залишається частиною родини. Для молодших поколінь це також спосіб дізнатися про своїх предків, а для старших зустрітися з людьми, яких вони досі люблять і пам'ятають.

У традиційних віруваннях тораджа межа між живими та мертвими значно менш різка, ніж звикли уявляти ми. Навіть після поховання зв'язок із людиною не вважається остаточно втраченим.

І хоча більшість сучасних тораджа сповідують християнство, давні звичаї не зникли. Вони переплелися з новими релігійними традиціями, а Манене й сьогодні залишається одним із найдивовижніших прикладів того, наскільки по-різному люди у світі можуть сприймати смерть.

Увага: відео містить чутливі кадри поховального ритуалу

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